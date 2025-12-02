Economia del token di Pipe Network (PIPE)

Economia del token di Pipe Network (PIPE)

Scopri informazioni chiave su Pipe Network (PIPE), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:05:11 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Pipe Network (PIPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Pipe Network (PIPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 68.12M
$ 68.12M$ 68.12M
Massimo storico:
$ 0.3618
$ 0.3618$ 0.3618
Minimo storico:
$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619
Prezzo attuale:
$ 0.06812
$ 0.06812$ 0.06812

Informazioni su Pipe Network PIPE

Pipe Network è un supercloud edge decentralizzato che combina distribuzione di contenuti, storage e inferenza di intelligenza artificiale (IA) in un'infrastruttura globale senza autorizzazioni. La rete coordina nodi indipendenti che forniscono larghezza di banda, storage e risorse di elaborazione in cambio di PIPE, il token di utilità nativo della rete. PIPE viene utilizzato per i crediti di larghezza di banda, storage e elaborazione, con una prova crittografica che verifica l'utilizzo e un modello burn-to-credit che collega il consumo del token direttamente all'attività di rete.

Sito web ufficiale:
https://pipe.network/
Whitepaper:
https://docs.pipe.network/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Economia del token di Pipe Network (PIPE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Pipe Network (PIPE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token PIPE che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token PIPE possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di PIPE, esplora il prezzo in tempo reale del token PIPE!

Come acquistare PIPE

Vuoi aggiungere Pipe Network (PIPE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di PIPE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di Pipe Network (PIPE)

L'analisi della cronologia dei prezzi di PIPE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di PIPE

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PIPE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PIPE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Oltre 4,000 coppie di trading nei mercati Spot e Futures
I listing di token più rapidi tra i CEX
#1 in liquidità nel settore
Le commissioni più basse, supportate da un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Trasparenza della riserva di token oltre il 100% per i fondi degli utenti
Barriere d'ingresso bassissime: acquista criptovalute con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy