ヒートマップとは？MEXCヒートマップの使い方ガイド





先物ヒートマップは、MEXCが提供する視覚的なデータ分析ツールです。このツールを使うことで、プラットフォーム上で人気の高い取引ペアのリアルタイムなパフォーマンスを直感的なグラフ表示で素早く把握できます。ヒートマップでは、選択した時間範囲内における取引高または価格変動率をもとに、上位10〜50の最も活発な取引ペアがランキング形式で表示され、活発な市場機会を迅速に特定するのに役立ちます。





現在、MEXCヒートマップは先物契約のデータのみを対象としており、ユーザー様は取引高または価格変動率を基準に無期限先物契約のパフォーマンスを分析できます。





MEXCの先物ヒートマップでは、各先物取引ペアが色付きのブロックで表されます。ブロックが大きいほど取引高が多く、色の濃さや鮮やかさが増すほど、過去24時間の価格変動が大きいことを示します。これらの視覚的な指標を通じて、市場で注目されている契約や高いボラティリティを持つ契約を簡単に見つけることができます。





















ヒートマップは、取引高と価格変動を視覚的に表示することで、市場で最も活発に取引されている契約をユーザー様がすばやく把握できるようにします。たとえば、大きな赤いブロックは、取引高が多く、価格が大きく下落している契約を表しており、強い弱気トレンドを示しています。対照的に、大きな緑のブロックは、取引高が多く、価格が大幅に上昇している契約を示しており、強気の値動きを反映しています。

















従来のデータ表と比べて、ヒートマップはより直感的なインターフェースを提供します。色の濃淡やブロックの大きさによって重要な取引シグナルを一目で把握できるため、複雑な計算をする必要がありません。









ヒートマップでは、ブロックが大きいほど取引高が多いことを示し、市場センチメントの高まりや価格変動の拡大を示唆していることがあります。この傾向は、24時間の価格変動データと照らし合わせることでより明確に把握できます。大きなブロックで表される契約に注目することで、トレーダーは最も活発に取引されている金融商品を一目で特定できます。以下にいくつかの典型的な例を示します：









ヒートマップ上で最も大きなブロックが濃い赤色で表示されている契約は、過去24時間にわたりトークンの価格が大幅に下落し、高い取引活動があったことを示しています。









濃い緑色で塗りつぶされた大きなブロックは、そのトークンが価格の急落の中で活発に取引されていることを示しています。









小さな濃い色のブロックは、ブレイクアウトの初期段階にある契約、または資金が集中している影響を受けている契約を表している可能性があります。このような契約は、リスクの高いトレーダーによる短期的な投機に適している場合があります。





リスク警告：ヒートマップは過去のデータのみを反映しており、市場のセンチメントは急変することがあります。データの次元が限られているため、より正確な取引判断を行うには、ヒートマップを他のテクニカル指標や分析ツールと組み合わせることを強く推奨します。









現在、MEXCのヒートマップは先物データのみをサポートしています。









MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインしてください。上部ナビゲーションバーから [市場] をクリックし、市場ページで [ヒートマップ] を選択すると、ヒートマップが表示されます。









ヒートマップは、[取引高] または [24H変動率] でフィルタリングできます。上位50の暗号資産まで表示することができます。特定のタイムゾーンをご希望の場合は、ヒートマップの右端で調整してください。





色の違いは価格変動の異なる範囲を表します。右側のカラースケールにマウスを合わせると、各色が示す正確な変動率の範囲を確認できます。ヒートマップ上の特定のブロックにマウスを合わせると、取引ペア名、取引高、および24時間の価格変動が表示されます。ブロックをクリックすると、該当する取引ページに直接移動し、選択した先物ペアの取引を開始できます。













MEXCアプリを開き、ホーム画面の [その他] をタップします。次に [先物] → [市場データ] の順に進み、[ヒートマップ] をタップすると、先物ヒートマップが表示されます。









ヒートマップページの左上にある [フィルター] をタップします。[取引高] または [24H変動率] でフィルタリングでき、最大で上位50の暗号資産に対応しています。





特定のタイムゾーンをご希望の場合は、同じフィルターメニューで調整できます。色の違いは価格変動の異なるレベルを表します。灰色の [価格変動について] ボタンをタップすると、各色が示す正確な変動率の範囲を確認できます。





ヒートマップ上の特定のブロックをタップすると、取引ペア名、取引高、および24時間の価格変動が表示されます。[今すぐ取引] をタップすると、選択した先物ペアの取引ページに直接移動し、取引を開始できます。









ウェブ版と比べて、アプリ版には共有機能が搭載されています。ヒートマップページの右上にある円形の共有アイコンをタップすると、共有画面が開きます。画面下部で [ダウンロード] または [共有] を選択して、共有を完了してください。

















MEXCの先物ヒートマップは、取引効率を高めるための有用なツールです。従来のデータ表と比べて、可視化されたヒートマップは、先物取引ペアの取引高や24時間の価格変動を明確かつ直感的に表示するため、市場の注目銘柄を素早く特定するのに特に役立ちます。

取引高と価格変動を視覚的に把握することで、ユーザー様は活発に取引されているペアを効率的に絞り込み、より論理的なポジションのオープンと決済に関する戦略を立てやすくなります。ただし、ヒートマップはあくまで補助的なツールであり、単一の指標で総合的な市場分析を代替することはできません。

他の取引指標や適切なリスク管理ツールと併用することで、情報に基づいた判断を行い、市場の変動をより効果的に乗り越えることをおすすめします。





