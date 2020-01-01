Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bit Game Verse Token (BGVT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bit Game Verse Token (BGVT) tokennel kapcsolatos információk Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank. Hivatalos webhely: https://bgverse.io/ Vásárolj most BGVT tokent!

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bit Game Verse Token (BGVT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Teljes tokenszám: $ 55.71B $ 55.71B $ 55.71B Keringésben lévő tokenszám: $ 55.21B $ 55.21B $ 55.21B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bit Game Verse Token (BGVT) áráról

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BGVT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BGVT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BGVT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BGVT token élő árfolyamát!

BGVT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BGVT kapcsán? BGVT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BGVT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

