StablR USD (USDR) è una stablecoin conforme a MiCAR e supportata dal dollaro americano, che ha un valore fisso e può essere cambiata 1:1 con il dollaro. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR USD (USDR) è offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR USD (USDR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR USD (USDR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali (cambio valuta) e sistemi finanziari più flessibili e resilienti.
Economia del token di StablR USD (USDR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di StablR USD (USDR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token USDR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token USDR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di USDR, esplora il prezzo in tempo reale del token USDR!
Cronologia dei prezzi di StablR USD (USDR)
L'analisi della cronologia dei prezzi di USDR aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di USDR
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi USDR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di USDR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
