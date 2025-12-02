SquadBoom è un protocollo decentralizzato di nuova generazione progettato per la collaborazione sui contenuti e il feedback sul valore basati sull'intelligenza artificiale. Introducendo un meccanismo a ciclo chiuso di Formazione sui contenuti → Generazione di insight → Distribuzione incentivata, SquadBoom ridefinisce il rapporto di valore tra utenti e modelli di intelligenza artificiale, dove ogni post forma l'intelligenza e ogni insight genera ricompense.