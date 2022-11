Condizioni utilizzo e politica privacy

L'accordo è concluso tra te ("tu") e la piattaforma di trading MEXC ("MEXC"). Nel caso tu stia visitando o usando il sito web di MEXC (https://www.MEXC.com), le App e qualsiasi altro servizio fornito dalle società affiliate a MEXC (i "Servizi"), si riterrà che tu abbia letto e accettato tutti i termini e le condizioni specificate in questo Accordo per gli utenti e l'Informativa sulla privacy ("Accordo"), così come le modifiche e gli aggiornamenti che potremmo apportare a questo Accordo di volta in volta.

Dichiarazione speciale MEXC Assicurati che il computer utilizzato per le operazioni di trading e per la liquidità degli asset sia sicuro. In base alla visualizzazione della pagina web e alle considerazioni sulla sicurezza, raccomandiamo fortemente che gli utenti utilizzino la versione più aggiornata di Google Chrome per accedere a MEXC. Gli utenti si assumono la responsabilità della perdita di beni causata da errori di funzionamento.

Informativa sul rischio Per farti meglio comprendere i rischi associati al trading su asset digitali, MEXC ti ricorda che: devi comprendere e valutare pienamente i rischi del trading su asset digitali prima di avviare qualsiasi operazione; devi valutare la tua capacità di tolleranza al rischio con la massima attenzione prima di dedicarti al trading sulle criptovalute. Quando operi su MEXC, puoi correre rischi legati a politiche, rispetto delle normative, rendite degli investimenti e del trading, forza maggiore ecc. I dettagli di tali rischi sono i seguenti: (a) Rischi politici: Gli utenti di MEXC possono subire perdite a causa della modifica di leggi, regolamenti o macro-politiche nazionali che possono influenzare il normale commercio di criptovalute. (b) Rischio di conformità: Gli utenti di MEXC possono incorrere in perdite se il commercio di criptovalute dell'utente viola le leggi o i regolamenti nazionali. (c) Rischio di rendimento dell'investimento: il mercato delle criptovalute ha la sua unicità: non chiude mai, con prezzi delle criptovalute che fluttuano in una gamma molto ampia. Gli utenti possono subire perdite nel mercato. (d) Rischio di trading: Il successo del tuo trasferimento dipende dal mutuo consenso delle parti coinvolte nel trasferimento; MEXC non si impegna a garantire il successo di tale trasferimento. (e) Rischio di forza maggiore: Quando si verificano disastri naturali, guerre, scioperi, attacchi cibernetici e altre situazioni imprevedibili, inevitabili e non preventivabili, MEXC potrebbe non essere in grado di operare normalmente e questo potrebbe comportare perdite per gli utenti. MEXC non si assume alcuna responsabilità civile per qualsiasi perdita subita dall'utente causata da forza maggiore. (f) Rischio di delisting: Quando la parte responsabile per il progetto di criptovaluta dichiara bancarotta, liquidazione o dissoluzione, oppure viola le leggi e le norme della sua giurisdizione, oppure chiude dietro richiesta, MEXC toglierà la criptovaluta dal mercato, il che può causare perdite per gli utenti. (g) Rischio tecnico: Anche se la possibilità di un guasto tecnico sia remota durante una transazione con criptovalute, non possiamo escludere questa eventualità. Se questo dovesse accadere, gli interessi dell'utente potrebbero essere compromessi. (h) Rischio di funzionamento: Gli utenti possono incorrere in rischi dovuti ad errori operativi, come trasferimenti a conti sbagliati, violazioni dei regolamenti operativi, ecc. (i) Rischio di congelamento del conto: L'account dell'utente può essere congelato o confiscato dalle istituzioni giudiziarie in caso di default per debiti o presunti crimini. Nel momento in cui clicchi per accettare questo Accordo, significa che hai compreso i suoi contenuti e sei disposto a sobbarcarti i rischi e le perdite derivanti dal trading. MEXC non si assume alcuna garanzia o corresponsabilità per le rendite del capitale digitale e dei proventi.

I. Generale Il presente Accordo include le norme generali, il KYC (Know Your Customer), la politica antiriciclaggio, la politica sulla privacy e tutte le regole che MEXC ha emesso o potrebbe emettere in futuro. Leggi attentamente l'intero accordo prima di utilizzare i Servizi di MEXC. Se ha domande su questo accordo, ti preghiamo di rivolgerti a MEXC. Non puoi sostenere l'invalidità di questo Accordo, o richiederne la cancellazione sostenendo che non l'hai letto o che non hai ricevuto risposte da MEXC. MEXC ha il diritto di fare e modificare questo Accordo e/o tutti i tipi di regole di volta in volta. Una volta annunciato l'accordo modificato, esso sostituisce il precedente ed entra in vigore immediatamente. Gli utenti possono cercare l'ultima versione dell'accordo in qualsiasi momento. Quanto visiti, utilizzi o cerchi di utilizzare i servizi di MEXC sotto qualsiasi identità, si riterrà che accetti i termini e condizioni dell'ultima versione pubblicata. Se non sei d'accordo, ti preghiamo di non visitare né utilizzare i servizi forniti da MEXC.

Qualificazione del registrante 1. Confermi, dopo avere completato le procedure di registrazione e utilizzi gli altri servizi permetti da MEXC, che sei una persona fisica, giuridica o un'altra organizzazione con piena capacità di diritti e condotta civili. Se non possiedi le suddette qualifiche, tu e il tuo tutore sarete responsabili per tutte le conseguenze da ciò derivanti, e MEXC ha il diritto di cancellare o congelare in modo permanente il tuo account, avendo inoltre il diritto di richiedere risarcimenti a te e al tuo tutore.

Registrazione e Account 2. Sei vincolato da questo Accordo dopo aver compilato le informazioni, letto e accettato questo Accordo come richiesto nella pagina di registrazione e completato il processo completo di registrazione, o dopo aver compilato le informazioni, letto e accettato questo Accordo e completato il processo completo di attivazione come richiesto nella pagina di attivazione, o quando utilizzi effettivamente il Servizio in qualsiasi altro modo consentito da MEXC. Il tuo indirizzo e-mail fornito o confermato, il numero di telefono cellulare o altri metodi permessi da MEXC possono essere utilizzati coome strumenti per effettuare l'accesso. Devi fornire le informazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti come il tuo vero nome, il tipo di identificazione e numero di identificazione. Se le informazioni da te fornite al momento della registrazione sono imprecise, MEXC non si assume alcuna responsabilità a riguardo, e sarai pienamente responsabile per qualsiasi perdita diretta o indiretta e le conseguenze negative che ne derivano. MEXC si riserva il diritto di scegliere mercati e giurisdizioni per condurre affari e può limitare o rifiutare, a sua discrezione, la fornitura dei Servizi in certi paesi o regioni.

