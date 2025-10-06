Flux AI の本日のライブ価格は 0.000147 USD です。FLUXAI から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで FLUXAI の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Flux AI の本日のライブ価格は 0.000147 USD です。FLUXAI から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで FLUXAI の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

1 FLUXAI から USD へのライブ価格：

$0.0001476
$0.0001476
-35.74%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:32:34 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.000135
$ 0.000135
24H 最安値
$ 0.0003022
$ 0.0003022
24H 最高値

$ 0.000135
$ 0.000135

$ 0.0003022
$ 0.0003022

--
--

--
--

-1.68%

-35.74%

-90.47%

-90.47%

Flux AI (FLUXAI) のリアルタイム価格は $ 0.000147 です。過去24時間、FLUXAI は最低 $ 0.000135 から最高 $ 0.0003022 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。FLUXAI の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、FLUXAI は過去1時間で -1.68%、過去24時間で -35.74% 、過去7日間で -90.47% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Flux AI (FLUXAI) 市場情報

--
--

$ 984.95K
$ 984.95K

$ 147.00K
$ 147.00K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Flux AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 984.95K です。FLUXAI の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 147.00K です。

Flux AI (FLUXAI) 価格履歴 USD

Flux AI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.000082092-35.74%
30日$ -0.000853-85.30%
60日$ -0.000853-85.30%
90日$ -0.000853-85.30%
Flux AI 本日の価格変動

本日 FLUXAI は、 $ -0.000082092 (-35.74%) の変動を記録しました。

Flux AI 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.000853 (-85.30%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Flux AI 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FLUXAI は、 $ -0.000853 (-85.30%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Flux AI 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.000853 (-85.30%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Flux AI (FLUXAI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Flux AI 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Flux AI ( FLUXAI ) とは何か

創造性の未来：AIと想像力の出会い #FLUXAI

Flux AI は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Flux AI への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- FLUXAI のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Flux AI に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Flux AI の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Flux AI 価格予測 (USD)

Flux AI (FLUXAI) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Flux AI (FLUXAI) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Flux AI の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Flux AI の価格予測 をチェック！

Flux AI (FLUXAI) トケノミクス

Flux AI (FLUXAI) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ FLUXAI トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Flux AI ( FLUXAI ) の購入方法

Flux AI の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Flux AI 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

