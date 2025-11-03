Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés (USD)

A(z) Aeonix Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ONIX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Aeonix Network árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Aeonix Network árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:22:51 (UTC+8)

Aeonix Network árelőrejelzése 2025-2050 USD

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Aeonix Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.175396.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Aeonix Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.184165.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2027-re jelzett ára $ 0.193374 10.25% növekedési aránnyal.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2028-ra jelzett ára $ 0.203042 15.76% növekedési aránnyal.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2029-es célára $ 0.213194 21.55% növekedési aránnyal.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ONIX 2030-as célára $ 0.223854 27.63% növekedési aránnyal.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Aeonix Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.364635.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Aeonix Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.593953.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.175396
    0.00%
  • 2026
    $ 0.184165
    5.00%
  • 2027
    $ 0.193374
    10.25%
  • 2028
    $ 0.203042
    15.76%
  • 2029
    $ 0.213194
    21.55%
  • 2030
    $ 0.223854
    27.63%
  • 2031
    $ 0.235047
    34.01%
  • 2032
    $ 0.246799
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.259139
    47.75%
  • 2034
    $ 0.272096
    55.13%
  • 2035
    $ 0.285701
    62.89%
  • 2036
    $ 0.299986
    71.03%
  • 2037
    $ 0.314986
    79.59%
  • 2038
    $ 0.330735
    88.56%
  • 2039
    $ 0.347272
    97.99%
  • 2040
    $ 0.364635
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Aeonix Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.175396
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.175420
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.175564
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.176116
    0.41%
Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzése ma

A(z) ONIX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.175396. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ONIX árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.175420. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ONIX árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.175564. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Aeonix Network (ONIX) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ONIX előrejelzett ára $0.176116. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Aeonix Network árstatisztikák

--
----

--

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

13.94M
13.94M 13.94M

--
----

--

A legfrissebb ONIX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ONIX 13.94M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.45M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Aeonix Network Korábbi ár

A(z) Aeonix Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Aeonix Network jelenlegi ára 0.175396USD. A(z) Aeonix Network (ONIX) forgalomban lévő kínálata 13.94M ONIX, így piaci kapitalizációja $2,445,549.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.68%
    $ -0.001203
    $ 0.176634
    $ 0.174874
  • 7 nap
    -2.68%
    $ -0.004706
    $ 0.221255
    $ 0.175395
  • 30 nap
    -20.63%
    $ -0.036187
    $ 0.221255
    $ 0.175395
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Aeonix Network árfolyama $-0.001203 értékben változott, ami -0.68%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Aeonix Network legmagasabb kereskedési értéke $0.221255, míg a legalacsonyabb $0.175395 volt. Az árváltozás mértéke -2.68% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ONIX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Aeonix Network -20.63%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.036187 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ONIX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzési modul?

A(z) Aeonix Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ONIX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Aeonix Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ONIX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Aeonix Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ONIX jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ONIX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Aeonix Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ONIX árelőrejelzés?

ONIX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: ONIX?
Az előrejelzéseid szerint a(z) ONIX -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) ONIX árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Aeonix Network (ONIX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ONIX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 ONIX 2026-ban?
1 Aeonix Network (ONIX) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ONIX 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) ONIX előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ONIX 2027-ig.
Mi a(z) ONIX becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) ONIX becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 ONIX 2030-ban?
1 Aeonix Network (ONIX) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ONIX 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) ONIX árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Aeonix Network (ONIX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ONIX 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:22:51 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.