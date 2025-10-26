Il prezzo in tempo reale di Pipe Network oggi è 0.08663 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PIPE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PIPE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Pipe Network oggi è 0.08663 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PIPE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PIPE su MEXC ora.

Logo Pipe Network

Valore Pipe Network (PIPE)

$0.08663
+5.74%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Pipe Network (PIPE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:03:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Pipe Network (PIPE) (USD)

$ 0.08004
Min sulle 24h
$ 0.08715$ 0.08715
Max sulle 24h

$ 0.08004$ 0.08004

$ 0.08715$ 0.08715

$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-0.50%

+5.74%

-12.18%

-12.18%

Il prezzo in tempo reale di Pipe Network (PIPE) è $ 0.08663. Nelle ultime 24 ore, PIPE ha oscillato tra un minimo di $ 0.08004 e un massimo di $ 0.08715, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PIPE è $ 0.34291515733046557, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.05288812467524619.

In termini di performance a breve termine, PIPE è variato del -0.50% nell'ultima ora, del +5.74% nelle 24 ore e del -12.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Pipe Network (PIPE)

No.1226

$ 8.66M$ 8.66M

$ 75.73K$ 75.73K

$ 86.63M$ 86.63M

100.00M 100.00M

1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Pipe Network è $ 8.66M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 75.73K. La fornitura circolante di PIPE è 100.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 86.63M.

Cronologia dei prezzi di Pipe Network (PIPE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Pipe Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0047026+5.74%
30 giorni$ +0.03663+73.26%
60 giorni$ +0.03663+73.26%
90 giorni$ +0.03663+73.26%
Variazione del prezzo di Pipe Network di oggi

Oggi, PIPE ha registrato una variazione di $ +0.0047026 (+5.74%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Pipe Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.03663 (+73.26%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Pipe Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PIPE ha registrato una variazione di $ +0.03663 (+73.26%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Pipe Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.03663 (+73.26%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Pipe Network (PIPE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Pipe Network.

Che cos'è Pipe Network (PIPE)

Pipe Network è un supercloud edge decentralizzato che combina distribuzione di contenuti, storage e inferenza di intelligenza artificiale (IA) in un'infrastruttura globale senza autorizzazioni. La rete coordina nodi indipendenti che forniscono larghezza di banda, storage e risorse di elaborazione in cambio di PIPE, il token di utilità nativo della rete. PIPE viene utilizzato per i crediti di larghezza di banda, storage e elaborazione, con una prova crittografica che verifica l'utilizzo e un modello burn-to-credit che collega il consumo del token direttamente all'attività di rete.

Pipe Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Pipe Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PIPE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Pipe Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Pipe Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Pipe Network (USD)

Quanto varrà Pipe Network (PIPE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Pipe Network (PIPE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Pipe Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Pipe Network!

Economia del token di Pipe Network (PIPE)

Comprendere l'economia del token di Pipe Network (PIPE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PIPE!

Come acquistare Pipe Network (PIPE)

Stai cercando come acquistare Pipe Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Pipe Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PIPE in valute locali

Risorsa Pipe Network

Per una comprensione più approfondita di Pipe Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Pipe Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Pipe Network

Quanto vale oggi Pipe Network (PIPE)?
Il prezzo in tempo reale di PIPE in USD è 0.08663 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PIPE in USD?
Il prezzo attuale di PIPE in USD è $ 0.08663. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Pipe Network?
La capitalizzazione di mercato per PIPE è $ 8.66M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PIPE?
La fornitura circolante di PIPE è 100.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PIPE?
PIPE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.34291515733046557 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PIPE?
PIPE ha visto un prezzo ATL di 0.05288812467524619 USD.
Qual è il volume di trading di PIPE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PIPE è $ 75.73K USD.
PIPE salirà quest'anno?
PIPE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PIPE per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

