Economia del token e analisi del prezzo di Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ninjas in Pyjamas (DOJO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 219.29K
Fornitura totale: $ 5.00M
Fornitura circolante: $ 549.14K
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.00M
Massimo storico: $ 1.56
Minimo storico: $ 0.181056
Prezzo attuale: $ 0.400903