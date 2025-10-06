Baby Shark Universe の本日のライブ価格は 0.22305 USD です。BSU から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BSU の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Baby Shark Universe の本日のライブ価格は 0.22305 USD です。BSU から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BSU の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

BSU についての詳細

BSU 価格情報

BSU ホワイトペーパー

BSU 公式ウェブサイト

BSU トケノミクス

BSU 価格予測

BSU 履歴

BSU 購入ガイド

BSU から法定通貨への変換

BSU 現物

BSU USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Baby Shark Universe ロゴ

Baby Shark Universe価格(BSU)

1 BSU から USD へのライブ価格：

$0.22305
$0.22305$0.22305
-2.24%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:46:35 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.19588
$ 0.19588$ 0.19588
24H 最安値
$ 0.24305
$ 0.24305$ 0.24305
24H 最高値

$ 0.19588
$ 0.19588$ 0.19588

$ 0.24305
$ 0.24305$ 0.24305

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-1.58%

-2.23%

+26.42%

+26.42%

Baby Shark Universe (BSU) のリアルタイム価格は $ 0.22305 です。過去24時間、BSU は最低 $ 0.19588 から最高 $ 0.24305 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。BSU の史上最高値は $ 0.37631193723515616 で、史上最安値は $ 0.05070113905338495 です。

短期的なパフォーマンスでは、BSU は過去1時間で -1.58%、過去24時間で -2.23% 、過去7日間で +26.42% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Baby Shark Universe (BSU) 市場情報

No.594

$ 37.47M
$ 37.47M$ 37.47M

$ 115.02K
$ 115.02K$ 115.02K

$ 189.59M
$ 189.59M$ 189.59M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Baby Shark Universe の現在の時価総額は $ 37.47M、24時間取引高は $ 115.02K です。BSU の循環供給量は 168.00M、総供給量は 850000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 189.59M です。

Baby Shark Universe (BSU) 価格履歴 USD

Baby Shark Universe の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0051108-2.23%
30日$ +0.0781+53.88%
60日$ +0.08073+56.72%
90日$ +0.21305+2,130.50%
Baby Shark Universe 本日の価格変動

本日 BSU は、 $ -0.0051108 (-2.23%) の変動を記録しました。

Baby Shark Universe 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.0781 (+53.88%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Baby Shark Universe 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BSU は、 $ +0.08073 (+56.72%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Baby Shark Universe 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.21305 (+2,130.50%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Baby Shark Universe (BSU) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Baby Shark Universe 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Baby Shark Universe ( BSU ) とは何か

Baby Shark Universe (BSU) は、世界的に知られる「ベイビーシャーク」の知的財産（IP）を活用し、Web2ユーザーとWeb3エコシステムをつなぐハイブリッド型エンターテインメント＆暗号資産プラットフォームです。本プロジェクトは、既存の膨大なファン層を自然にWeb3領域へ誘導し、ゲーム、NFT、メタバースなど多様なデジタル体験を通じて持続可能な経済モデルを構築することを目的としています。

Baby Shark Universe は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Baby Shark Universe への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- BSU のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Baby Shark Universe に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Baby Shark Universe の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Baby Shark Universe 価格予測 (USD)

Baby Shark Universe (BSU) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Baby Shark Universe (BSU) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Baby Shark Universe の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Baby Shark Universe の価格予測 をチェック！

Baby Shark Universe (BSU) トケノミクス

Baby Shark Universe (BSU) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ BSU トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Baby Shark Universe ( BSU ) の購入方法

Baby Shark Universe の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Baby Shark Universe 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

