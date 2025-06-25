H

Humanity Protocolは、プライバシーを損なうことなく、ユーザーが「本物の、唯一無二の人間」であることを証明するために設計された分散型アイデンティティネットワークです。ゼロ知識暗号技術（Zero-Knowledge Cryptography）を基盤とし、誰でも簡単な手のひらスキャンを通じて人間性の検証を行うことができます。これにより、インターネット上でも現実世界でも機能する、安全でシビル攻撃に強いアイデンティティを構築できます。Humanity Protocolは、「人間性を証明しながら、個人情報は明かさない」というインターネットに欠けていた信頼のレイヤーを構築しています。

トークン名H

ランキングNo.307

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)1.03%

循環供給量2,119,259,306

最大供給量10,000,000,000

総供給量10,000,000,000

循環率0.2119%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.15748596182897467,2025-06-25

最安値0.01799202366031281,2025-06-27

パブリックブロックチェーンETH

概要Humanity Protocolは、プライバシーを損なうことなく、ユーザーが「本物の、唯一無二の人間」であることを証明するために設計された分散型アイデンティティネットワークです。ゼロ知識暗号技術（Zero-Knowledge Cryptography）を基盤とし、誰でも簡単な手のひらスキャンを通じて人間性の検証を行うことができます。これにより、インターネット上でも現実世界でも機能する、安全でシビル攻撃に強いアイデンティティを構築できます。Humanity Protocolは、「人間性を証明しながら、個人情報は明かさない」というインターネットに欠けていた信頼のレイヤーを構築しています。

セクター

ソーシャルメディア

etfindex:mc_etfindex_source免責事項：データは cmc によって提供されたものであり、投資アドバイスとみなすべきではありません。