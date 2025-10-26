Che cos'è StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) è una stablecoin conforme a MiCAR e supportata dal dollaro americano, che ha un valore fisso e può essere cambiata 1:1 con il dollaro. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR USD (USDR) è offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR USD (USDR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR USD (USDR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali (cambio valuta) e sistemi finanziari più flessibili e resilienti. StablR USD (USDR) è una stablecoin conforme a MiCAR e supportata dal dollaro americano, che ha un valore fisso e può essere cambiata 1:1 con il dollaro. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR USD (USDR) è offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR USD (USDR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR USD (USDR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali (cambio valuta) e sistemi finanziari più flessibili e resilienti.

StablR USD è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di StablR USD in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di USDR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su StablR USD sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di StablR USD fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di StablR USD (USD)

Quanto varrà StablR USD (USDR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset StablR USD (USDR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per StablR USD.

Controlla subito la previsione del prezzo di StablR USD!

Economia del token di StablR USD (USDR)

Comprendere l'economia del token di StablR USD (USDR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token USDR!

Come acquistare StablR USD (USDR)

Stai cercando come acquistare StablR USD? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente StablR USD su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

USDR in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa StablR USD

Per una comprensione più approfondita di StablR USD, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo StablR USD Quanto vale oggi StablR USD (USDR)? Il prezzo in tempo reale di USDR in USD è 0.999 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da USDR in USD? $ 0.999 . Consulta Il prezzo attuale di USDR in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di StablR USD? La capitalizzazione di mercato per USDR è $ 8.70M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di USDR? La fornitura circolante di USDR è 8.70M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di USDR? USDR ha raggiunto un prezzo ATH di 1.02146361646693 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di USDR? USDR ha visto un prezzo ATL di 0.980782166260219 USD . Qual è il volume di trading di USDR? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per USDR è $ 19.95 USD . USDR salirà quest'anno? USDR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di USDR per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di StablR USD (USDR)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025