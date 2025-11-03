Aeonix Network (ONIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.174874 24h magas $ 0.176634 Minden idők csúcspontja $ 0.267455 Legalacsonyabb ár $ 0.158635 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.68% Árváltozás (7D) -2.68%

Aeonix Network (ONIX) valós idejű ár: $0.175396. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONIX legalacsonyabb ára $ 0.174874, legmagasabb ára pedig $ 0.176634 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.267455, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.158635 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONIX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.68% az elmúlt 24 órában, és -2.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aeonix Network (ONIX) piaci információk

Piaci érték $ 2.45M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.24M Forgalomban lévő készlet 13.94M Teljes tokenszám 47,000,000.0

A(z) Aeonix Network jelenlegi piaci plafonja $ 2.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONIX keringésben lévő tokenszáma 13.94M, és a teljes tokenszám 47000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.24M.