Informazioni per l'utente 3. Quando completi il processo di registrazione o attivazione, devi, in conformità ai requisiti di leggi e regolamenti e alla corrispondente pagina di consigli, fornire e aggiornare accuratamente le tue informazioni e assicurarti che siano vere, puntuali, complete e accurate. Se c'è un ragionevole motivo per sospettare che le informazioni da te fornite contengano errori, siano imprecise, non aggiornate o incomplete, MEXC avrà il diritto di fornirti un avviso di indagine o una richiesta di correzione, e di cancellare direttamente i materiali pertinenti e di sospendere o terminare, in parte o del tutto, il servizio MEXC a te fornito. MEXC non si assume alcuna responsabilità per questo, e sarai responsabile per qualsiasi perdita diretta o indiretta e le conseguenze negative che ne derivano. Devi compilare e aggiornare accuratamente il tuo indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, codice postale, informazioni di contatto, allo scopo che MEXC o altri utenti possano contattarti in modo efficace. Sei l'unico responsabile per qualsiasi perdita o costo aggiuntivo dovuto all'impossibilità di contattarti attraverso i metodi di contatto forniti durante il processo di utilizzo dei Servizi. Comprendi e accetti di essere obbligato a mantenere la validità delle informazioni di contatto che hai fornito. Se ci sono cambiamenti o aggiornamenti, devi agire come richiesto da MEXC.

Sicurezza dell'account 4. Sei l'unico responsabile del mantenimento della riservatezza del tuo account e della password MEXC, e sei responsabile di tutte le attività condotte dal tuo account MEXC (incluso, ma non limitato a, divulgazione di informazioni, rilascio di informazioni, clic online per il consenso o presentazione di vari accordi di regole, rinnovo online di accordi o acquisto di servizi, ecc.) Accetti inoltre che:

(a) Se il tuo account MEXC è stato usato senza autorizzazione, o qualsiasi altra circostanza che violi la clausola di riservatezza, devi informare immediatamente MEXC. (b) Ti attieni rigorosamente alla sicurezza, certificazione, commercio, deposito, meccanismo o processo di ritiro del sito web/servizio; (c) Ti assicuri di uscire dal sito/servizio utilizzando i corretti passi al termine di ogni sessione. MEXC non può e non sarà responsabile per qualsiasi perdita derivante dal tuo mancato rispetto delle disposizioni di questo paragrafo. Accetti che MEXC impiegherà un tempo ragionevole per agire sulla tua richiesta, e MEXC non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze (incluse ma non limitate a qualsiasi perdita) che si sono verificate prima di agire.

Contenuti del Servizio 5. Attraverso questo servizio, gli utenti possono cercare e consultare informazioni sul mercato e sul commercio in tempo reale di prodotti di asset digitali su MEXC, inviare ordini di trading, completare il trading di asset digitali, partecipare ad attività organizzate da MEXC e utilizzare altri servizi informativi e tecnici.

Regole di Servizio 6. Se c'è una disputa commerciale tra te e altri utenti durante il tuo trading su MEXC, una volta che tu o qualsiasi altro utente sottopone la disputa a MEXC per richiederne la mediazione, MEXC avrà il diritto di prendere unilateralmente una decisione come mediatore, e tu comprendi e accetti qualsiasi decisione presa da MEXC. 7. Comprendi e accetti che MEXC ha il diritto di fornire le informazioni necessarie, come le informazioni dell'utente e i registri delle operazioni da te forniti a MEXC, in risposta alle richieste dei dipartimenti governativi (inclusi i dipartimenti giudiziari e amministrativi). Se esiste il sospetto che tu stia violando i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti e interessi legittimi di altri, MEXC ha il diritto di fornire al detentore del diritto le informazioni necessarie relative alla tua identità in caso di sentenza preliminare che abbia determinato l'esistenza della sospetta violazione. 8. Sei l'unico responsabile delle rendite tassabili generate durante l'utilizzo del servizio MEXC, oltre a tutto l'hardware, software, servizi e altri costi. 9. Nel corso dell'uso dei servizi forniti su MEXC, prometti di attenerti al seguente accordo:

(a) Tutte le azioni compiute durante l'uso dei Servizi MEXC devono essere conformi a leggi, regolamenti e altri documenti normativi e regolamenti nazionali, e non devi violare gli interessi pubblici o la morale pubblica, non devi danneggiare i diritti e gli interessi legittimi di altri, non devi evadere il pagamento delle tasse e non devi violare questo Accordo e le regole pertinenti. Se hai violato i suddetti impegni e subisci delle conseguenze legali, ti assumi tutta la responsabilità legale a tuo nome e garantisci che MEXC non subisca alcuna perdita. (b) Durante le procedure di trading, rispetterai il principio di buona fede, non farai concorrenza sleale, non disturberai il normale ordine delle operazioni online e non ti dedicherai a comportamenti che non siano legato alle operazioni online. Non farai alcun uso commerciale dei dati su MEXC, incluso ma non limitato all'uso dei dati visualizzati sul sito MEXC in qualsiasi modo, come riproduzione, diffusione, ecc. senza il previo consenso scritto di MEXC. Non utilizzerai nessun dispositivo, software o routine per interferire o tentare di interferire con il normale funzionamento di MEXC o con qualsiasi operazione di trading e attività su MEXC. Non devi intraprendere alcuna azione che comporti un carico di dati irragionevolmente elevato sui dispositivi di rete di MEXC.

