MEXCでのTradingViewの使い方

2025/7/16
#初級#技術分析
TradingViewは、初心者から上級者まであらゆるレベルのトレーダーに対応する強力な分析ツールです。MEXCはTradingViewのチャートツールを統合しており、MEXCプラットフォーム上で直接使用することができます。

MEXCでのTradingViewの使い方


ここでは、現物取引ページを例にしてTradingViewチャートの機能をご紹介します。先物取引ページの設定も現物取引ページと同様です。

1. Kラインチャートの設定


Kラインチャートは、一般的にローソク足チャートとも呼ばれ、通常は上昇を緑、下落を赤で表示します。日本や韓国では、上昇を赤、下落を青で表示することが多いです。Kラインアイコンにマウスを重ねると、8種類の異なるスタイルのKラインチャートが表示され、クリックすると希望のスタイルに切り替えることができます。


また、Kラインチャートの上にあるチャートアイコンをクリックすると、「チャート設定」ページが開きます。最初のセクションにはKラインアイコンが表示され、ここでローソク足の色、価格ラインの色、タイムゾーンなど、より多くのカスタム設定を行うことができます。


2. 一般的な描画ツール


チャートの左側には、市場動向を分析するために一般的に使用される描画ツールがあります。これらの描画ツールを使用するには、左側の対応するアイコンをクリックし、その後Kラインチャート上に描画します。この手順は簡単かつ使いやすいです。


3. テクニカル指標の使用


経験豊富なトレーダーにとって、市場動向を分析するためによくテクニカル指標を使用します。Kラインチャート上のテクニカル指標ボタンをクリックし、「インジケーター」の一覧を上下にスクロールするか検索機能を使用して、必要なテクニカル指標を見つけて追加します。


テクニカル指標を追加した後は、パラメーター、スタイル、およびその他の設定を好みに応じて調整することもできます。例えば、ボリンジャーバンド（BB）インジケーターを修正するには、Kラインチャート上のインジケーターをクリックし、次に上部の設定ボタン [⚙️] をクリックしてBBインジケーター設定ページを開きます。調整が完了したら、[OK] をクリックして保存します。

さらに、目のアイコンをクリックしてテクニカル指標を表示または非表示にしたり、[X] アイコンをクリックしてチャートからインジケーターを削除したりすることもできます。


4. タイムゾーン設定


表示されるタイムゾーンを変更するには、Kラインチャートの下にあるタイムゾーン情報をクリックするだけです。タイムゾーンを変更しても統計値には影響せず、日付と時刻のみが変更されます。


5. チャート設定


「Kラインチャートの設定」で述べたように、チャート設定を行います。Kラインチャートの上にあるチャートアイコンをクリックして「チャート設定」ページを開きます。チャート設定は、上から順に「ローソク足」、「シンボル」、「ラベル」、「チャートの基本スタイル」の4つのセクションに分かれています。

  • ローソク足：ローソク足の色、価格ラインの色、精度、タイムゾーンをカスタマイズします。
  • シンボル：Kラインチャート上部のテキスト情報の設定で、OHLC値、バーの変動値、出来高の表示有無を設定します。
  • ラベル：チャートにシンボル名、高値と安値、バーのクローズまでのカウントダウンなどのラベルを統合するためのさまざまな設定を提供します。
  • チャートの基本スタイル：チャートの背景色、グリッドラインの色、その他の設定をカスタマイズします。


6. チャートをリセットする方法


チャートに加えたカスタマイズをすべて削除したい場合は、Kラインチャートを右クリックして [チャート表示のリセット] を選択します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


