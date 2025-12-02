Maggiori informazioni su BIRD
Economia del token di BNBird (BIRD)
Economia del token e analisi del prezzo di BNBird (BIRD)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BNBird (BIRD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su BNBird BIRD
BNBird è un'innovativa piattaforma di aggregazione NFT-Fi basata su BNB Chain, progettata per offrire nuovo valore ai collezionisti digitali e agli appassionati di DeFi. Qui, i collezionabili NFT incontrano la DeFi: fai staking, presta o usa i tuoi NFT per sbloccare ricompense e nuove opportunità, il tutto in un unico ecosistema divertente e facile da usare. Con BNBird, puoi esplorare e fare trading su più mercati NFT, scoprire uccelli rari e trovare asset unici senza mai lasciare la piattaforma. I tuoi uccelli NFT possono persino lavorare per te: aggiungerli ai pool di liquidità, guadagnare incentivi e incrementare il trading di NFT nella la catena. Tutto è guidato dalla community: partecipa agli eventi, contribuisci a definire gli aggiornamenti e contribuisci a creare il futuro con altri amanti degli uccelli e sviluppatori DeFi. Come primo aggregatore NFT-Fi su BNB Chain, BNBird ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei tuoi NFT e di contribuire alla crescita del prossimo capitolo del birdverse Web3. Colleziona, gioca, guadagna e vola con lo stormo!
Economia del token di BNBird (BIRD): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di BNBird (BIRD) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BIRD che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BIRD possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BIRD, esplora il prezzo in tempo reale del token BIRD!
Come acquistare BIRD
Vuoi aggiungere BNBird (BIRD) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BIRD, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di BNBird (BIRD)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BIRD aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BIRD
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BIRD? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BIRD combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
