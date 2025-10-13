StablR USD (USDR) è una stablecoin conforme a MiCAR e supportata dal dollaro americano, che ha un valore fisso e può essere cambiata 1:1 con il dollaro. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR USD (USDR) è offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR USD (USDR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR USD (USDR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali (cambio valuta) e sistemi finanziari più flessibili e resilienti.

