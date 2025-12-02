Maggiori informazioni su NULLORA
Economia del token di Nullora (NULLORA)
Economia del token e analisi del prezzo di Nullora (NULLORA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Nullora (NULLORA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Nullora NULLORA
Nullora sta creando un nuovo standard per l'interazione anonima, in cui la tua identità rimane crittografata dall'inizio alla fine. Dimostrazioni a conoscenza zero, firme ad anello, indirizzi stealth. Tutto contribuisce a proteggere i dati degli utenti in ogni fase. Nessuna divulgazione di informazioni. Nessun compromesso. Solo accesso privato e senza interruzioni alle applicazioni decentralizzate.
Economia del token di Nullora (NULLORA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Nullora (NULLORA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token NULLORA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token NULLORA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di NULLORA, esplora il prezzo in tempo reale del token NULLORA!
Come acquistare NULLORA
Vuoi aggiungere Nullora (NULLORA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di NULLORA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Nullora (NULLORA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di NULLORA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di NULLORA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi NULLORA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di NULLORA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
