Openverse Network の本日のライブ価格は 15.649 USD です。BTG から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BTG の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

BTG についての詳細

BTG 価格情報

BTG ホワイトペーパー

BTG 公式ウェブサイト

BTG トケノミクス

BTG 価格予測

BTG 履歴

BTG 購入ガイド

BTG から法定通貨への変換

Openverse Network ロゴ

Openverse Network価格(BTG)

1 BTG から USD へのライブ価格：

$15.616
$15.616$15.616
+12.53%1D
USD
Openverse Network (BTG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:46:48 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 13.111
$ 13.111$ 13.111
24H 最安値
$ 16.81
$ 16.81$ 16.81
24H 最高値

$ 13.111
$ 13.111$ 13.111

$ 16.81
$ 16.81$ 16.81

$ 16.113118549532356
$ 16.113118549532356$ 16.113118549532356

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

0.00%

+12.53%

+31.64%

+31.64%

Openverse Network (BTG) のリアルタイム価格は $ 15.649 です。過去24時間、BTG は最低 $ 13.111 から最高 $ 16.81 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。BTG の史上最高値は $ 16.113118549532356 で、史上最安値は $ 3.477213386513058 です。

短期的なパフォーマンスでは、BTG は過去1時間で 0.00%、過去24時間で +12.53% 、過去7日間で +31.64% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Openverse Network (BTG) 市場情報

No.687

$ 29.73M
$ 29.73M$ 29.73M

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 312.98M
$ 312.98M$ 312.98M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Openverse Network の現在の時価総額は $ 29.73M、24時間取引高は $ 1.21M です。BTG の循環供給量は 1.90M、総供給量は 20000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 312.98M です。

Openverse Network (BTG) 価格履歴 USD

Openverse Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +1.73881+12.53%
30日$ +14.149+943.26%
60日$ +14.149+943.26%
90日$ +14.149+943.26%
Openverse Network 本日の価格変動

本日 BTG は、 $ +1.73881 (+12.53%) の変動を記録しました。

Openverse Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +14.149 (+943.26%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Openverse Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BTG は、 $ +14.149 (+943.26%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Openverse Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +14.149 (+943.26%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Openverse Network (BTG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Openverse Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Openverse Network ( BTG ) とは何か

Openverse Networkは、ブロックチェーン技術に基づくレイヤー0のハブネットワークです。既存のブロックチェーンフレームワークを基盤とし、「完全にオープンなプロトコルベースのクロスチェーン」システムという概念を導入しています。これにより、異なるブロックチェーン間や従来のインターネットとの間での価値（トークン/NFT/メッセージ）の移転を、メールを送るのと同じくらい簡単にすることを目指しています。

Openverse Network は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Openverse Network への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- BTG のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Openverse Network に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Openverse Network の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Openverse Network 価格予測 (USD)

Openverse Network (BTG) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Openverse Network (BTG) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Openverse Network の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Openverse Network の価格予測 をチェック！

Openverse Network (BTG) トケノミクス

Openverse Network (BTG) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ BTG トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Openverse Network ( BTG ) の購入方法

Openverse Network の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Openverse Network 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

