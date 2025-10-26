Che cos'è Pipe Network (PIPE)

Pipe Network è un supercloud edge decentralizzato che combina distribuzione di contenuti, storage e inferenza di intelligenza artificiale (IA) in un'infrastruttura globale senza autorizzazioni. La rete coordina nodi indipendenti che forniscono larghezza di banda, storage e risorse di elaborazione in cambio di PIPE, il token di utilità nativo della rete. PIPE viene utilizzato per i crediti di larghezza di banda, storage e elaborazione, con una prova crittografica che verifica l'utilizzo e un modello burn-to-credit che collega il consumo del token direttamente all'attività di rete.

Economia del token di Pipe Network (PIPE)

Quanto vale oggi Pipe Network (PIPE)? Il prezzo in tempo reale di PIPE in USD è 0.08663 USD. Qual è il prezzo attuale da PIPE in USD? $ 0.08663. Qual è la capitalizzazione di mercato di Pipe Network? La capitalizzazione di mercato per PIPE è $ 8.66M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Qual è la fornitura circolante di PIPE? La fornitura circolante di PIPE è 100.00M USD. Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PIPE? PIPE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.34291515733046557 USD. Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PIPE? PIPE ha visto un prezzo ATL di 0.05288812467524619 USD. Qual è il volume di trading di PIPE? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PIPE è $ 75.73K USD.

Aggiornamenti importanti del settore di Pipe Network (PIPE)

