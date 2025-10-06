TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő UCN ár ma 1453.06 USD. Kövesd nyomon a(z) UCN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UCN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő UCN ár ma 1453.06 USD. Kövesd nyomon a(z) UCN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UCN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UCN

UCN árinformációk

Mi a(z) UCN

UCN fehér könyv

UCN hivatalos webhely

UCN tokenomikai adatai

UCN árelőrejelzés

UCN előzmények

UCN Vásárlási útmutató

UCN-fiat valutaváltó

UCN spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

UCN Logó

UCN árfolyam(UCN)

1 UCN-USD élő ár:

$1,453.06
$1,453.06$1,453.06
-0.11%1D
USD
UCN (UCN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:13 (UTC+8)

UCN (UCN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1,449.49
$ 1,449.49$ 1,449.49
24h alacsony
$ 1,455.11
$ 1,455.11$ 1,455.11
24h magas

$ 1,449.49
$ 1,449.49$ 1,449.49

$ 1,455.11
$ 1,455.11$ 1,455.11

--
----

--
----

-0.01%

-0.11%

+2.76%

+2.76%

UCN (UCN) valós idejű ár: $ 1,453.06. Az elmúlt 24 órában, a(z)UCN legalacsonyabb ára $ 1,449.49, legmagasabb ára pedig $ 1,455.11 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UCN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UCN változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.11% az elmúlt 24 órában, és +2.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UCN (UCN) piaci információk

--
----

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 145.31M
$ 145.31M$ 145.31M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

A(z) UCN jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 3.82M. A(z) UCN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 100000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 145.31M.

UCN (UCN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a UCN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.6001-0.11%
30 nap$ +150.56+11.55%
60 nap$ +853.06+142.17%
90 nap$ +853.06+142.17%
UCN árváltozása ma

A mai napon a(z) UCN ára $ -1.6001 (-0.11%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

UCN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +150.56 (+11.55%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

UCN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) UCN ára $ +853.06 (+142.17%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

UCN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +853.06 (+142.17%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) UCN (UCN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) UCN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál UCN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd UCN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről UCN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a UCN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

UCN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UCN (UCN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UCN (UCN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UCN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UCN árelőrejelzését most!

UCN (UCN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UCN (UCN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UCN token kapcsán!

Hogyan vásárolj UCN (UCN)

A következőt szeretnél vásárolni: UCN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz UCN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

