Il prezzo in tempo reale di StablR USD oggi è 0.999 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi USDR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di USDR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di StablR USD oggi è 0.999 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi USDR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di USDR su MEXC ora.

Maggiori informazioni su USDR

Informazioni sul prezzo di USDR

Whitepaper di USDR

Sito web ufficiale di USDR

Economia del token di USDR

Previsioni del prezzo di USDR

Cronologia di USDR

Guida all'acquisto di USDR

Convertitore di USDR in valuta fiat

Spot USDR

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo StablR USD

Valore StablR USD (USDR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in USDR:

$0.999
$0.999$0.999
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di StablR USD (USDR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:17:08 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di StablR USD (USDR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.998
$ 0.998$ 0.998
Min sulle 24h
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Max sulle 24h

$ 0.998
$ 0.998$ 0.998

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

+0.10%

+0.10%

Il prezzo in tempo reale di StablR USD (USDR) è $ 0.999. Nelle ultime 24 ore, USDR ha oscillato tra un minimo di $ 0.998 e un massimo di $ 1.001, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di USDR è $ 1.02146361646693, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.980782166260219.

In termini di performance a breve termine, USDR è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +0.10% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di StablR USD (USDR)

No.1207

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 19.95
$ 19.95$ 19.95

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

8.70M
8.70M 8.70M

--
----

8,704,451.68
8,704,451.68 8,704,451.68

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di StablR USD è $ 8.70M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 19.95. La fornitura circolante di USDR è 8.70M, con una fornitura totale di 8704451.68. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.70M.

Cronologia dei prezzi di StablR USD (USDR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di StablR USD per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ +0.001+0.10%
60 giorni$ +0.005+0.50%
90 giorni$ -0.002-0.20%
Variazione del prezzo di StablR USD di oggi

Oggi, USDR ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di StablR USD in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.001 (+0.10%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di StablR USD in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, USDR ha registrato una variazione di $ +0.005 (+0.50%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di StablR USD in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.002 (-0.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di StablR USD (USDR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di StablR USD.

Che cos'è StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) è una stablecoin conforme a MiCAR e supportata dal dollaro americano, che ha un valore fisso e può essere cambiata 1:1 con il dollaro. La stablecoin è garantita da valuta fiat e titoli di Stato a breve termine. L'obiettivo principale di StablR USD (USDR) è offrire un'alternativa digitale alle forme tradizionali di denaro che sia più efficiente, sicura e accessibile. StablR USD (USDR) può essere usato come mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto. Alcuni dei principali casi d'uso di StablR USD (USDR) includono pagamenti più veloci ed economici, facilitazione del commercio e degli investimenti internazionali (cambio valuta) e sistemi finanziari più flessibili e resilienti.

StablR USD è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di StablR USD in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di USDR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su StablR USD sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di StablR USD fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di StablR USD (USD)

Quanto varrà StablR USD (USDR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset StablR USD (USDR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per StablR USD.

Controlla subito la previsione del prezzo di StablR USD!

Economia del token di StablR USD (USDR)

Comprendere l'economia del token di StablR USD (USDR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token USDR!

Come acquistare StablR USD (USDR)

Stai cercando come acquistare StablR USD? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente StablR USD su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