FLUXAI を現地通貨に

1 Flux AI (FLUXAI) からVND
3.868305
1 Flux AI (FLUXAI) からAUD
A$0.00022638
1 Flux AI (FLUXAI) からGBP
0.00011025
1 Flux AI (FLUXAI) からEUR
0.00012642
1 Flux AI (FLUXAI) からUSD
$0.000147
1 Flux AI (FLUXAI) からMYR
RM0.00062034
1 Flux AI (FLUXAI) からTRY
0.00616959
1 Flux AI (FLUXAI) からJPY
¥0.022197
1 Flux AI (FLUXAI) からARS
ARS$0.21428484
1 Flux AI (FLUXAI) からRUB
0.01200549
1 Flux AI (FLUXAI) からINR
0.01289925
1 Flux AI (FLUXAI) からIDR
Rp2.44999902
1 Flux AI (FLUXAI) からPHP
0.00859215
1 Flux AI (FLUXAI) からEGP
￡E.0.00699279
1 Flux AI (FLUXAI) からBRL
R$0.00079086
1 Flux AI (FLUXAI) からCAD
C$0.0002058
1 Flux AI (FLUXAI) からBDT
0.01797369
1 Flux AI (FLUXAI) からNGN
0.21522564
1 Flux AI (FLUXAI) からCOP
$0.57198435
1 Flux AI (FLUXAI) からZAR
R.0.00256809
1 Flux AI (FLUXAI) からUAH
0.00614019
1 Flux AI (FLUXAI) からTZS
T.Sh.0.36386028
1 Flux AI (FLUXAI) からVES
Bs0.030135
1 Flux AI (FLUXAI) からCLP
$0.13965
1 Flux AI (FLUXAI) からPKR
Rs0.04164216
1 Flux AI (FLUXAI) からKZT
0.07920213
1 Flux AI (FLUXAI) からTHB
฿0.00483483
1 Flux AI (FLUXAI) からTWD
NT$0.00452025
1 Flux AI (FLUXAI) からAED
د.إ0.00053949
1 Flux AI (FLUXAI) からCHF
Fr0.00011613
1 Flux AI (FLUXAI) からHKD
HK$0.00114072
1 Flux AI (FLUXAI) からAMD
֏0.05623485
1 Flux AI (FLUXAI) からMAD
.د.م0.00135975
1 Flux AI (FLUXAI) からMXN
$0.0027048
1 Flux AI (FLUXAI) からSAR
ريال0.00055125
1 Flux AI (FLUXAI) からETB
Br0.02207499
1 Flux AI (FLUXAI) からKES
KSh0.01898211
1 Flux AI (FLUXAI) からJOD
د.أ0.000104223
1 Flux AI (FLUXAI) からPLN
0.00053655
1 Flux AI (FLUXAI) からRON
лв0.00064386
1 Flux AI (FLUXAI) からSEK
kr0.00138621
1 Flux AI (FLUXAI) からBGN
лв0.00024696
1 Flux AI (FLUXAI) からHUF
Ft0.0493773
1 Flux AI (FLUXAI) からCZK
0.00308406
1 Flux AI (FLUXAI) からKWD
د.ك0.000044982
1 Flux AI (FLUXAI) からILS
0.00048363
1 Flux AI (FLUXAI) からBOB
Bs0.0010143
1 Flux AI (FLUXAI) からAZN
0.0002499
1 Flux AI (FLUXAI) からTJS
SM0.00135534
1 Flux AI (FLUXAI) からGEL
0.0003969
1 Flux AI (FLUXAI) からAOA
Kz0.13400079
1 Flux AI (FLUXAI) からBHD
.د.ب0.000055272
1 Flux AI (FLUXAI) からBMD
$0.000147
1 Flux AI (FLUXAI) からDKK
kr0.00094668
1 Flux AI (FLUXAI) からHNL
L0.00386169
1 Flux AI (FLUXAI) からMUR
0.00668262
1 Flux AI (FLUXAI) からNAD
$0.00256809
1 Flux AI (FLUXAI) からNOK
kr0.00147735
1 Flux AI (FLUXAI) からNZD
$0.00025578
1 Flux AI (FLUXAI) からPAB
B/.0.000147
1 Flux AI (FLUXAI) からPGK
K0.0006174
1 Flux AI (FLUXAI) からQAR
ر.ق0.00053508
1 Flux AI (FLUXAI) からRSD
дин.0.01487199
1 Flux AI (FLUXAI) からUZS
soʻm1.77108393
1 Flux AI (FLUXAI) からALL
L0.01224804
1 Flux AI (FLUXAI) からANG
ƒ0.00026313
1 Flux AI (FLUXAI) からAWG
ƒ0.0002646
1 Flux AI (FLUXAI) からBBD
$0.000294
1 Flux AI (FLUXAI) からBAM
KM0.00024696
1 Flux AI (FLUXAI) からBIF
Fr0.433503
1 Flux AI (FLUXAI) からBND
$0.00018963
1 Flux AI (FLUXAI) からBSD
$0.000147
1 Flux AI (FLUXAI) からJMD
$0.02362878
1 Flux AI (FLUXAI) からKHR
0.59274075
1 Flux AI (FLUXAI) からKMF
Fr0.062034
1 Flux AI (FLUXAI) からLAK
3.19565211
1 Flux AI (FLUXAI) からLKR
රු0.0445851
1 Flux AI (FLUXAI) からMDL
L0.00250488
1 Flux AI (FLUXAI) からMGA
Ar0.65624916
1 Flux AI (FLUXAI) からMOP
P0.001176
1 Flux AI (FLUXAI) からMVR
0.0022491
1 Flux AI (FLUXAI) からMWK
MK0.2547657
1 Flux AI (FLUXAI) からMZN
MT0.00939477
1 Flux AI (FLUXAI) からNPR
रु0.0206388
1 Flux AI (FLUXAI) からPYG
1.042524
1 Flux AI (FLUXAI) からRWF
Fr0.213297
1 Flux AI (FLUXAI) からSBD
$0.00120834
1 Flux AI (FLUXAI) からSCR
0.00200949
1 Flux AI (FLUXAI) からSRD
$0.00583149
1 Flux AI (FLUXAI) からSVC
$0.00128478
1 Flux AI (FLUXAI) からSZL
L0.00256809
1 Flux AI (FLUXAI) からTMT
m0.0005145
1 Flux AI (FLUXAI) からTND
د.ت0.000431151
1 Flux AI (FLUXAI) からTTD
$0.00099666
1 Flux AI (FLUXAI) からUGX
Sh0.512148
1 Flux AI (FLUXAI) からXAF
Fr0.083202
1 Flux AI (FLUXAI) からXCD
$0.0003969
1 Flux AI (FLUXAI) からXOF
Fr0.083202
1 Flux AI (FLUXAI) からXPF
Fr0.014994
1 Flux AI (FLUXAI) からBWP
P0.00211092
1 Flux AI (FLUXAI) からBZD
$0.00029547
1 Flux AI (FLUXAI) からCVE
$0.01396647
1 Flux AI (FLUXAI) からDJF
Fr0.026166
1 Flux AI (FLUXAI) からDOP
$0.00934332
1 Flux AI (FLUXAI) からDZD
د.ج0.01919232
1 Flux AI (FLUXAI) からFJD
$0.00033663
1 Flux AI (FLUXAI) からGNF
Fr1.278165
1 Flux AI (FLUXAI) からGTQ
Q0.00112455
1 Flux AI (FLUXAI) からGYD
$0.0307524
1 Flux AI (FLUXAI) からISK
kr0.017934

Flux AI資料

Flux AI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Flux AIウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Flux AI に関するその他の質問

Flux AI (FLUXAI) の本日の価値はいくらですか？
FLUXAI の USD でのライブ価格は 0.000147 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の FLUXAI から USD の価格はいくらですか？
FLUXAI から USD の現在価格は $ 0.000147 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Flux AI の時価総額はいくらですか？
FLUXAI の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
FLUXAI の循環供給量はどれくらいですか？
FLUXAI の循環供給量は -- USD です。
FLUXAI の史上最高値（ATH）はいくらですか？
FLUXAI は史上最高値 -- USD に達しました。
FLUXAI の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
FLUXAI の史上最安値は -- USD です。
FLUXAI の取引高はいくらですか？
FLUXAI の24 時間ライブ取引高は $ 984.95K USD です。
FLUXAI は今年さらに上昇しますか？
FLUXAI は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、FLUXAI 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:32:34 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

$0.0001476