10. Comprendi e accetti che:

(a) MEXC avrà il diritto di prendere una decisione unilaterale sulla tua violazione degli impegni di cui sopra, e di applicare le regole di questo Accordo nel trattamento o nella cessazione della fornitura di Servizi in base a tale decisione unilaterale, senza il tuo consenso o preavviso. Allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza delle operazioni di trading su MEXC, MEXC avrà il diritto di adottare misure adeguate di controllo del rischio nel caso in cui il normale ordine di trading del mercato sia interrotto a causa di vendite o acquisti fraudolenti, incluso ma non limitato alla chiusura degli ordini di trading corrispondenti, al congelamento degli account rilevanti, al ripristino delle informazioni di trading interessate allo stato originale e al recupero delle perdite rilevanti, e alla segnalazione dell'incidente all'autorità giudiziaria locale. (b) Ne caso sia confermato dai documenti legali delle autorità amministrative o giudiziarie del tuo paese che stai violando le leggi, oppure se MEXC, a suo giudizio, crede che la tua condotta è sospetta di violazione dell'accordo o delle disposizioni di legge vigenti nel tuo paese, MEXC ha il diritto di divulgare tali sospette violazioni, oltre alle misure adottate nei tuoi confronti da MEXC. Relativamente alle informazioni da te pubblicate su MEXC, che si sospetta violino le leggi o infrangano i diritti legittimi di altri o violino questo Accordo, MEXC avrà il diritto di cancellare tali informazioni senza notificarle, e imporre una sanzione nel rispetto di questo Accordo. (c) Relativamente alle tue azioni compiute su MEXC, comprese le azioni che non hai condotto su MEXC ma che hanno esercitato una qualche forma di influenza sugli utenti di MEXC, MEXC avrà il diritto di decidere unilateralmente se la tua condotta e la natura della stessa costituisca una violazione del presente Accordo e/o delle regole, e imporre di conseguenza la sanzione corrispondente. Dovrai conservare tutte le prove pertinenti alle tue azioni e sarai oggetto delle conseguenze negative di qualsiasi mancanza di prove sufficienti. Sarai l'unico responsabile per qualsiasi responsabilità legale a tuo nome per qualsiasi danno causato a terzi dalla tua sospetta violazione degli impegni assunti. Se sei sospettato di aver violato le leggi applicabili o questo Accordo, causando qualsiasi perdita a MEXC, o causando qualsiasi tipo di reclamo da parte di terzi, o se sei soggetto a qualsiasi sanzione imposta da qualsiasi autorità amministrativa, dovrai risarcire MEXC per tutte le perdite e/o spese sostenute da MEXC in conseguenza di ciò, incluse le ragionevoli spese legali.

Limitazione di responsabilità ed esclusioni

11. MEXC è responsabile di fornirti i servizi MEXC secondo lo status quo e la disponibilità. MEXC, tuttavia, non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita riguardo ai Servizi, incluso ma non limitato all'applicabilità, assenza di errori o omissioni, sostenibilità, accuratezza, affidabilità, idoneità per uno scopo particolare dei Servizi. Allo stesso tempo, MEXC non si impegna né garantisce la validità, accuratezza, correttezza, affidabilità, qualità, stabilità, integrità e tempestività della tecnologia e delle informazioni utilizzate nel servizio MEXC. 12. Riconosci che il sistema d'informazione su MEXC è rilasciato dagli stessi utenti, e ciò comporta rischi ed errori. 13. MEXC viene usato solo come sito di trading. MEXC serve solo come piattaforma dove puoi ottenere informazioni sugli asset digitali, identificare le controparti, negoziare e condurre compravendite di asset digitali; MEXC controlla la qualità, la sicurezza o la legalità degli asset digitali coinvolti nelle operazioni di compravendita, l'autenticità o l'accuratezza delle informazioni commerciali e la capacità delle parti commerciali di rispettare i loro obblighi secondo l'accordo commerciale. Devi, a tua discrezione, determinare l'autenticità, la legittimità e la validità degli asset digitali coinvolti e/o le informazioni rilevanti, e assumerti la responsabilità per qualsiasi perdita da essi derivanti. A meno che non sia espressamente richiesto da leggi e regolamenti, MEXC non ha l'obbligo di condurre una revisione preventiva di tutti i dati del Cliente, le informazioni sugli asset digitali, le attività di trading e altre questioni relative al commercio, eccetto nelle seguenti circostanze: MEXC ha ragionevoli motivi per credere che ci possano essere importanti atti illegali o violazioni della legge da parte degli utenti specifici o delle transazioni specifiche, oppure MEXC ha ragionevoli motivi per credere che la condotta di un utente all'interno di MEXC sia sospettata di essere illegale o impropria. 14. MEXC o una terza parte autorizzata da MEXC, o una terza parte reciprocamente autorizzata da te e MEXC, avrà il diritto di accettare le tue dispute con altri utenti derivanti da operazioni basate sulla tua irrevocabile autorità, e avrà il diritto di giudicare unilateralmente i fatti legati alle dispute, oltre alle leggi applicabili, per prendere una decisione, incluso ma non limitato ad aggiustare lo stato commerciale degli ordini rilevanti, incaricare una terza parte o il personale del servizio clienti di pagare tutto o parte del pagamento contestato alla Parte o alle Parti. Sei tenuto a rispettare la decisione finale. Se non implementi ed elabori la decisione entro il termine prescritto, MEXC avrà il diritto (ma non l'obbligo) di completare direttamente il pagamento utilizzando l'importo nel tuo account attualmente aperto presso MEXC, oppure i depositi da te versati a MEXC o ai suoi affiliati per tuo conto. Devi coprire il margine del deposito in tempo utile, e coprire le perdite di MEXC e dei suoi affiliati; in caso contrario, MEXC e i suoi affiliati hanno il diritto di compensare attraverso i tuoi diritti e interessi utilizzando altri contratti, e hanno il diritto di proseguire a ricevere compensazione, Comprendi e accetti che né MEXC, né terzi autorizzati da MEXC, o terzi concordati reciprocamente da te e MEXC, rappresenteranno un'autorità giudiziaria, e le prove saranno autenticate solo in qualità di persone comuni. MEXC, o qualsiasi terza parte autorizzata da MEXC, o qualsiasi terza parte concordata da te e MEXC, si basa esclusivamente sulla tua autorità irrevocabile per risolvere la controversia, e non può garantire che il risultato della risoluzione della controversia sia in linea con le tue aspettative, e non si assume alcuna responsabilità per la conclusione di tale risoluzione. Se subisci una perdita di conseguenza, accetti di richiedere compensazione direttamente dal beneficiario. 15. Comprendi e accetti che MEXC non sarà responsabile per nessun danno, incluso ma non limitato a danni per perdita di profitti, avviamento, uso, dati, ecc. o altre perdite o danni intangibili (indipendentemente dal fatto che MEXC sia stata avvisata o meno della possibilità di tali danni): MEXC ha motivi ragionevoli per credere che un utente specifico o un'operazione specifica possano essere coinvolti nella violazione materiale di leggi o contratti; MEXC ha motivi ragionevoli per credere che la condotta dell'utente in MEXC sia sospettata di essere illegale o impropria; i costi e le perdite sostenuti per l'acquisto o l'acquisizione di qualsiasi dato, informazione o commercio, ecc. attraverso il servizio MEXC; il tuo malinteso sui servizi MEXC; e, qualsiasi altra perdita relativa ai Servizi MEXC che non sono causati da MEXC. 16. In nessun caso MEXC sarà responsabile di guasti o ritardi nella fornitura di qualsiasi servizio a causa di manutenzione ordinaria delle attrezzature, guasto delle connessioni di rete, guasto dei computer, delle comunicazioni o di altri sistemi, mancanza di corrente, scioperi, controversie di lavoro, rivolte, insurrezioni, sommosse, carenza di produzione o di materiali per la produzione, incendio, inondazione, tempesta, esplosioni, guerra, azione governativa, ordini di un'agenzia giudiziaria o amministrativa, o mancata azione da parte di terzi.

