Maggiori informazioni su XNY
Informazioni sul prezzo di XNY
Che cos'è XNY
Whitepaper di XNY
Sito web ufficiale di XNY
Economia del token di XNY
Previsioni del prezzo di XNY
Cronologia di XNY
Guida all'acquisto di XNY
Convertitore di XNY in valuta fiat
Spot XNY
Futures USDT-M XNY
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Codatta (XNY)
Economia del token e analisi del prezzo di Codatta (XNY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Codatta (XNY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Codatta XNY
Codatta è una piattaforma decentralizzata per l'infrastruttura dei dati che trasforma i dati grezzi in asset tokenizzati, permettendo agli sviluppatori di IA di accedere e usare set di dati di alta qualità. Grazie alla rete XnY, Codatta rende più facile trasformare i dati in asset, permettendo a chi contribuisce di guadagnare royalties in base all'uso dei loro asset di dati.
Economia del token di Codatta (XNY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Codatta (XNY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token XNY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token XNY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di XNY, esplora il prezzo in tempo reale del token XNY!
Come acquistare XNY
Vuoi aggiungere Codatta (XNY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di XNY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Codatta (XNY)
L'analisi della cronologia dei prezzi di XNY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di XNY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi XNY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di XNY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Codatta (XNY)
Importo
1 XNY = 0.003677 USD
Fai trading di Codatta (XNY)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
LuckyMeme
LUCKY
+151.28%
Ant Token
ANTY
+212.50%
AEGIS
AEGIS
+120.12%
Rayls
RLS
+71.70%
BNBird
BIRD
+87.14%