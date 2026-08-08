ELIZAOS 本日の価格

ELIZAOS (ELIZAOS) の本日のライブ価格は ¥ 0.0002515 で、直近24時間で 1.91% 変動しました。現在の ELIZAOS から JPY への変換レートは、¥ 0.0002515 につき ELIZAOS です。

ELIZAOS は現在、時価総額 ¥ 2.34M で #1117 位、循環供給量は 9.32B ELIZAOS です。直近24時間の ELIZAOS は、¥ 0.000244 (安値) から ¥ 0.0002716 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6.1959496590778029、史上最安値は ¥ 0.09080910523058131 です。

短期的なパフォーマンスでは、ELIZAOS は直近1時間で +0.43%、直近7日間で -33.89% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 64.94K に達しました。

ELIZAOS (ELIZAOS) 市場情報

ランキング No.1117 時価総額 ¥ 2.34M¥ 2.34M ¥ 2.34M 取引高 (24H) ¥ 64.94K¥ 64.94K ¥ 64.94K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.77M¥ 2.77M ¥ 2.77M 循環供給量 9.32B 9.32B 9.32B 最大供給量 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 総供給量 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 循環率 84.69% パブリックブロックチェーン SOL

ELIZAOS の現在の時価総額は ¥ 2.34M、24時間取引高は ¥ 64.94K です。ELIZAOS の循環供給量は 9.32B、総供給量は 10999986979.497707 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.77M です。