A(z) élő Aeonix Network ár ma 0.175396 USD. Kövesd nyomon a(z) ONIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ONIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ONIX

ONIX árinformációk

Mi a(z) ONIX

ONIX fehér könyv

ONIX hivatalos webhely

ONIX tokenomikai adatai

ONIX árelőrejelzés

Aeonix Network Logó

Aeonix Network Ár (ONIX)

1 ONIX-USD élő ár:

$0.175396
$0.175396
-0.60%1D
USD
Aeonix Network (ONIX) Élő árdiagram
Aeonix Network (ONIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.174874
$ 0.174874
24h alacsony
$ 0.176634
$ 0.176634
24h magas

$ 0.174874
$ 0.174874

$ 0.176634
$ 0.176634

$ 0.267455
$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635

-0.68%

-2.68%

-2.68%

Aeonix Network (ONIX) valós idejű ár: $0.175396. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONIX legalacsonyabb ára $ 0.174874, legmagasabb ára pedig $ 0.176634 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.267455, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.158635 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONIX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.68% az elmúlt 24 órában, és -2.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aeonix Network (ONIX) piaci információk

$ 2.45M
$ 2.45M

$ 8.24M
$ 8.24M

13.94M
13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0

A(z) Aeonix Network jelenlegi piaci plafonja $ 2.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONIX keringésben lévő tokenszáma 13.94M, és a teljes tokenszám 47000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.24M.

Aeonix Network (ONIX) árelőzmények USD

A(z) Aeonix NetworkUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0012038244039686.
A(z) Aeonix Network USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0383283582.
A(z) Aeonix Network USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0372983803.
A(z) Aeonix Network USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0012038244039686-0.68%
30 nap$ -0.0383283582-21.85%
60 nap$ -0.0372983803-21.26%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Aeonix Network (ONIX) Erőforrás

Aeonix Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aeonix Network (ONIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aeonix Network (ONIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aeonix Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aeonix Network árelőrejelzését most!

ONIX helyi valutákra

Aeonix Network (ONIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aeonix Network (ONIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ONIX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Aeonix Network (ONIX)

Mennyit ér ma a(z) Aeonix Network (ONIX)?
A(z) élő ONIX ár a(z) USD esetében 0.175396 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ONIX ára a(z) USD esetében?
A(z) ONIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.175396. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aeonix Network piaci plafonja?
A(z) ONIX piaci plafonja $ 2.45M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ONIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ONIX keringésben lévő tokenszáma 13.94M USD.
Mi volt a(z) ONIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ONIX mindenkori legmagasabb ára 0.267455 USD.
Mi volt a(z) ONIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ONIX mindenkori legalacsonyabb ára 0.158635 USD.
Mekkora a(z) ONIX kereskedési volumene?
A(z) ONIX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ONIX ára emelkedni fog idén?
A(z) ONIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ONIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Aeonix Network (ONIX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$109,069.86

$3,802.56

$0.02450

$1.1352

$184.06

$109,069.86

$3,802.56

$184.06

$90.60

$2.4614