USDR in valute locali

1 StablR USD (USDR) in VND
26,288.685
1 StablR USD (USDR) in AUD
A$1.52847
1 StablR USD (USDR) in GBP
0.74925
1 StablR USD (USDR) in EUR
0.85914
1 StablR USD (USDR) in USD
$0.999
1 StablR USD (USDR) in MYR
RM4.21578
1 StablR USD (USDR) in TRY
41.89806
1 StablR USD (USDR) in JPY
¥151.848
1 StablR USD (USDR) in ARS
ARS$1,488.81969
1 StablR USD (USDR) in RUB
79.53039
1 StablR USD (USDR) in INR
87.72219
1 StablR USD (USDR) in IDR
Rp16,649.99334
1 StablR USD (USDR) in PHP
58.69125
1 StablR USD (USDR) in EGP
￡E.47.56239
1 StablR USD (USDR) in BRL
R$5.37462
1 StablR USD (USDR) in CAD
C$1.3986
1 StablR USD (USDR) in BDT
122.0778
1 StablR USD (USDR) in NGN
1,458.39015
1 StablR USD (USDR) in COP
$3,872.08404
1 StablR USD (USDR) in ZAR
R.17.24274
1 StablR USD (USDR) in UAH
41.74821
1 StablR USD (USDR) in TZS
T.Sh.2,485.07244
1 StablR USD (USDR) in VES
Bs211.788
1 StablR USD (USDR) in CLP
$940.059
1 StablR USD (USDR) in PKR
Rs280.68903
1 StablR USD (USDR) in KZT
537.9615
1 StablR USD (USDR) in THB
฿32.61735
1 StablR USD (USDR) in TWD
NT$30.80916
1 StablR USD (USDR) in AED
د.إ3.66633
1 StablR USD (USDR) in CHF
Fr0.78921
1 StablR USD (USDR) in HKD
HK$7.75224
1 StablR USD (USDR) in AMD
֏382.60701
1 StablR USD (USDR) in MAD
.د.م9.21078
1 StablR USD (USDR) in MXN
$18.43155
1 StablR USD (USDR) in SAR
ريال3.74625
1 StablR USD (USDR) in ETB
Br150.85899
1 StablR USD (USDR) in KES
KSh129.06081
1 StablR USD (USDR) in JOD
د.أ0.708291
1 StablR USD (USDR) in PLN
3.64635
1 StablR USD (USDR) in RON
лв4.36563
1 StablR USD (USDR) in SEK
kr9.3906
1 StablR USD (USDR) in BGN
лв1.67832
1 StablR USD (USDR) in HUF
Ft335.11455
1 StablR USD (USDR) in CZK
20.88909
1 StablR USD (USDR) in KWD
د.ك0.305694
1 StablR USD (USDR) in ILS
3.27672
1 StablR USD (USDR) in BOB
Bs6.8931
1 StablR USD (USDR) in AZN
1.6983
1 StablR USD (USDR) in TJS
SM9.22077
1 StablR USD (USDR) in GEL
2.70729
1 StablR USD (USDR) in AOA
Kz916.51257
1 StablR USD (USDR) in BHD
.د.ب0.375624
1 StablR USD (USDR) in BMD
$0.999
1 StablR USD (USDR) in DKK
kr6.41358
1 StablR USD (USDR) in HNL
L26.11386
1 StablR USD (USDR) in MUR
45.48447
1 StablR USD (USDR) in NAD
$17.24274
1 StablR USD (USDR) in NOK
kr9.99999
1 StablR USD (USDR) in NZD
$1.72827
1 StablR USD (USDR) in PAB
B/.0.999
1 StablR USD (USDR) in PGK
K4.20579
1 StablR USD (USDR) in QAR
ر.ق3.63636
1 StablR USD (USDR) in RSD
дин.100.83906
1 StablR USD (USDR) in UZS
soʻm12,182.92488
1 StablR USD (USDR) in ALL
L82.917
1 StablR USD (USDR) in ANG
ƒ1.78821
1 StablR USD (USDR) in AWG
ƒ1.78821
1 StablR USD (USDR) in BBD
$1.998
1 StablR USD (USDR) in BAM
KM1.67832
1 StablR USD (USDR) in BIF
Fr2,946.051
1 StablR USD (USDR) in BND
$1.28871
1 StablR USD (USDR) in BSD
$0.999
1 StablR USD (USDR) in JMD
$160.18965
1 StablR USD (USDR) in KHR
4,028.21775
1 StablR USD (USDR) in KMF
Fr423.576
1 StablR USD (USDR) in LAK
21,717.39087
1 StablR USD (USDR) in LKR
රු303.36633
1 StablR USD (USDR) in MDL
L16.97301
1 StablR USD (USDR) in MGA
Ar4,520.35512
1 StablR USD (USDR) in MOP
P7.992
1 StablR USD (USDR) in MVR
15.2847
1 StablR USD (USDR) in MWK
MK1,734.37389
1 StablR USD (USDR) in MZN
MT63.8361
1 StablR USD (USDR) in NPR
रु140.24961
1 StablR USD (USDR) in PYG
7,084.908
1 StablR USD (USDR) in RWF
Fr1,447.551
1 StablR USD (USDR) in SBD
$8.21178
1 StablR USD (USDR) in SCR
13.96602
1 StablR USD (USDR) in SRD
$39.65031
1 StablR USD (USDR) in SVC
$8.73126
1 StablR USD (USDR) in SZL
L17.27271
1 StablR USD (USDR) in TMT
m3.50649
1 StablR USD (USDR) in TND
د.ت2.928069
1 StablR USD (USDR) in TTD
$6.77322
1 StablR USD (USDR) in UGX
Sh3,480.516
1 StablR USD (USDR) in XAF
Fr563.436
1 StablR USD (USDR) in XCD
$2.6973
1 StablR USD (USDR) in XOF
Fr563.436
1 StablR USD (USDR) in XPF
Fr101.898
1 StablR USD (USDR) in BWP
P14.25573
1 StablR USD (USDR) in BZD
$2.00799
1 StablR USD (USDR) in CVE
$95.14476
1 StablR USD (USDR) in DJF
Fr176.823
1 StablR USD (USDR) in DOP
$63.61632
1 StablR USD (USDR) in DZD
د.ج130.03983
1 StablR USD (USDR) in FJD
$2.26773
1 StablR USD (USDR) in GNF
Fr8,686.305
1 StablR USD (USDR) in GTQ
Q7.64235
1 StablR USD (USDR) in GYD
$208.9908
1 StablR USD (USDR) in ISK
kr122.877

