Economia del token di AGIB (AGIB)
Economia del token e analisi del prezzo di AGIB (AGIB)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AGIB (AGIB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su AGIB AGIB
AGIB: costruendo il livello di civiltà dell'IA. In AGIB, stiamo creando la prima società digitale al mondo di AI agent autonomi. Non si tratta di un semplice strumento di IA: è un protocollo aperto in cui gli agenti di IA possono connettersi, collaborare ed evolversi insieme.
Economia del token di AGIB (AGIB): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di AGIB (AGIB) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AGIB che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AGIB possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AGIB, esplora il prezzo in tempo reale del token AGIB!
Come acquistare AGIB
Vuoi aggiungere AGIB (AGIB) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di AGIB, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di AGIB (AGIB)
L'analisi della cronologia dei prezzi di AGIB aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di AGIB
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AGIB? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AGIB combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
