Informazioni su pump.fun PUMP
pump.fun permette agli utenti di creare e lanciare gratuitamente i propri token, rendendo al contempo facile per altri investire in queste creazioni. Questa perfetta integrazione tra creazione e trading di token offre agli utenti un potenziale finanziario illimitato, consentendo a chiunque di partecipare a un ambiente di trading dinamico che premia la creatività e gli investimenti strategici. pump.fun è il principale launchpad di criptovalute al mondo e ha lanciato oltre 11 milioni di token dal suo lancio. pump.fun ha generato oltre 750 milioni di dollari di ricavi dal protocollo dal suo lancio su Solana nel gennaio 2024, rendendolo uno dei progetti crypto più redditizi, in più rapida crescita e di maggior successo di tutti i tempi.
Economia del token di pump.fun (PUMP): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di pump.fun (PUMP) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PUMP che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PUMP possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PUMP, esplora il prezzo in tempo reale del token PUMP!
Cronologia dei prezzi di pump.fun (PUMP)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PUMP aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PUMP
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PUMP? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PUMP combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