Risoluzione dell'Accordo

17. Accetti che MEXC avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, senza preavviso, di sospendere, terminare la fornitura di parte o di tutti i servizi MEXC per qualsiasi motivo, nonché di sospendere o bloccare definitivamente (cancellare) il tuo account in MEXC e non sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per tale operazione. Tuttavia, MEXC ha il diritto di conservare i dati commerciali, i dati e le altre informazioni relative all'account, nonché l'applicazione e l'uso di tali informazioni. Nel caso delle seguenti circostanze, MEXC ha il diritto di rescindere il presente Accordo direttamente cancellando l'account, e ha il diritto di congelare (cancellare) in modo permanente l'autorità del tuo account su MEXC:

(a) Dopo che MEXC ha terminato i servizi a te forniti, e tu sei sospettato di effettuare nuovamente la registrazione come utente di MEXC, direttamente o indirettamente, oppure utilizzando il nome di altri; (b) L'indirizzo e-mail che hai fornito non esiste o non può ricevere e-mail e non c'è altro modo per contattarti, o MEXC ti ha notificato di modificare le tue informazioni e-mail tramite un altro metodo di contatto e non hai ancora modificato inserendo un indirizzo e-mail valido entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte di MEXC; (c) I contenuti principali delle informazioni sull'utente che hai fornito non sono veri, sono inesatti o incompleti; (d) Quando l'Accordo (comprese le regole) viene modificato, devi informare espressamente MEXC che non sei disposto ad accettare il nuovo contratto di servizio; e (e) Altre circostanze in cui MEXC ritiene che il servizio debba essere interrotto. Alla cessazione dei servizi del tuo account o al blocco permanente (cancellazione) del tuo account su MEXC, MEXC non avrà alcun obbligo di conservare o divulgare alcuna informazione relativa al tuo account, o di inoltrare a te o a terzi qualsiasi informazione in tuo possesso non letta o inviata o inoltrata.

18. Accetti che:

(a) Dopo la cessazione del rapporto contrattuale con MEXC, MEXC ha ancora il diritto di continuare a salvare le informazioni dell'utente e tutte le informazioni commerciali durante l'utilizzo dei Servizi di MEXC. (b) Se hai commesso atti illegali o violazioni del presente Accordo durante il periodo di utilizzo del Servizio fornito, MEXC può comunque far valere i suoi diritti nei tuoi confronti in conformità con il presente Accordo. (c) Quando MEXC sospende o interrompe la fornitura di servizi all'utente, MEXC gestirà i dati di trading registrati prima della sospensione o della cessazione del servizio secondo i seguenti principi. Dovrai gestire o sostenere eventuali controversie, perdite o spese sostenute da te stesso e garantire che MEXC sia esentato da qualsiasi perdita o spesa. (d) Se hai stipulato un contratto di acquisto con altri membri prima della sospensione o cessazione del Servizio, ma il contratto non è stato effettivamente eseguito, MEXC avrà il diritto di cancellare le informazioni rilevanti di tale contratto di acquisto e il commercio di asset digitali dello stesso. (e) Al momento della cessazione dei servizi del tuo account o al blocco permanente (cancellazione) del tuo account su MEXC, MEXC non avrà alcun obbligo di conservare o divulgare alcuna informazione relativa al tuo account, o di inoltrare a te o a terzi qualsiasi informazione che non hai letto o inviato o inoltrato; e (f) Se hai stipulato un contratto di acquisto con qualsiasi altro membro prima della sospensione o cessazione dei servizi e tale contratto è stato parzialmente eseguito, MEXC non può cancellare lo scambio; a condizione che MEXC possa informare la tua controparte di circostanze rilevanti al momento della sospensione o della cessazione dei servizi.

Protezione della proprietà intellettuale 19. Tutti i risultati intellettuali inclusi in MEXC, compresi, ma non limitati a, loghi di siti Web, database, design di siti Web, testo e grafica, software, foto, video, musica, suoni e qualsiasi combinazione dei suddetti file e i diritti di proprietà intellettuale di compilazione del software, del codice sorgente associato e del software (incluse piccole applicazioni e script) rimangono di proprietà di MEXC. Non puoi copiare, modificare, trasmettere o utilizzare nessuno dei suddetti materiali o contenuti per scopi commerciali. 20. Con l'accettazione del presente Accordo, si riterrà che, sulla base della propria libera volontà, tu abbia trasferito e assegnato in esclusiva e gratuitamente a MEXC tutti i diritti d'autore di qualsiasi forma di informazione che hai pubblicato su MEXC, inclusi, ma non limitato a diritti d'autore, diritti di distribuzione, diritti di locazione, diritti di esposizione, diritti di esecuzione, diritti di proiezione, diritti di trasmissione, diritti di comunicazione della rete di informazioni, diritti di produzione, diritti di adattamento, diritti di traduzione, diritti di compilazione e altri diritti trasferibili a cui hanno diritto i proprietari di diritti d'autore, e MEXC avrà il diritto di citare in giudizio per qualsiasi violazione di tale diritto d'autore, e ottenere un risarcimento completo per tale violazione. Il presente Accordo si applica a qualsiasi contenuto pubblicato dall'utente su MEXC ed è protetto dalla legge sul diritto d'autore, indipendentemente dal fatto che il contenuto sia stato generato prima o dopo la firma del presente Accordo. 21. Non potrai utilizzare o disporre illegalmente dei diritti di proprietà intellettuale di MEXC o di qualsiasi altra persona durante l'utilizzo dei servizi offerti da MEXC. Per qualsiasi informazione che pubblichi su MEXC, non puoi pubblicare né autorizzare altri siti o formati di media a utilizzare tali informazioni in alcun modo. 22. Quando accedi a MEXC o utilizzi i tuoi servizi, nessun diritto di proprietà intellettuale ti viene trasferito.

