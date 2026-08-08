The9bit 本日の価格

The9bit (9BIT) の本日のライブ価格は ¥ 0.050017 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の 9BIT から JPY への変換レートは、¥ 0.050017 につき 9BIT です。

The9bit は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- 9BIT です。直近24時間の 9BIT は、¥ 0.049962 (安値) から ¥ 0.050144 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、9BIT は直近1時間で -0.19%、直近7日間で -0.19% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 762.84K に達しました。

The9bit (9BIT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 762.84K¥ 762.84K ¥ 762.84K 完全希薄化後時価総額 ¥ 500.17M¥ 500.17M ¥ 500.17M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

The9bit の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 762.84K です。9BIT の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 500.17M です。