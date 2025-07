I punti pre-listing si riferiscono a uno specifico tipo di trading pre-mercato dove il team del progetto non ha ancora definito tutti i dettagli economici del token (tokenomics), come ad esempio la fornitura massima. Questi token vengono inizialmente scambiati come punti sulla base della fornitura massima predeterminata. Quando il team del progetto avrà indicato i dettagli del token, la piattaforma regolerà in proporzione la quantità e il prezzo dei tuoi ordini evasi a seconda della fornitura massima effettiva, garantendo che l'importo totale dell'ordine rimanga invariato. Potrai poi revisionare i tuoi ordini modificati nel progetto di trading pre-mercato ufficiale e prepararti per il regolamento.