Legge applicabile 23. Il presente Accordo nella sua interezza è un contratto concluso ai sensi delle leggi della Repubblica di Singapore; le leggi della Repubblica di Singapore si applicano alla sua costituzione, interpretazione, contenuto ed esecuzione. Eventuali reclami o azioni derivanti da o relativi ai Servizi concordati nel presente Accordo saranno disciplinati, interpretati e applicati in conformità con le leggi della Repubblica di Singapore. A scanso di equivoci, questa clausola sarà espressamente applicabile a qualsiasi richiesta di risarcimento contro di noi. Il tribunale o il foro competente per qualsiasi reclamo o azione contro di noi o in relazione a noi è quello della Repubblica di Singapore. Hai accesso incondizionato alla giurisdizione esclusiva nei procedimenti giudiziari e nei ricorsi nei tribunali della Repubblica di Singapore. Accetti inoltre, incondizionatamente, che la sede o il tribunale competente per qualsiasi controversia o problema relativo al presente Accordo o qualsiasi reclamo e procedimento derivante dal presente Accordo sarà esclusivamente quello della Repubblica di Singapore. Se qualsiasi altra attività di questo sito Web è soggetta a un accordo speciale sulla giurisdizione, tale accordo prevarrà. Il Principio del forum non conveniens non si applica al tribunale prescelto ai sensi dei presenti Termini di servizio.

II. Know-Your-Customer e politica antiriclaggio

1. Ci assicuriamo di rispettare le leggi e i regolamenti Know-Your-Customer e Antiriciclaggio, e di non violarne consapevolmente le disposizioni. Nella misura del nostro ragionevole controllo, adotteremo le misure e la tecnologia necessarie per fornirti servizi sicuri e protetti, per proteggerti dalle perdite causate dal riciclaggio di denaro nella massima misura possibile. I contenuti delle politiche Know-Your-Customer e Antiriciclaggio sono i seguenti:

(a) Promulghiamo e aggiorniamo le politiche Know-Your-Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML) per soddisfare gli standard stabiliti dalle leggi e dai regolamenti pertinenti; (b) Promulghiamo e aggiorniamo alcune parti delle linee guida e delle regole in relazione al funzionamento di questo sito Web, in cui il nostro personale fornirà servizi in conformità con queste linee guida e regole; (c) Progettiamo e completiamo le procedure per il monitoraggio interno e il controllo commerciale, come le rigorose procedure di autenticazione dell'identità e la formazione di un team professionale responsabile dell'antiriciclaggio; (d) Adottiamo un approccio basato sulla prevenzione dei rischi per svolgere la due diligence e la supervisione continua in relazione ai clienti; (e) Esaminiamo e ispezioniamo regolarmente le operazioni esistenti; (f) Segnaliamo operazioni sospette alle autorità competenti;

Informazioni sull'identità 2. In conformità con le leggi e i regolamenti delle giurisdizioni pertinenti e alla luce della natura delle entità interessate, il contenuto delle tue informazioni così come vengono raccolte da noi può variare e, in linea di principio, raccoglieremo le tue seguenti informazioni se ti sei registrato come individuo:

(a) Informazioni personali di base: nome, indirizzo (e indirizzo permanente, se sono diversi), data di nascita e nazionalità e altre informazioni disponibili. L'autenticazione dell'identità si basa su documenti emessi dall'autorità ufficiale o da altre autorità simili, come passaporti, carte d'identità o altri documenti di identità richiesti ed emessi dalle giurisdizioni pertinenti. (b) Foto valida: prima di registrarti, devi fornire una fotografia che ti mostri mentre tieni il tuo documento di identità davanti al petto; e (c) Informazioni di contatto: numero di telefono/cellulare e indirizzo e-mail valido.

3. Se sei una società o qualsiasi altro tipo di persona giuridica, raccoglieremo le seguenti informazioni per determinare il beneficiario finale del tuo conto o conto fiduciario.

(a) Iscrizione alla società e certificati di registrazione della società; copia dello statuto e dell'atto costitutivo della società; (b) Materiali di certificazione dettagliati della struttura proprietaria e descrizione della proprietà della società; la decisione del consiglio di amministrazione sulla designazione dell'agente autorizzato della società responsabile dell'apertura e dell'esecuzione del conto della società all'interno del sito web; (c) Documenti di identità degli amministratori, dei principali azionisti della società nonché del firmatario autorizzato per l'account della società con il sito web, come richiesto in conformità con le norme pertinenti; (d) Indirizzo commerciale principale della società e indirizzo postale della società se diverso dall'indirizzo commerciale principale della società. Se l'indirizzo locale dell'azienda è diverso dalla sede principale, l'azienda sarà considerata un cliente ad alto rischio e, di conseguenza, l'azienda sarà tenuta a fornire ulteriore documentazione; e (e) Altri documenti di certificazione, documenti emessi dalle autorità competenti e altri documenti che potremmo ritenere necessari alla luce delle leggi e dei regolamenti delle giurisdizioni pertinenti e alla luce della natura specifica della tua entità.

4. Accettiamo solo versioni in inglese e cinese delle tue informazioni sull'identità; se le informazioni sull'identità non sono in nessuna delle due lingue, le informazioni sull'identità saranno tradotte in inglese e debitamente autenticate. 5. I requisiti per la verifica dell'identità sono i seguenti:

(a) È necessario fornire sia il fronte, sia il retro dei documenti di identità. (b) Sei tenuto a fornirci una fotografia che ti mostri mentre tieni i tuoi documenti di identità davanti al petto. (c) Le copie dei documenti di certificazione devono essere confrontate con gli originali degli stessi. Tuttavia, se una persona certificata di fiducia e idonea può dimostrare che tali copie sono duplicati accurati e completi degli originali, tali copie saranno considerate accettabili. Tali entità di certificazione includono ambasciatori, membri della magistratura, magistrati, ecc.; e (d) L'identificazione del beneficiario finale e del controllore del conto si basa sulla determinazione di quali persone in ultima analisi possiedono o controllano il cliente diretto e/o sulla determinazione che l'operazione in corso viene eseguita per conto di altri. Se sei un'impresa commerciale, l'identità dei suoi principali azionisti (ad esempio, quelli che detengono il 10 % o più del capitale con diritto di voto in tale impresa commerciale) deve essere verificata.

