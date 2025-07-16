パラボリックSARとは？





パラボリックSAR（ストップアンドリバース）は、価格トレンドの方向を判断し、転換のタイミングを特定するための広く利用されているテクニカル分析ツールです。この指標は価格チャート上に小さなドットを表示し、ローソク足の上または下に表示され、トレンドの方向を視覚的に示します。トレーダーはこの情報を活用し、トレンドフォロー戦略において、ポジションの維持や損切りレベル、目標価格の設定に活用できます。





パラボリックSARは、著名なテクニカルアナリストであるJ・ウェルズ・ワイルダー氏（J. Welles Wilder）によって開発され、1978年の著書『ワイルダーのテクニカル分析（New Concepts in Technical Trading Systems）』で発表されました。本書では、相対力指数（RSI）、真の値幅平均（ATR）、方向性指数（DMI）など、現在も広く活用される主要なテクニカル指標が紹介されています。

















SARドットが価格の下に表示される場合、上昇トレンドを示し、ロングポジションが有利になりやすい状況と考えられます。

SARドットが価格の上に表示される場合、下降トレンドを示し、ショートポジションが有利になりやすい状況と考えられます。









SARドットが価格に接近したり、価格がSARを上抜け、下抜けしたりすると、トレンド転換の可能性を示唆し、ポジションの見直しや調整を検討すべきシグナルとなります。





パラボリックSARは、その視覚的なわかりやすさとシンプルな仕組みにより、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く活用されています。市場のトレンドを直感的に把握できるだけでなく、早期のトレンド転換シグナルを提供することで、トレード戦略の最適化や市場環境の変化への迅速な対応をサポートします。









パラボリックSARは、市場のトレンドの方向や継続期間、転換ポイントを特定するための有効なツールです。トレーダーは最適な買いと売りのタイミングを見極めることができます。また、SARは市場変動に応じた損切り設定にも広く利用されており、市場の変動に応じた損切りレベルを調整することが可能です。このトレーリング逆指値の手法を活用することで、利益を確保しながらリスクを適切に管理できます。





さらに、パラボリックSARは利益確定のタイミングを示唆し、トレンド転換シグナルによって適切な決済戦略をサポートします。これにより、不要な早期決済や不利なポジションオープンを避け、取引効率を向上させることができます。









パラボリックSARは、明確なトレンドが発生している市場では高い精度を発揮しますが、レンジ相場や価格が乱高下する状況では精度が低下し、誤った転換シグナルを発生させることがあります。そのため、市場のボラティリティが低い状況では、不必要なポジション調整や損失につながる可能性があります。





また、SARの設定値は慎重に調整する必要があります。設定値を高めると転換シグナルが頻発し、ポジションを早く決済しすぎるリスクが高まります。一方、設定値を低くするとトレンド転換の検出が遅れ、適切な手仕舞いの機会を逃す可能性があります。





さらに、パラボリックSARは取引高を考慮しないため、トレンドの強さを直接測定することはできません。SARドット間の距離が広がることで価格変動の勢いを示唆することはありますが、それがトレンドの持続性を保証するものではありません。そのため、パラボリックSARは他のテクニカル指標と併用することで、より精度の高い市場分析が可能になります。









MEXC取引プラットフォームでパラボリックSARを適用するには、以下の手順を実行してください。

1) MEXCの現物取引または先物取引のページを開きます。

2) ローソク足チャートの上部にある [インジケーター（Fx）] ボタンをクリックします。

3) 主要指標のセクションから「SAR」を選択します。 ※注意：メニューがすぐに更新されない場合は、左側のSARセクションをクリックします。

4) [開始]、[増加]、[最大]のパラメータを必要に応じて調整します。

5) [確認] をクリックして、パラボリックSARをチャートに適用します。





設定が完了すると、価格の上下にSARドットが表示され、市場のトレンド転換を直感的に把握しながら、戦略的なトレードやリスク管理を強化できます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。