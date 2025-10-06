ChainOpera AI の本日のライブ価格は 10.12 USD です。COAI から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COAI の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。ChainOpera AI の本日のライブ価格は 10.12 USD です。COAI から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COAI の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

$10.0412
+25.77%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:47:53 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 6.36
24H 最安値
$ 10.955
24H 最高値

$ 6.36
$ 10.955
--
--
-1.49%

+25.77%

-42.01%

-42.01%

ChainOpera AI (COAI) のリアルタイム価格は $ 10.12 です。過去24時間、COAI は最低 $ 6.36 から最高 $ 10.955 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。COAI の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、COAI は過去1時間で -1.49%、過去24時間で +25.77% 、過去7日間で -42.01% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

ChainOpera AI (COAI) 市場情報

--
$ 17.20M
$ 10.12B
--
1,000,000,000
BSC

ChainOpera AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 17.20M です。COAI の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 10.12B です。

ChainOpera AI (COAI) 価格履歴 USD

ChainOpera AI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +2.05742+25.77%
30日$ +10.04+12,550.00%
60日$ +10.04+12,550.00%
90日$ +10.04+12,550.00%
ChainOpera AI 本日の価格変動

本日 COAI は、 $ +2.05742 (+25.77%) の変動を記録しました。

ChainOpera AI 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +10.04 (+12,550.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ChainOpera AI 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、COAI は、 $ +10.04 (+12,550.00%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ChainOpera AI 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +10.04 (+12,550.00%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ChainOpera AI (COAI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ChainOpera AI 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ChainOpera AI ( COAI ) とは何か

ChainOpera AIは、コミュニティと共に創り、共に運営されるAIエージェントネットワークを通じて、協働知能を実現します。これは、AIエージェントの設計・配布・利用を支えるクリエイターエコノミー、分散型GPU上でのエージェント中心のモデル訓練と推論、検証可能な所有権・帰属・透明な参加を可能にするAIネイティブのブロックチェーンを備えたスーパーAIアプリとフルスタックAIインフラの上に構築されています。ChainOperaは、ユーザー・開発者・インフラ提供者を共有の参加メカニズムで結び付け、知能が創造され共有される方法を変革し、オープンで協働的なAIの新時代を切り拓きます。

ChainOpera AI は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 ChainOpera AI への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

ChainOpera AI 価格予測 (USD)

ChainOpera AI (COAI) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの ChainOpera AI (COAI) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば ChainOpera AI の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ ChainOpera AI の価格予測 をチェック！

ChainOpera AI (COAI) トケノミクス

ChainOpera AI (COAI) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ COAI トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

ChainOpera AI ( COAI ) の購入方法

ChainOpera AI の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの ChainOpera AI 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

よくある質問： ChainOpera AI に関するその他の質問

ChainOpera AI (COAI) の本日の価値はいくらですか？
COAI の USD でのライブ価格は 10.12 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の COAI から USD の価格はいくらですか？
COAI から USD の現在価格は $ 10.12 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
ChainOpera AI の時価総額はいくらですか？
COAI の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
COAI の循環供給量はどれくらいですか？
COAI の循環供給量は -- USD です。
COAI の史上最高値（ATH）はいくらですか？
COAI は史上最高値 -- USD に達しました。
COAI の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
COAI の史上最安値は -- USD です。
COAI の取引高はいくらですか？
COAI の24 時間ライブ取引高は $ 17.20M USD です。
COAI は今年さらに上昇しますか？
COAI は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、COAI 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:47:53 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