Supervisione delle operazioni di trading 6. Fissiamo e regoliamo costantemente i limiti giornalieri di negoziazione e prelievo di contanti in base ai requisiti di sicurezza e allo stato effettivo delle negoziazioni; 7. Se il trading avviene troppo frequentemente in un conto registrato da te, o va oltre le circostanze ragionevoli, il nostro team di professionisti valuterà e determinerà se tali operazioni sono sospette; 8. Se identifichiamo un'operazione specifica come sospetta sulla base della nostra valutazione, possiamo adottare misure restrittive come sospendere o negare l'operazione e, se possibile, possiamo anche invertire l'operazione il prima possibile e riferire il fatto alle autorità competenti, senza peraltro dartene comunicazione; 9. Ci riserviamo il diritto di respingere le domande di registrazione da parte di richiedenti che non rispettano gli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro o che possono essere considerati personaggi politici e pubblici; ci riserviamo il diritto di sospendere o terminare un'operazione identificata come sospetta in base alla nostra valutazione; ciò tuttavia non viola nessuno dei nostri obblighi e doveri nei tuoi confronti. Finora, MEXC ha rifiutato la richiesta di trading o registrazione da parte degli utenti dei seguenti paesi: Corea del Nord, Cuba, Sudan, Siria, Iran, Yemen, Zimbabwe, Myanmar, Libano, Libia, Bolivia, Ecuador, Bangladesh, Somalia, Iraq, Repubblica Democratica del Congo (Golden), Repubblica Centrafricana, Kirghizistan, Burundi, Afghanistan, Macedonia, Etiopia, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Trinidad e Tobago, Venezuela, Serbia, Crimea, Cina continentale, Singapore, Stati Uniti, Italia, Canada.

III. Politica sulla privacy

Uso delle informazioni 1. MEXC utilizzerà e divulgherà le seguenti informazioni personali dell'utente in conformità con il presente Accordo:

(a) Le informazioni personali fornite a MEXC e alle sue affiliate (esclusi il nome dell'azienda e altre informazioni rilevanti di registrazione industriale e commerciale, nonché le informazioni degli operatori di persone fisiche che devono essere divulgate in conformità con le leggi e i regolamenti) quando l'utente registra o attiva un account che possa accedere alla nostra piattaforma; (b) Quando utilizzi MEXC, la piattaforma registrerà informazioni relative al tuo browser e computer, inclusi, a titolo esemplificativo, dati relativi al tuo indirizzo IP, il tipo di browser, la lingua che stai utilizzando, la data e ora di accesso, caratteristiche hardware e software e pagine Web e dati richiesti; e (c) I dati personali dell'utente che MEXC recupera dai partner commerciali con mezzi legittimi.

Se non desideri questa raccolta da parte nostra delle suddette informazioni personali, puoi rinunciare in qualsiasi momento informando per iscritto il nostro responsabile della protezione dei dati. Ulteriori informazioni sulla rinuncia possono essere trovate nella sezione sottostante intitolata "Revoca del consenso, rimozione, richiesta di accesso o modifica delle informazioni che ci hai fornito". Tieni presente, tuttavia, che l'opt-out o il ritiro del tuo consenso alla raccolta, utilizzo o elaborazione dei tuoi dati personali può influire sul tuo utilizzo dei Servizi. 2. Come raccogliamo le tue informazioni

Ci fornirai direttamente la maggior parte delle informazioni personali che stiamo raccogliendo. Nelle seguenti situazioni, raccoglieremo ed elaboreremo le tue informazioni: (A) Quando ti iscrivi online, accedi a MEXC o utilizzi qualsiasi servizio MEXC; (b) Quando completi volontariamente un sondaggio utente o ci fornisci feedback, tramite e-mail o qualsiasi altro canale; (c) Attraverso i cookie presenti sul tuo browser o software quando utilizzi o navighi sulle nostre pagine web o sulle nostre applicazioni client. (d) Altre situazioni di raccolta autonoma delle informazioni menzionate nel presente contratto. Potremmo anche ottenere informazioni da canali pubblici o canali di terze parti, come i nostri partner pubblicitari e di ricerche di mercato, il che include l'aggiornamento o l'integrazione di altre informazioni raccolte su di te.

