Economia del token e analisi del prezzo di Upheaval Finance (UPHL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Upheaval Finance (UPHL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 96.96K $ 96.96K $ 96.96K Fornitura totale: $ 918.67M $ 918.67M $ 918.67M Fornitura circolante: $ 60.44M $ 60.44M $ 60.44M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Massimo storico: $ 0.04077558 $ 0.04077558 $ 0.04077558 Minimo storico: $ 0.00075885 $ 0.00075885 $ 0.00075885 Prezzo attuale: $ 0.00160617 $ 0.00160617 $ 0.00160617