BSU を現地通貨に

1 Baby Shark Universe (BSU) からVND
5,869.56075
1 Baby Shark Universe (BSU) からAUD
A$0.343497
1 Baby Shark Universe (BSU) からGBP
0.1672875
1 Baby Shark Universe (BSU) からEUR
0.191823
1 Baby Shark Universe (BSU) からUSD
$0.22305
1 Baby Shark Universe (BSU) からMYR
RM0.941271
1 Baby Shark Universe (BSU) からTRY
9.3614085
1 Baby Shark Universe (BSU) からJPY
¥33.68055
1 Baby Shark Universe (BSU) からARS
ARS$325.144446
1 Baby Shark Universe (BSU) からRUB
18.232107
1 Baby Shark Universe (BSU) からINR
19.5770985
1 Baby Shark Universe (BSU) からIDR
Rp3,717.498513
1 Baby Shark Universe (BSU) からPHP
13.0372725
1 Baby Shark Universe (BSU) からEGP
￡E.10.608258
1 Baby Shark Universe (BSU) からBRL
R$1.200009
1 Baby Shark Universe (BSU) からCAD
C$0.31227
1 Baby Shark Universe (BSU) からBDT
27.2455575
1 Baby Shark Universe (BSU) からNGN
327.0515235
1 Baby Shark Universe (BSU) からCOP
$867.8987025
1 Baby Shark Universe (BSU) からZAR
R.3.889992
1 Baby Shark Universe (BSU) からUAH
9.3257205
1 Baby Shark Universe (BSU) からTZS
T.Sh.552.102282
1 Baby Shark Universe (BSU) からVES
Bs45.72525
1 Baby Shark Universe (BSU) からCLP
$212.12055
1 Baby Shark Universe (BSU) からPKR
Rs63.185604
1 Baby Shark Universe (BSU) からKZT
120.3064785
1 Baby Shark Universe (BSU) からTHB
฿7.333884
1 Baby Shark Universe (BSU) からTWD
NT$6.856557
1 Baby Shark Universe (BSU) からAED
د.إ0.8185935
1 Baby Shark Universe (BSU) からCHF
Fr0.1762095
1 Baby Shark Universe (BSU) からHKD
HK$1.730868
1 Baby Shark Universe (BSU) からAMD
֏85.5240615
1 Baby Shark Universe (BSU) からMAD
.د.م2.056521
1 Baby Shark Universe (BSU) からMXN
$4.1018895
1 Baby Shark Universe (BSU) からSAR
ريال0.8364375
1 Baby Shark Universe (BSU) からETB
Br33.676089
1 Baby Shark Universe (BSU) からKES
KSh28.804677
1 Baby Shark Universe (BSU) からJOD
د.أ0.15814245
1 Baby Shark Universe (BSU) からPLN
0.8141325
1 Baby Shark Universe (BSU) からRON
лв0.976959
1 Baby Shark Universe (BSU) からSEK
kr2.1033615
1 Baby Shark Universe (BSU) からBGN
лв0.374724
1 Baby Shark Universe (BSU) からHUF
Ft74.8488885
1 Baby Shark Universe (BSU) からCZK
4.6773585
1 Baby Shark Universe (BSU) からKWD
د.ك0.0682533
1 Baby Shark Universe (BSU) からILS
0.7338345
1 Baby Shark Universe (BSU) からBOB
Bs1.5412755
1 Baby Shark Universe (BSU) からAZN
0.379185
1 Baby Shark Universe (BSU) からTJS
SM2.047599
1 Baby Shark Universe (BSU) からGEL
0.602235
1 Baby Shark Universe (BSU) からAOA
Kz203.3256885
1 Baby Shark Universe (BSU) からBHD
.د.ب0.0838668
1 Baby Shark Universe (BSU) からBMD
$0.22305
1 Baby Shark Universe (BSU) からDKK
kr1.436442
1 Baby Shark Universe (BSU) からHNL
L5.866215
1 Baby Shark Universe (BSU) からMUR
10.139853
1 Baby Shark Universe (BSU) からNAD
$3.8654565
1 Baby Shark Universe (BSU) からNOK
kr2.239422
1 Baby Shark Universe (BSU) からNZD
$0.388107
1 Baby Shark Universe (BSU) からPAB
B/.0.22305
1 Baby Shark Universe (BSU) からPGK
K0.9524235
1 Baby Shark Universe (BSU) からQAR
ر.ق0.811902
1 Baby Shark Universe (BSU) からRSD
дин.22.568199
1 Baby Shark Universe (BSU) からUZS
soʻm2,687.3487795
1 Baby Shark Universe (BSU) からALL
L18.5644515
1 Baby Shark Universe (BSU) からANG
ƒ0.3992595
1 Baby Shark Universe (BSU) からAWG
ƒ0.40149
1 Baby Shark Universe (BSU) からBBD
