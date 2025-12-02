UCHAIN è un potente ecosistema di criptovalute incentrato sulla moneta UCN. Il nostro ecosistema riunisce una gamma di prodotti innovativi: moderni portafogli crittografici, un'esclusiva carta di debito crittografica, mercati propri e altro ancora. La missione di Uchain è quella di creare un prodotto di criptovaluta impeccabile per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con le criptovalute in tutto il mondo e fornire loro pagamenti transfrontalieri istantanei in criptovaluta.