Inter Stable Token (IST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Inter Stable Token (IST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Inter Stable Token (IST) tokennel kapcsolatos információk Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Hivatalos webhely: https://inter.trade/ Fehér könyv: https://docs.inter.trade/ Vásárolj most IST tokent!

Inter Stable Token (IST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Inter Stable Token (IST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Teljes tokenszám: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Minden idők csúcspontja: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minden idők mélypontja: $ 0.0000010 $ 0.0000010 $ 0.0000010 Jelenlegi ár: $ 0.999665 $ 0.999665 $ 0.999665 További tudnivalók a(z) Inter Stable Token (IST) áráról

Inter Stable Token (IST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Inter Stable Token (IST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IST token élő árfolyamát!

IST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IST kapcsán? IST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