Risorsa StablR USD

Per una comprensione più approfondita di StablR USD, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale StablR USD
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo StablR USD

Quanto vale oggi StablR USD (USDR)?
Il prezzo in tempo reale di USDR in USD è 0.999 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da USDR in USD?
Il prezzo attuale di USDR in USD è $ 0.999. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di StablR USD?
La capitalizzazione di mercato per USDR è $ 8.70M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di USDR?
La fornitura circolante di USDR è 8.70M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di USDR?
USDR ha raggiunto un prezzo ATH di 1.02146361646693 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di USDR?
USDR ha visto un prezzo ATL di 0.980782166260219 USD.
Qual è il volume di trading di USDR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per USDR è $ 19.95 USD.
USDR salirà quest'anno?
USDR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di USDR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:17:08 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di StablR USD (USDR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore USDR in USD

Importo

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.999 USD

Fai trading di USDR

USDR/USDC
$0.999
$0.999$0.999
-0.19%
USDR/USDT
$0.999
$0.999$0.999
0.00%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,616.79
$111,616.79$111,616.79

+0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,953.78
$3,953.78$3,953.78

+0.53%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05770
$0.05770$0.05770

-15.88%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3989
$7.3989$7.3989

+0.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,616.79
$111,616.79$111,616.79

+0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,953.78
$3,953.78$3,953.78

+0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6263
$2.6263$2.6263

+1.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19736
$0.19736$0.19736

+0.57%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000112
$0.000000000000112$0.000000000000112

+12.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.194050
$0.194050$0.194050

+25,773.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012852
$0.00012852$0.00012852

+238.21%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051600
$0.051600$0.051600

+105.07%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000712
$0.0000000000712$0.0000000000712

+54.44%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000157
$0.0000000000000000000157$0.0000000000000000000157

+42.72%