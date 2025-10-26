Il prezzo in tempo reale di Bluwhale Points oggi è 0.001782 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLUP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLUP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Bluwhale Points oggi è 0.001782 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLUP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLUP su MEXC ora.

Logo Bluwhale Points

Valore Bluwhale Points (BLUP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BLUP:

$0.001782
+0.05%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Bluwhale Points (BLUP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:02:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Bluwhale Points (BLUP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.001775
Min sulle 24h
$ 0.001795
Max sulle 24h

$ 0.001775
$ 0.001795
--
--
-0.23%

+0.05%

-14.86%

-14.86%

Il prezzo in tempo reale di Bluwhale Points (BLUP) è $ 0.001782. Nelle ultime 24 ore, BLUP ha oscillato tra un minimo di $ 0.001775 e un massimo di $ 0.001795, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLUP è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, BLUP è variato del -0.23% nell'ultima ora, del +0.05% nelle 24 ore e del -14.86% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Bluwhale Points (BLUP)

$ 6.42K
$ 1.78M
--
1,000,000,000
BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Bluwhale Points è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 6.42K. La fornitura circolante di BLUP è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.78M.

Cronologia dei prezzi di Bluwhale Points (BLUP) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Bluwhale Points per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00000089+0.05%
30 giorni$ -0.001767-49.79%
60 giorni$ -0.00294-62.27%
90 giorni$ -0.000718-28.72%
Variazione del prezzo di Bluwhale Points di oggi

Oggi, BLUP ha registrato una variazione di $ +0.00000089 (+0.05%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Bluwhale Points in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.001767 (-49.79%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Bluwhale Points in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BLUP ha registrato una variazione di $ -0.00294 (-62.27%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Bluwhale Points in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.000718 (-28.72%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Bluwhale Points (BLUP)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Bluwhale Points.

Che cos'è Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale è l'Intelligence Layer di Web3 che alimenta applicazioni intelligenti, AI agent e modelli di intelligenza artificiale attraverso l'orchestrazione delle risorse sfruttando un protocollo di contesto del modello per la scalabilità on-chain. Negli ultimi anni, Bluwhale ha ampliato la sua rete di IA (marketplace bilaterale) fino a 4780 account aziendali e oltre 3.500.000 portafogli unici, oltre ad aver elaborato oltre 800 milioni di portafogli in una struttura a grafo universale su 37 catene. Sebbene Graph, OriginTrail e MindNetwork abbiano progettato infrastrutture simili, la loro scalabilità per l'IA è fortemente limitata dal numero e dalla velocità dei nodi che i sottografi possono coniare e gestire.

Bluwhale Points è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Bluwhale Points in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BLUP per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Bluwhale Points sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Bluwhale Points fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Bluwhale Points (USD)

Quanto varrà Bluwhale Points (BLUP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bluwhale Points (BLUP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bluwhale Points.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bluwhale Points!

Economia del token di Bluwhale Points (BLUP)

Comprendere l'economia del token di Bluwhale Points (BLUP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLUP!

Come acquistare Bluwhale Points (BLUP)

Stai cercando come acquistare Bluwhale Points? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Bluwhale Points su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BLUP in valute locali

Risorsa Bluwhale Points

Per una comprensione più approfondita di Bluwhale Points, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Bluwhale Points
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Bluwhale Points

Quanto vale oggi Bluwhale Points (BLUP)?
Il prezzo in tempo reale di BLUP in USD è 0.001782 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BLUP in USD?
Il prezzo attuale di BLUP in USD è $ 0.001782. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Bluwhale Points?
La capitalizzazione di mercato per BLUP è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BLUP?
La fornitura circolante di BLUP è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BLUP?
BLUP ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BLUP?
BLUP ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di BLUP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BLUP è $ 6.42K USD.
BLUP salirà quest'anno?
BLUP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BLUP per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Bluwhale Points (BLUP)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