BTG を現地通貨に

1 Openverse Network (BTG) からVND
411,803.435
1 Openverse Network (BTG) からAUD
A$24.09946
1 Openverse Network (BTG) からGBP
11.73675
1 Openverse Network (BTG) からEUR
13.45814
1 Openverse Network (BTG) からUSD
$15.649
1 Openverse Network (BTG) からMYR
RM66.03878
1 Openverse Network (BTG) からTRY
656.78853
1 Openverse Network (BTG) からJPY
¥2,362.999
1 Openverse Network (BTG) からARS
ARS$22,811.86028
1 Openverse Network (BTG) からRUB
1,279.14926
1 Openverse Network (BTG) からINR
1,373.51273
1 Openverse Network (BTG) からIDR
Rp260,816.56234
1 Openverse Network (BTG) からPHP
914.68405
1 Openverse Network (BTG) からEGP
￡E.744.26644
1 Openverse Network (BTG) からBRL
R$84.19162
1 Openverse Network (BTG) からCAD
C$21.9086
1 Openverse Network (BTG) からBDT
1,911.52535
1 Openverse Network (BTG) からNGN
22,945.65923
1 Openverse Network (BTG) からCOP
$60,891.04145
1 Openverse Network (BTG) からZAR
R.272.91856
1 Openverse Network (BTG) からUAH
654.28469
1 Openverse Network (BTG) からTZS
T.Sh.38,735.03076
1 Openverse Network (BTG) からVES
Bs3,208.045
1 Openverse Network (BTG) からCLP
$14,882.199
1 Openverse Network (BTG) からPKR
Rs4,433.04872
1 Openverse Network (BTG) からKZT
8,440.60113
1 Openverse Network (BTG) からTHB
฿514.53912
1 Openverse Network (BTG) からTWD
NT$481.05026
1 Openverse Network (BTG) からAED
د.إ57.43183
1 Openverse Network (BTG) からCHF
Fr12.36271
1 Openverse Network (BTG) からHKD
HK$121.43624
1 Openverse Network (BTG) からAMD
֏6,000.29607
1 Openverse Network (BTG) からMAD
.د.م144.28378
1 Openverse Network (BTG) からMXN
$287.78511
1 Openverse Network (BTG) からSAR
ريال58.68375
1 Openverse Network (BTG) からETB
Br2,362.68602
1 Openverse Network (BTG) からKES
KSh2,020.91186
1 Openverse Network (BTG) からJOD
د.أ11.095141
1 Openverse Network (BTG) からPLN
57.11885
1 Openverse Network (BTG) からRON
лв68.54262
1 Openverse Network (BTG) からSEK
kr147.57007
1 Openverse Network (BTG) からBGN
лв26.29032
1 Openverse Network (BTG) からHUF
Ft5,251.33493
1 Openverse Network (BTG) からCZK
328.15953
1 Openverse Network (BTG) からKWD
د.ك4.788594
1 Openverse Network (BTG) からILS
51.48521
1 Openverse Network (BTG) からBOB
Bs108.13459
1 Openverse Network (BTG) からAZN
26.6033
1 Openverse Network (BTG) からTJS
SM143.65782
1 Openverse Network (BTG) からGEL
42.2523
1 Openverse Network (BTG) からAOA
Kz14,265.15893
1 Openverse Network (BTG) からBHD
.د.ب5.884024
1 Openverse Network (BTG) からBMD
$15.649
1 Openverse Network (BTG) からDKK
kr100.77956
1 Openverse Network (BTG) からHNL
L411.5687
1 Openverse Network (BTG) からMUR
711.40354
1 Openverse Network (BTG) からNAD
$271.19717
1 Openverse Network (BTG) からNOK
kr157.11596
1 Openverse Network (BTG) からNZD
$27.22926
1 Openverse Network (BTG) からPAB
B/.15.649
1 Openverse Network (BTG) からPGK
K66.82123
1 Openverse Network (BTG) からQAR
ر.ق56.96236
1 Openverse Network (BTG) からRSD
дин.1,583.36582
1 Openverse Network (BTG) からUZS
soʻm188,542.12531
1 Openverse Network (BTG) からALL
L1,302.46627
1 Openverse Network (BTG) からANG
ƒ28.01171
1 Openverse Network (BTG) からAWG
ƒ28.1682
1 Openverse Network (BTG) からBBD
$31.298
1 Openverse Network (BTG) からBAM
KM26.29032
1 Openverse Network (BTG) からBIF
Fr46,148.901
1 Openverse Network (BTG) からBND
$20.18721
1 Openverse Network (BTG) からBSD
$15.649
1 Openverse Network (BTG) からJMD
$2,519.01953
1 Openverse Network (BTG) からKHR
63,100.68025
1 Openverse Network (BTG) からKMF
Fr6,603.878
1 Openverse Network (BTG) からLAK
340,195.64537
1 Openverse Network (BTG) からLKR
රු4,749.31501
1 Openverse Network (BTG) からMDL
L265.87651
1 Openverse Network (BTG) からMGA
Ar70,174.8107
1 Openverse Network (BTG) からMOP
P125.34849
1 Openverse Network (BTG) からMVR
239.4297
1 Openverse Network (BTG) からMWK
MK27,168.38539
1 Openverse Network (BTG) からMZN
MT1,000.12759
1 Openverse Network (BTG) からNPR
रु2,204.00516
1 Openverse Network (BTG) からPYG
110,982.708
1 Openverse Network (BTG) からRWF
Fr22,737.997
1 Openverse Network (BTG) からSBD
$128.63478
1 Openverse Network (BTG) からSCR
213.92183
1 Openverse Network (BTG) からSRD
$620.79583
1 Openverse Network (BTG) からSVC
$136.92875
1 Openverse Network (BTG) からSZL
L271.04068
1 Openverse Network (BTG) からTMT
m54.7715
1 Openverse Network (BTG) からTND
د.ت45.898517
1 Openverse Network (BTG) からTTD
$106.10022
1 Openverse Network (BTG) からUGX
Sh54,521.116
1 Openverse Network (BTG) からXAF
Fr8,857.334
1 Openverse Network (BTG) からXCD
$42.2523
1 Openverse Network (BTG) からXOF
Fr8,857.334
1 Openverse Network (BTG) からXPF
Fr1,596.198
1 Openverse Network (BTG) からBWP
P208.91415
1 Openverse Network (BTG) からBZD
$31.45449
1 Openverse Network (BTG) からCVE
$1,486.18553
1 Openverse Network (BTG) からDJF
Fr2,785.522
1 Openverse Network (BTG) からDOP
$996.8413
1 Openverse Network (BTG) からDZD
د.ج2,042.82046
1 Openverse Network (BTG) からFJD
$35.83621
1 Openverse Network (BTG) からGNF
Fr136,068.055
1 Openverse Network (BTG) からGTQ
Q119.87134
1 Openverse Network (BTG) からGYD
$3,277.83954
1 Openverse Network (BTG) からISK
kr1,909.178

Openverse Network資料

Openverse Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Openverse Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Openverse Network に関するその他の質問

Openverse Network (BTG) の本日の価値はいくらですか？
BTG の USD でのライブ価格は 15.649 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の BTG から USD の価格はいくらですか？
BTG から USD の現在価格は $ 15.649 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Openverse Network の時価総額はいくらですか？
BTG の時価総額は $ 29.73M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
BTG の循環供給量はどれくらいですか？
BTG の循環供給量は 1.90M USD です。
BTG の史上最高値（ATH）はいくらですか？
BTG は史上最高値 16.113118549532356 USD に達しました。
BTG の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
BTG の史上最安値は 3.477213386513058 USD です。
BTG の取引高はいくらですか？
BTG の24 時間ライブ取引高は $ 1.21M USD です。
BTG は今年さらに上昇しますか？
BTG は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、BTG 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:46:48 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

BTG から USD の計算機

金額

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 15.649 USD

BTG を取引

BTG/USDT
$15.616
$15.616$15.616
+12.58%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料