Economia del token e analisi del prezzo di Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 62.14M $ 62.14M $ 62.14M Fornitura totale: $ 61.25M $ 61.25M $ 61.25M Fornitura circolante: $ 61.25M $ 61.25M $ 61.25M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 62.14M $ 62.14M $ 62.14M Massimo storico: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015