$0.4461
1 Baby Shark Universe (BSU) からBAM
KM0.374724
1 Baby Shark Universe (BSU) からBIF
Fr657.77445
1 Baby Shark Universe (BSU) からBND
$0.2877345
1 Baby Shark Universe (BSU) からBSD
$0.22305
1 Baby Shark Universe (BSU) からJMD
$35.9043585
1 Baby Shark Universe (BSU) からKHR
899.3933625
1 Baby Shark Universe (BSU) からKMF
Fr94.1271
1 Baby Shark Universe (BSU) からLAK
4,848.9129465
1 Baby Shark Universe (BSU) からLKR
රු67.6934445
1 Baby Shark Universe (BSU) からMDL
L3.7896195
1 Baby Shark Universe (BSU) からMGA
Ar1,000.223115
1 Baby Shark Universe (BSU) からMOP
P1.7866305
1 Baby Shark Universe (BSU) からMVR
3.412665
1 Baby Shark Universe (BSU) からMWK
MK387.2393355
1 Baby Shark Universe (BSU) からMZN
MT14.2551255
1 Baby Shark Universe (BSU) からNPR
रु31.414362
1 Baby Shark Universe (BSU) からPYG
1,581.8706
1 Baby Shark Universe (BSU) からRWF
Fr324.09165
1 Baby Shark Universe (BSU) からSBD
$1.833471
1 Baby Shark Universe (BSU) からSCR
3.0490935
1 Baby Shark Universe (BSU) からSRD
$8.8483935
1 Baby Shark Universe (BSU) からSVC
$1.9516875
1 Baby Shark Universe (BSU) からSZL
L3.863226
1 Baby Shark Universe (BSU) からTMT
m0.780675
1 Baby Shark Universe (BSU) からTND
د.ت0.65420565
1 Baby Shark Universe (BSU) からTTD
$1.512279
1 Baby Shark Universe (BSU) からUGX
Sh777.1062
1 Baby Shark Universe (BSU) からXAF
Fr126.2463
1 Baby Shark Universe (BSU) からXCD
$0.602235
1 Baby Shark Universe (BSU) からXOF
Fr126.2463
1 Baby Shark Universe (BSU) からXPF
Fr22.7511
1 Baby Shark Universe (BSU) からBWP
P2.9777175
1 Baby Shark Universe (BSU) からBZD
$0.4483305
1 Baby Shark Universe (BSU) からCVE
$21.1830585
1 Baby Shark Universe (BSU) からDJF
Fr39.7029
1 Baby Shark Universe (BSU) からDOP
$14.208285
1 Baby Shark Universe (BSU) からDZD
د.ج29.116947
1 Baby Shark Universe (BSU) からFJD
$0.5107845
1 Baby Shark Universe (BSU) からGNF
Fr1,939.41975
1 Baby Shark Universe (BSU) からGTQ
Q1.708563
1 Baby Shark Universe (BSU) からGYD
$46.720053
1 Baby Shark Universe (BSU) からISK
kr27.2121

Baby Shark Universe資料

Baby Shark Universe についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Baby Shark Universeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Baby Shark Universe に関するその他の質問

Baby Shark Universe (BSU) の本日の価値はいくらですか？
BSU の USD でのライブ価格は 0.22305 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の BSU から USD の価格はいくらですか？
BSU から USD の現在価格は $ 0.22305 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Baby Shark Universe の時価総額はいくらですか？
BSU の時価総額は $ 37.47M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
BSU の循環供給量はどれくらいですか？
BSU の循環供給量は 168.00M USD です。
BSU の史上最高値（ATH）はいくらですか？
BSU は史上最高値 0.37631193723515616 USD に達しました。
BSU の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
BSU の史上最安値は 0.05070113905338495 USD です。
BSU の取引高はいくらですか？
BSU の24 時間ライブ取引高は $ 115.02K USD です。
BSU は今年さらに上昇しますか？
BSU は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、BSU 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:46:35 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

BSU から USD の計算機

金額

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.22305 USD

BSU を取引

BSU/USDT
$0.22305
$0.22305$0.22305
-1.82%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料