3. Come utilizziamo le tue informazioni personali Possiamo utilizzare le tue informazioni personali nei seguenti modi:

(a) Conformità a leggi e regolamenti La maggior parte dei nostri servizi è soggetta a leggi e regolamenti che ci impongono di raccogliere, utilizzare e archiviare le tue informazioni personali in modi specifici. Ad esempio, MEXC deve identificare e verificare che i clienti che utilizzano i nostri servizi siano conformi alle leggi antiriciclaggio in vigore a livello internazionale. Ciò include la raccolta e l'archiviazione di foto del tuo documento d'identità. Nel caso non ci fornissi le informazioni imposte dalla legge, dovremo chiudere il tuo account. (b) Applicazione dei termini di questo accordo Monitoriamo attivamente, indaghiamo, preveniamo e riduciamo qualsiasi potenziale attività vietata o illegale; applichiamo i nostri accordi con terze parti e preveniamo e ispezioniamo le violazioni del presente Accordo. Inoltre, potremmo addebitarti un importo per l'utilizzo dei nostri servizi. Raccogliamo informazioni sull'utilizzo del tuo account e monitoriamo attentamente le tue interazioni con i nostri servizi. Possiamo utilizzare qualsiasi informazione personale che abbiamo raccolto su di te per gli scopi citati. (c) Individuazione e prevenzione di frodi e/o perdita di fondi Elaboriamo le tue informazioni personali per contribuire a rilevare, prevenire e ridurre frodi e abusi dei nostri servizi e per proteggere la sicurezza del tuo account. (d) Fornitura dei servizi Richiederemo l'accesso alle tue informazioni personali per fornirti i servizi. Ad esempio, quando desideri utilizzare il servizio OTC sulla nostra piattaforma, richiederemo informazioni specifiche come la tua identità, le informazioni di contatto e le informazioni di pagamento, poiché senza tali informazioni non siamo in grado di fornirti i servizi. Terze parti come fornitori di servizi di verifica dell'identità possono anche raccogliere le tue informazioni personali quando forniscono servizi di verifica dell'identità e/o di prevenzione delle frodi. (e) Fornire comunicazioni di servizio Ti invieremo informazioni di gestione o relative all'account per tenerti al corrente delle ultime novità sui nostri servizi, per notificarti di problemi legati alla sicurezza oppure di aggiornamenti, oppure di fornire altre informazioni legate al trading. Senza queste comunicazioni potresti non essere a conoscenza degli importanti sviluppi relativi al tuo account, che potrebbero influire sul tuo utilizzo dei nostri servizi. Non puoi scegliere di rifiutare di ricevere comunicazioni di servizio critiche, come e-mail o messaggi di testo inviati per scopi legali o di sicurezza. (f) Fornire un servizio ai clienti Accederemo alle tue informazioni personali quando ci contatterai per risolvere eventuali problemi. Non saremo in grado di rispondere alla tua richiesta e garantirti un utilizzo fluido del servizio se non possiamo elaborare le tue informazioni personali. (g) Garantire la sicurezza della rete e delle informazioni Elaboreremo le tue informazioni personali per migliorare la sicurezza, monitorare e verificare la tua identità e l'accesso ai nostri servizi, combattere lo spam o altri software dannosi o rischiosi per la sicurezza, e per rispettare le leggi e norme di sicurezza applicabili. È particolarmente importante ottenere informazioni tempestive e accurate sul modo in cui utilizzi i nostri servizi. Potremmo non essere in grado di garantire la sicurezza dei nostri servizi se le tue informazioni personali non vengono elaborate. (h) Per ricerca e sviluppo Accederemo alle tue informazioni personali per capire meglio come utilizzi e interagisci con i nostri servizi. Inoltre, utilizzeremo queste informazioni anche per personalizzare e migliorare il contenuto e il layout dei nostri servizi, nonché per sviluppare ulteriori servizi. Potremmo non essere in grado di garantire che potrai continuare a usufruire dei nostri servizi se le tue informazioni personali non vengono elaborate. (i) Migliorare la tua esperienza Accederemo alle tue informazioni personali per fornirti un'esperienza personalizzata e per soddisfare le tue esigenze. Ad esempio, puoi consentirci di accedere a determinate informazioni personali conservate da terze parti. Potremmo non essere in grado di garantire che tu possa continuare a usufruire di alcuni o di tutti i nostri servizi senza l'elaborazione delle tue informazioni personali. (j) Per facilitare acquisizioni, fusioni oppure operazioni societarie Potremmo accedere a qualsiasi informazione sul tuo account e sul tuo utilizzo dei nostri servizi in caso di acquisizione aziendale, fusione o altra transazione aziendale. Se non desideri che le tue informazioni personali siano elaborate per questi motivi, puoi scegliere di chiudere il tuo account. (k) Dedicarsi ad attività di marketing Potremmo inviarti comunicazioni di marketing (come e-mail o messaggi di testo) per informarti sui nostri eventi o sulle attività dei nostri partner, per fornirti attività di marketing mirate e per proporti offerte promozionali. La nostra strategia di marketing si baserà sulle tue preferenze pubblicitarie e di marketing, oltre a quanto consentito dalla legge applicabile. Se non desideri ricevere informazioni di marketing, invia una richiesta al nostro responsabile della protezione dei dati personali all'indirizzo dataprotect@mexc.com. (l) Per qualsiasi altro scopo Potremmo divulgare le tue informazioni personali per qualsiasi scopo per il quale hai fornito il tuo consenso.

4. MEXC non fornirà, venderà, affitterà, condividerà o scambierà le tue informazioni personali con terze parti non correlate, a meno di non avere ottenuto il tuo previo consenso, a eccezione dei casi in cui la terza parte e MEXC (inclusi i nostri affiliati), individualmente o collettivamente, ti abbiamo forniti il servizio; al termine della fornitura del servizio, l'accesso a tali informazioni, incluse tutte le informazioni precedentemente accessibili, sarà negato. MEXC inoltre non consente a terzi di raccogliere, modificare, vendere o distribuire le tue informazioni personali con qualsiasi mezzo. Se un utente MEXC si impegna nelle attività di cui sopra, una volta scoperto, MEXC ha il diritto di rescindere immediatamente il contratto di servizio con l'utente. 5. Se non sei una persona fisica con piena capacità di tutela dei diritti civili e della condotta civile, non sei autorizzato a utilizzare il servizio. Da quel momento in poi, MEXC spera che tu non fornisca nessuna delle tue informazioni personali.

Divulgazione di informazioni 6. Nelle seguenti circostanze, MEXC divulgherà le tue informazioni personali in tutto o in parte in base ai tuoi desideri personali e alle disposizioni di legge:

(a) Per divulgare a terzi con il tuo previo consenso; (b) Se sei un reclamante di proprietà intellettuale qualificato e hai presentato un reclamo, quando richiesto dal convenuto, potremmo divulgare le tue informazioni personali al convenuto in modo che entrambe le parti possano occuparsi della possibile controversia sui diritti; (c) La divulgazione a terzi o a un organo amministrativo o giudiziario deve essere conforme alle pertinenti disposizioni di legge o ai requisiti di un organo amministrativo o giudiziario; (d) Se hai violato le leggi, i regolamenti o il presente Accordo, è necessario che questo sia divulgato a terzi; (e) Al fine di fornire i prodotti e i servizi richiesti, le tue informazioni personali devono essere condivise con terze parti; (f) In un'operazione creata su MEXC, se una parte dell'operazione adempie o adempie parzialmente ai propri obblighi commerciali e richiede la divulgazione di informazioni, MEXC avrà il diritto di determinare se fornire all'utente le informazioni di contatto della controparte e altre informazioni necessarie, al fine di facilitare il completamento dell'operazione o la risoluzione delle controversie; e (g) MEXC implementa la divulgazione appropriata in base a leggi, regolamenti o politiche del sito web.

