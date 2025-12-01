BluWhale è l'Intelligence Layer di Web3 che alimenta applicazioni intelligenti, AI agent e modelli di intelligenza artificiale attraverso l'orchestrazione delle risorse sfruttando un protocollo di contesto del modello per la scalabilità on-chain. Negli ultimi anni, Bluwhale ha ampliato la sua rete di IA (marketplace bilaterale) fino a 4780 account aziendali e oltre 3.500.000 portafogli unici, oltre ad aver elaborato oltre 800 milioni di portafogli in una struttura a grafo universale su 37 catene. Sebbene Graph, OriginTrail e MindNetwork abbiano progettato infrastrutture simili, la loro scalabilità per l'IA è fortemente limitata dal numero e dalla velocità dei nodi che i sottografi possono coniare e gestire.