A(z) Aeonix Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ONIX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Aeonix Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Aeonix Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Aeonix Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.175396. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Aeonix Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.184165. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2027-re jelzett ára $ 0.193374 10.25% növekedési aránnyal. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2028-ra jelzett ára $ 0.203042 15.76% növekedési aránnyal. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2029-es célára $ 0.213194 21.55% növekedési aránnyal. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2030-as célára $ 0.223854 27.63% növekedési aránnyal. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Aeonix Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.364635. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Aeonix Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.593953. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.175396 0.00%

2026 $ 0.184165 5.00%

2027 $ 0.193374 10.25%

2028 $ 0.203042 15.76%

2029 $ 0.213194 21.55%

2030 $ 0.223854 27.63%

2031 $ 0.235047 34.01%

2032 $ 0.246799 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.259139 47.75%

2034 $ 0.272096 55.13%

2035 $ 0.285701 62.89%

2036 $ 0.299986 71.03%

2037 $ 0.314986 79.59%

2038 $ 0.330735 88.56%

2039 $ 0.347272 97.99%

2040 $ 0.364635 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Aeonix Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.175396 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.175420 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.175564 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.176116 0.41% Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzése ma A(z) ONIX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.175396 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ONIX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.175420 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ONIX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.175564 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Aeonix Network (ONIX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ONIX előrejelzett ára $0.176116 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Továbbá a(z) ONIX 13.94M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.45M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Aeonix Network Korábbi ár A(z) Aeonix Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Aeonix Network jelenlegi ára 0.175396USD. A(z) Aeonix Network (ONIX) forgalomban lévő kínálata 13.94M ONIX , így piaci kapitalizációja $2,445,549 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.68% $ -0.001203 $ 0.176634 $ 0.174874

7 nap -2.68% $ -0.004706 $ 0.221255 $ 0.175395

30 nap -20.63% $ -0.036187 $ 0.221255 $ 0.175395 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Aeonix Network árfolyama $-0.001203 értékben változott, ami -0.68% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Aeonix Network legmagasabb kereskedési értéke $0.221255 , míg a legalacsonyabb $0.175395 volt. Az árváltozás mértéke -2.68% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ONIX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Aeonix Network -20.63% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.036187 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ONIX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzési modul? A(z) Aeonix Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ONIX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Aeonix Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ONIX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Aeonix Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ONIX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ONIX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Aeonix Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ONIX árelőrejelzés?

ONIX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: ONIX? Az előrejelzéseid szerint a(z) ONIX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) ONIX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ONIX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 ONIX 2026-ban? 1 Aeonix Network (ONIX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ONIX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) ONIX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ONIX 2027-ig. Mi a(z) ONIX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) ONIX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 ONIX 2030-ban? 1 Aeonix Network (ONIX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ONIX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) ONIX árelőrejelzése 2040-re? A(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ONIX 2040-ig.