Archiviazione e trasferimento delle informazioni 7. Le informazioni e i materiali che raccogliamo su di te saranno conservati sui server di MEXC e/o delle sue società affiliate e potrebbero essere trasferiti in paesi, regioni o luoghi al di fuori del paese in cui le informazioni e i materiali sono stati raccolti da MEXC; tali informazioni potrebbero essere consultate, archiviate e visualizzate al di fuori del Paese di provenienza. Maggiori informazioni in merito al trasferimento fuori UE dei dati personali e/o delle informazioni relative agli utenti che si trovano nell'UE, possono essere trovate nella sezione intitolata "Disposizioni aggiuntive per i soli utenti UE".

Utilizzo dei cookie 8. Se non rifiuti l'utilizzo dei cookie, imposteremo o utilizzeremo i cookie sul tuo computer in modo che tu possa accedere o utilizzare i servizi o le funzioni della nostra piattaforma che si basano su tali cookie. Utilizziamo i cookie per fornirti servizi personalizzati più mirati, inclusi i servizi di promozione. Hai il diritto di scegliere di accettare o rifiutare i cookie. Puoi rifiutare i cookie modificando le impostazioni del browser. Tuttavia, se scegli di rifiutare i cookie, potresti non essere in grado di accedere o utilizzare i servizi o le funzioni della nostra piattaforma che si basano su tali cookie. Questo paragrafo si applica a qualsiasi informazione rilevante ottenuta tramite i cookie stabiliti da MEXC.

Informazioni di sicurezza 9. Il tuo account è sicuro e protetto; ti preghiamo di conservare correttamente le informazioni sull'account e sulla password. Ci assicuriamo che le tue informazioni non siano perse, abusate e alterate archiviando backup di altri server, e crittografando le password degli utenti. Nonostante l'adozione delle suddette misure di sicurezza, ti ricordiamo che non esistono "misure di sicurezza perfette" sulla rete informatica. Quando utilizzi i servizi della nostra piattaforma per le operazioni di trading online, divulgherai inevitabilmente le tue informazioni personali, come le informazioni di contatto o l'indirizzo postale, alla controparte o ad altre potenziali controparti. Ti preghiamo di proteggere le tue informazioni personali e di fornirle ad altri solo se necessario. Se scopri che le tue informazioni personali siano state rese pubbliche, in particolare il tuo account e la password, contatta immediatamente il nostro servizio clienti in modo da poter adottare le misure appropriate. 10. Conserveremo i dati personali in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali e/o altre leggi applicabili. Per la precisione, distruggeremo o renderemo anonimi i tuoi dati personali quando avremo ragionevolmente determinato che (i) lo scopo per il quale i dati personali sono stati raccolti non necessita più della conservazione di tali dati personali; (ii) la conservazione non è più necessaria per scopi legali o commerciali; e (iii) nessun altro interesse legittimo giustifica l'ulteriore conservazione di tali dati personali. Se smetti di utilizzare i nostri Servizi, potremmo continuare a conservare, utilizzare e/o divulgare i tuoi dati personali in conformità con la presente politica sulla privacy e con i nostri obblighi ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali e/o altre leggi applicabili.

Revoca del consenso, rimozione, richiesta di accesso o modifica delle informazioni che ci hai fornito 11. Puoi revocare il tuo consenso per la raccolta, l'uso e/o la divulgazione dei tuoi dati personali in nostro possesso o sotto il nostro controllo inviando un'email al nostro responsabile della protezione dei dati personali all'indirizzo dataprotect@mexc.com. 12. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe significare che non saremo in grado di continuare a fornirti i Servizi, e potremmo dover rescindere il contratto che hai stipulato con noi. 13. Puoi richiedere di accedere e/o correggere i tuoi dati personali attualmente in nostro possesso o sotto il nostro controllo inviandoci una richiesta scritta. Avremo bisogno di informazioni sufficienti da parte tua per accertare la tua identità e la natura della tua richiesta per poterla gestire. Ti chiediamo quindi di inviare la tua richiesta tramite un'email inviata al nostro responsabile della protezione dei dati personali all'indirizzo dataprotect@mexc.com. 14. Potremmo addebitarti una tariffa ragionevole per la gestione e l'elaborazione delle tue richieste di accesso ai tuoi dati personali. Se scegliamo di addebitare una commissione, ti forniremo una stima scritta della commissione che ti sarà addebitata. Tieni presente che non siamo tenuti a rispondere o gestire la tua richiesta di accesso a meno che tu non abbia accettato di pagare tale tariffa. 15. Ci riserviamo il diritto di rifiutarci di correggere i tuoi dati personali in conformità con le disposizioni stabilite nella legge sulla protezione dei dati personali e/o altre leggi applicabili, nella misura in cui esse richiedano e/o autorizzino un'organizzazione a rifiutarsi di correggere i dati personali nelle circostanze dichiarate.

Eliminazione dell'account: 16. Puoi eliminare il tuo account MEXC in qualsiasi momento, le conseguenze della cancellazione dell'account includono, a titolo esemplificativo, quanto segue:

Perderai tutte le risorse digitali e i dati contenuti in questo account. Non sarai in grado di recuperare le informazioni personali, i record delle transazioni, i dati aziendali e le informazioni storiche nell'account. Non potrai utilizzare questo account per accedere ai servizi di MEXC. Importante: l'account non può essere recuperato una volta eliminato. Per tutelare i tuoi diritti, ti ricorderemo i rischi dopo aver selezionato il pulsante Elimina account.

17. La cancellazione del tuo account non significa che tutte le operazioni e le responsabilità del tuo account prima della cancellazione dell'account siano esentate o mitigate. Tutti i record e le informazioni associati al tuo account verranno tuttavia eliminati, potremmo tuttavia conservare alcune informazioni del tuo account come richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Disposizioni aggiuntive solo per utenti UE 18. Le disposizioni della presente Sezione si applicano solo se sei un utente che si trova nell'Unione Europea ("UE"). Queste disposizioni hanno la precedenza su qualsiasi disposizione incoerente nel resto della presente Informativa sulla privacy. 19. I tuoi Dati Personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dell'UE. In tali casi, adottiamo tutte le precauzioni ragionevoli per applicare le garanzie appropriate o adeguate stabilite dal GDPR, ad esempio, abbiamo implementato misure come clausole contrattuali per garantire che i destinatari di tali trasferimenti proteggano e trattino i tuoi dati personali in conformità con tutte le leggi applicabili. 20. Hai il diritto di esercitare i seguenti diritti in conformità con il GDPR: