Maggiori informazioni su PIPE
Informazioni sul prezzo di PIPE
Che cos'è PIPE
Whitepaper di PIPE
Sito web ufficiale di PIPE
Economia del token di PIPE
Previsioni del prezzo di PIPE
Cronologia di PIPE
Guida all'acquisto di PIPE
Convertitore di PIPE in valuta fiat
Spot PIPE
Futures USDT-M PIPE
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Pipe Network (PIPE)
Economia del token e analisi del prezzo di Pipe Network (PIPE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Pipe Network (PIPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Pipe Network PIPE
Pipe Network è un supercloud edge decentralizzato che combina distribuzione di contenuti, storage e inferenza di intelligenza artificiale (IA) in un'infrastruttura globale senza autorizzazioni. La rete coordina nodi indipendenti che forniscono larghezza di banda, storage e risorse di elaborazione in cambio di PIPE, il token di utilità nativo della rete. PIPE viene utilizzato per i crediti di larghezza di banda, storage e elaborazione, con una prova crittografica che verifica l'utilizzo e un modello burn-to-credit che collega il consumo del token direttamente all'attività di rete.
Economia del token di Pipe Network (PIPE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Pipe Network (PIPE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PIPE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PIPE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PIPE, esplora il prezzo in tempo reale del token PIPE!
Come acquistare PIPE
Vuoi aggiungere Pipe Network (PIPE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di PIPE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Pipe Network (PIPE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PIPE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PIPE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PIPE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PIPE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Pipe Network (PIPE)
Importo
1 PIPE = 0.06812 USD
Fai trading di Pipe Network (PIPE)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione