Il prezzo in tempo reale di AGIB oggi è 0.01728 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AGIB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AGIB su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AGIB oggi è 0.01728 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AGIB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AGIB su MEXC ora.

Maggiori informazioni su AGIB

Informazioni sul prezzo di AGIB

Whitepaper di AGIB

Sito web ufficiale di AGIB

Economia del token di AGIB

Previsioni del prezzo di AGIB

Cronologia di AGIB

Guida all'acquisto di AGIB

Convertitore di AGIB in valuta fiat

Spot AGIB

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo AGIB

Valore AGIB (AGIB)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AGIB:

$0.01728
$0.01728$0.01728
+3.47%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AGIB (AGIB)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:27:01 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AGIB (AGIB) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
Min sulle 24h
$ 0.034
$ 0.034$ 0.034
Max sulle 24h

$ 0.013
$ 0.013$ 0.013

$ 0.034
$ 0.034$ 0.034

--
----

--
----

-5.53%

+3.47%

-99.10%

-99.10%

Il prezzo in tempo reale di AGIB (AGIB) è $ 0.01728. Nelle ultime 24 ore, AGIB ha oscillato tra un minimo di $ 0.013 e un massimo di $ 0.034, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AGIB è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, AGIB è variato del -5.53% nell'ultima ora, del +3.47% nelle 24 ore e del -99.10% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AGIB (AGIB)

--
----

$ 392.57K
$ 392.57K$ 392.57K

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

63,000,000
63,000,000 63,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di AGIB è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 392.57K. La fornitura circolante di AGIB è --, con una fornitura totale di 63000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.09M.

Cronologia dei prezzi di AGIB (AGIB) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di AGIB per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0005795+3.47%
30 giorni$ -0.30272-94.60%
60 giorni$ -0.30272-94.60%
90 giorni$ -0.30272-94.60%
Variazione del prezzo di AGIB di oggi

Oggi, AGIB ha registrato una variazione di $ +0.0005795 (+3.47%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di AGIB in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.30272 (-94.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di AGIB in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AGIB ha registrato una variazione di $ -0.30272 (-94.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di AGIB in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.30272 (-94.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di AGIB (AGIB)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di AGIB.

Che cos'è AGIB (AGIB)

AGIB: costruendo il livello di civiltà dell'IA. In AGIB, stiamo creando la prima società digitale al mondo di AI agent autonomi. Non si tratta di un semplice strumento di IA: è un protocollo aperto in cui gli agenti di IA possono connettersi, collaborare ed evolversi insieme.

AGIB è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di AGIB in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AGIB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su AGIB sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di AGIB fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di AGIB (USD)

Quanto varrà AGIB (AGIB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AGIB (AGIB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AGIB.

Controlla subito la previsione del prezzo di AGIB!

Economia del token di AGIB (AGIB)

Comprendere l'economia del token di AGIB (AGIB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AGIB!

Come acquistare AGIB (AGIB)

Stai cercando come acquistare AGIB? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente AGIB su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AGIB in valute locali

1 AGIB (AGIB) in VND
454.7232
1 AGIB (AGIB) in AUD
A$0.0264384
1 AGIB (AGIB) in GBP
0.01296
1 AGIB (AGIB) in EUR
0.0148608
1 AGIB (AGIB) in USD
$0.01728
1 AGIB (AGIB) in MYR
RM0.0729216
1 AGIB (AGIB) in TRY
0.7247232
1 AGIB (AGIB) in JPY
¥2.62656
1 AGIB (AGIB) in ARS
ARS$25.7525568
1 AGIB (AGIB) in RUB
1.3756608
1 AGIB (AGIB) in INR
1.5173568
1 AGIB (AGIB) in IDR
Rp287.9998848
1 AGIB (AGIB) in PHP
1.0152
1 AGIB (AGIB) in EGP
￡E.0.8227008
1 AGIB (AGIB) in BRL
R$0.0929664
1 AGIB (AGIB) in CAD
C$0.024192
1 AGIB (AGIB) in BDT
2.111616
1 AGIB (AGIB) in NGN
25.226208
1 AGIB (AGIB) in COP
$66.9765888
1 AGIB (AGIB) in ZAR
R.0.2982528
1 AGIB (AGIB) in UAH
0.7221312
1 AGIB (AGIB) in TZS
T.Sh.42.9850368
1 AGIB (AGIB) in VES
Bs3.66336
1 AGIB (AGIB) in CLP
$16.26048
1 AGIB (AGIB) in PKR
Rs4.8551616
1 AGIB (AGIB) in KZT
9.30528
1 AGIB (AGIB) in THB
฿0.564192
1 AGIB (AGIB) in TWD
NT$0.5329152
1 AGIB (AGIB) in AED
د.إ0.0634176
1 AGIB (AGIB) in CHF
Fr0.0136512
1 AGIB (AGIB) in HKD
HK$0.1340928
1 AGIB (AGIB) in AMD
֏6.6180672
1 AGIB (AGIB) in MAD
.د.م0.1593216
1 AGIB (AGIB) in MXN
$0.318816
1 AGIB (AGIB) in SAR
ريال0.0648
1 AGIB (AGIB) in ETB
Br2.6094528
1 AGIB (AGIB) in KES
KSh2.2324032
1 AGIB (AGIB) in JOD
د.أ0.01225152
1 AGIB (AGIB) in PLN
0.063072
1 AGIB (AGIB) in RON
лв0.0755136
1 AGIB (AGIB) in SEK
kr0.162432
1 AGIB (AGIB) in BGN
лв0.0290304
1 AGIB (AGIB) in HUF
Ft5.796576
1 AGIB (AGIB) in CZK
0.3613248
1 AGIB (AGIB) in KWD
د.ك0.00528768
1 AGIB (AGIB) in ILS
0.0566784
1 AGIB (AGIB) in BOB
Bs0.119232
1 AGIB (AGIB) in AZN
0.029376
1 AGIB (AGIB) in TJS
SM0.1594944
1 AGIB (AGIB) in GEL
0.0468288
1 AGIB (AGIB) in AOA
Kz15.8531904
1 AGIB (AGIB) in BHD
.د.ب0.00649728
1 AGIB (AGIB) in BMD
$0.01728
1 AGIB (AGIB) in DKK
kr0.1109376
1 AGIB (AGIB) in HNL
L0.4516992
1 AGIB (AGIB) in MUR
0.7867584
1 AGIB (AGIB) in NAD
$0.2982528
1 AGIB (AGIB) in NOK
kr0.1729728
1 AGIB (AGIB) in NZD
$0.0298944
1 AGIB (AGIB) in PAB
B/.0.01728
1 AGIB (AGIB) in PGK
K0.0727488
1 AGIB (AGIB) in QAR
ر.ق0.0628992
1 AGIB (AGIB) in RSD
дин.1.7442432
1 AGIB (AGIB) in UZS
soʻm210.7316736
1 AGIB (AGIB) in ALL
L1.43424
1 AGIB (AGIB) in ANG
ƒ0.0309312
1 AGIB (AGIB) in AWG
ƒ0.0309312
1 AGIB (AGIB) in BBD
$0.03456
1 AGIB (AGIB) in BAM
KM0.0290304
1 AGIB (AGIB) in BIF
Fr50.95872
1 AGIB (AGIB) in BND
$0.0222912
1 AGIB (AGIB) in BSD
$0.01728
1 AGIB (AGIB) in JMD
$2.770848
1 AGIB (AGIB) in KHR
69.67728
1 AGIB (AGIB) in KMF
Fr7.32672
1 AGIB (AGIB) in LAK
375.6521664
1 AGIB (AGIB) in LKR
රු5.2474176
1 AGIB (AGIB) in MDL
L0.2935872
1 AGIB (AGIB) in MGA
Ar78.1899264
1 AGIB (AGIB) in MOP
P0.13824
1 AGIB (AGIB) in MVR
0.264384
1 AGIB (AGIB) in MWK
MK29.9999808
1 AGIB (AGIB) in MZN
MT1.104192
1 AGIB (AGIB) in NPR
रु2.4259392
1 AGIB (AGIB) in PYG
122.54976
1 AGIB (AGIB) in RWF
Fr25.03872
1 AGIB (AGIB) in SBD
$0.1420416
1 AGIB (AGIB) in SCR
0.2415744
1 AGIB (AGIB) in SRD
$0.6858432
1 AGIB (AGIB) in SVC
$0.1510272
1 AGIB (AGIB) in SZL
L0.2987712
1 AGIB (AGIB) in TMT
m0.0606528
1 AGIB (AGIB) in TND
د.ت0.05064768
1 AGIB (AGIB) in TTD
$0.1171584
1 AGIB (AGIB) in UGX
Sh60.20352
1 AGIB (AGIB) in XAF
Fr9.74592
1 AGIB (AGIB) in XCD
$0.046656
1 AGIB (AGIB) in XOF
Fr9.74592
1 AGIB (AGIB) in XPF
Fr1.76256
1 AGIB (AGIB) in BWP
P0.2465856
1 AGIB (AGIB) in BZD
$0.0347328
1 AGIB (AGIB) in CVE
$1.6457472
1 AGIB (AGIB) in DJF
Fr3.05856
1 AGIB (AGIB) in DOP
$1.1003904
1 AGIB (AGIB) in DZD
د.ج2.2493376
1 AGIB (AGIB) in FJD
$0.0392256
1 AGIB (AGIB) in GNF
Fr150.2496
1 AGIB (AGIB) in GTQ
Q0.132192
1 AGIB (AGIB) in GYD
$3.614976
1 AGIB (AGIB) in ISK
kr2.12544

Risorsa AGIB

Per una comprensione più approfondita di AGIB, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale AGIB
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo AGIB

Quanto vale oggi AGIB (AGIB)?
Il prezzo in tempo reale di AGIB in USD è 0.01728 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AGIB in USD?
Il prezzo attuale di AGIB in USD è $ 0.01728. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AGIB?
La capitalizzazione di mercato per AGIB è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AGIB?
La fornitura circolante di AGIB è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AGIB?
AGIB ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AGIB?
AGIB ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di AGIB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AGIB è $ 392.57K USD.
AGIB salirà quest'anno?
AGIB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AGIB per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:27:01 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di AGIB (AGIB)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore AGIB in USD

Importo

AGIB
AGIB
USD
USD

1 AGIB = 0.01728 USD

Fai trading di AGIB

AGIB/USDT
$0.01728
$0.01728$0.01728
-0.45%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,633.35
$111,633.35$111,633.35

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.00
$3,950.00$3,950.00

+0.43%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06043
$0.06043$0.06043

-11.90%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.7442
$7.7442$7.7442

+5.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$193.71
$193.71$193.71

+0.94%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,633.35
$111,633.35$111,633.35

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.00
$3,950.00$3,950.00

+0.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6146
$2.6146$2.6146

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$193.71
$193.71$193.71

+0.94%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19650
$0.19650$0.19650

+0.13%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000124
$0.000000000000124$0.000000000000124

+24.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.062050
$0.062050$0.062050

+8,173.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3501
$0.3501$0.3501

+1,300.40%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3501
$0.3501$0.3501

+1,300.40%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000276
$0.0000000000000000000276$0.0000000000000000000276

+150.90%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000730
$0.0000000000730$0.0000000000730

+58.35%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.039937
$0.039937$0.039937

+58.72%

Logo BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.03180
$0.03180$0.03180

+28.95%