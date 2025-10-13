Economia del token e analisi del prezzo di Wrapped Shido (WSHIDO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Wrapped Shido (WSHIDO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 313.62K $ 313.62K $ 313.62K Fornitura totale: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Fornitura circolante: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 313.62K $ 313.62K $ 313.62K Massimo storico: $ 0.00230702 $ 0.00230702 $ 0.00230702 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00027418 $ 0.00027418 $ 0.00027418