MEXCでのTradingViewの使い方





TradingViewは、初心者から上級者まであらゆるレベルのトレーダーに対応する強力な分析ツールです。MEXCはTradingViewのチャートツールを統合しており、MEXCプラットフォーム上で直接使用することができます。









ここでは、現物取引ページを例にしてTradingViewチャートの機能をご紹介します。先物取引ページの設定も現物取引ページと同様です。









Kラインチャートは、一般的にローソク足チャートとも呼ばれ、通常は上昇を緑、下落を赤で表示します。日本や韓国では、上昇を赤、下落を青で表示することが多いです。Kラインアイコンにマウスを重ねると、8種類の異なるスタイルのKラインチャートが表示され、クリックすると希望のスタイルに切り替えることができます。









また、Kラインチャートの上にあるチャートアイコンをクリックすると、「チャート設定」ページが開きます。最初のセクションにはKラインアイコンが表示され、ここでローソク足の色、価格ラインの色、タイムゾーンなど、より多くのカスタム設定を行うことができます。













チャートの左側には、市場動向を分析するために一般的に使用される描画ツールがあります。これらの描画ツールを使用するには、左側の対応するアイコンをクリックし、その後Kラインチャート上に描画します。この手順は簡単かつ使いやすいです。













経験豊富なトレーダーにとって、市場動向を分析するためによくテクニカル指標を使用します。Kラインチャート上のテクニカル指標ボタンをクリックし、「インジケーター」の一覧を上下にスクロールするか検索機能を使用して、必要なテクニカル指標を見つけて追加します。









テクニカル指標を追加した後は、パラメーター、スタイル、およびその他の設定を好みに応じて調整することもできます。例えば、ボリンジャーバンド（BB）インジケーターを修正するには、Kラインチャート上のインジケーターをクリックし、次に上部の設定ボタン [⚙️] をクリックしてBBインジケーター設定ページを開きます。調整が完了したら、[OK] をクリックして保存します。





さらに、目のアイコンをクリックしてテクニカル指標を表示または非表示にしたり、[X] アイコンをクリックしてチャートからインジケーターを削除したりすることもできます。













表示されるタイムゾーンを変更するには、Kラインチャートの下にあるタイムゾーン情報をクリックするだけです。タイムゾーンを変更しても統計値には影響せず、日付と時刻のみが変更されます。













「Kラインチャートの設定」で述べたように、チャート設定を行います。Kラインチャートの上にあるチャートアイコンをクリックして「チャート設定」ページを開きます。チャート設定は、上から順に「ローソク足」、「シンボル」、「ラベル」、「チャートの基本スタイル」の4つのセクションに分かれています。





ローソク足：ローソク足の色、価格ラインの色、精度、タイムゾーンをカスタマイズします。

シンボル：Kラインチャート上部のテキスト情報の設定で、OHLC値、バーの変動値、出来高の表示有無を設定します。

ラベル：チャートにシンボル名、高値と安値、バーのクローズまでのカウントダウンなどのラベルを統合するためのさまざまな設定を提供します。

チャートの基本スタイル：チャートの背景色、グリッドラインの色、その他の設定をカスタマイズします。













チャートに加えたカスタマイズをすべて削除したい場合は、Kラインチャートを右クリックして [チャート表示のリセット] を選択します。







