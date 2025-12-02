Pipe Network è un supercloud edge decentralizzato che combina distribuzione di contenuti, storage e inferenza di intelligenza artificiale (IA) in un'infrastruttura globale senza autorizzazioni. La rete coordina nodi indipendenti che forniscono larghezza di banda, storage e risorse di elaborazione in cambio di PIPE, il token di utilità nativo della rete. PIPE viene utilizzato per i crediti di larghezza di banda, storage e elaborazione, con una prova crittografica che verifica l'utilizzo e un modello burn-to-credit che collega il consumo del token direttamente all'attività di rete.