UCN helyi valutákra

1 UCN(UCN) - VND
38,237,273.9
1 UCN(UCN) - AUD
A$2,208.6512
1 UCN(UCN) - GBP
1,104.3256
1 UCN(UCN) - EUR
1,249.6316
1 UCN(UCN) - USD
$1,453.06
1 UCN(UCN) - MYR
RM6,088.3214
1 UCN(UCN) - TRY
61,115.7036
1 UCN(UCN) - JPY
¥223,771.24
1 UCN(UCN) - ARS
ARS$2,105,876.2662
1 UCN(UCN) - RUB
117,538.0234
1 UCN(UCN) - INR
129,191.5646
1 UCN(UCN) - IDR
Rp24,217,656.9796
1 UCN(UCN) - PHP
85,381.8056
1 UCN(UCN) - EGP
￡E.68,715.2074
1 UCN(UCN) - BRL
R$7,802.9322
1 UCN(UCN) - CAD
C$2,034.284
1 UCN(UCN) - BDT
177,069.8916
1 UCN(UCN) - NGN
2,099,787.9448
1 UCN(UCN) - COP
$5,632,002.4376
1 UCN(UCN) - ZAR
R.25,196.0604
1 UCN(UCN) - UAH
60,723.3774
1 UCN(UCN) - TZS
T.Sh.3,561,420.9988
1 UCN(UCN) - VES
Bs321,126.26
1 UCN(UCN) - CLP
$1,365,876.4
1 UCN(UCN) - PKR
Rs409,879.1648
1 UCN(UCN) - KZT
767,186.6188
1 UCN(UCN) - THB
฿47,108.2052
1 UCN(UCN) - TWD
NT$44,739.7174
1 UCN(UCN) - AED
د.إ5,332.7302
1 UCN(UCN) - CHF
Fr1,162.448
1 UCN(UCN) - HKD
HK$11,290.2762
1 UCN(UCN) - AMD
֏554,589.4102
1 UCN(UCN) - MAD
.د.م13,426.2744
1 UCN(UCN) - MXN
$26,968.7936
1 UCN(UCN) - SAR
ريال5,434.4444
1 UCN(UCN) - ETB
Br223,262.669
1 UCN(UCN) - KES
KSh187,197.7198
1 UCN(UCN) - JOD
د.أ1,030.21954
1 UCN(UCN) - PLN
5,361.7914
1 UCN(UCN) - RON
лв6,407.9946
1 UCN(UCN) - SEK
kr13,804.07
1 UCN(UCN) - BGN
лв2,455.6714
1 UCN(UCN) - HUF
Ft489,070.9348
1 UCN(UCN) - CZK
30,688.6272
1 UCN(UCN) - KWD
د.ك444.63636
1 UCN(UCN) - ILS
4,722.445
1 UCN(UCN) - BOB
Bs10,011.5834
1 UCN(UCN) - AZN
2,470.202
1 UCN(UCN) - TJS
SM13,339.0908
1 UCN(UCN) - GEL
3,937.7926
1 UCN(UCN) - AOA
Kz1,329,419.1246
1 UCN(UCN) - BHD
.د.ب544.8975
1 UCN(UCN) - BMD
$1,453.06
1 UCN(UCN) - DKK
kr9,415.8288
1 UCN(UCN) - HNL
L38,113.7638
1 UCN(UCN) - MUR
66,462.9644
1 UCN(UCN) - NAD
$25,123.4074
1 UCN(UCN) - NOK
kr14,704.9672
1 UCN(UCN) - NZD
$2,528.3244
1 UCN(UCN) - PAB
B/.1,453.06
1 UCN(UCN) - PGK
K6,102.852
1 UCN(UCN) - QAR
ر.ق5,274.6078
1 UCN(UCN) - RSD
дин.146,977.019
1 UCN(UCN) - UZS
soʻm17,506,742.9614
1 UCN(UCN) - ALL
L121,315.9794
1 UCN(UCN) - ANG
ƒ2,600.9774
1 UCN(UCN) - AWG
ƒ2,600.9774
1 UCN(UCN) - BBD
$2,906.12
1 UCN(UCN) - BAM
KM2,441.1408
1 UCN(UCN) - BIF
Fr4,260,371.92
1 UCN(UCN) - BND
$1,874.4474
1 UCN(UCN) - BSD
$1,453.06
1 UCN(UCN) - JMD
$232,562.253
1 UCN(UCN) - KHR
5,812,240
1 UCN(UCN) - KMF
Fr619,003.56
1 UCN(UCN) - LAK
31,588,260.2378
1 UCN(UCN) - LKR
රු441,119.9548
1 UCN(UCN) - MDL
L24,643.8976
1 UCN(UCN) - MGA
Ar6,515,956.958
1 UCN(UCN) - MOP
P11,595.4188
1 UCN(UCN) - MVR
22,231.818
1 UCN(UCN) - MWK
MK2,513,939.106
1 UCN(UCN) - MZN
MT92,850.534
1 UCN(UCN) - NPR
रु205,520.8064
1 UCN(UCN) - PYG
10,232,448.52
1 UCN(UCN) - RWF
Fr2,105,483.94
1 UCN(UCN) - SBD
$11,958.6838
1 UCN(UCN) - SCR
20,982.1864
1 UCN(UCN) - SRD
$55,942.81
1 UCN(UCN) - SVC
$12,670.6832
1 UCN(UCN) - SZL
L25,108.8768
1 UCN(UCN) - TMT
m5,085.71
1 UCN(UCN) - TND
د.ت4,271.9964
1 UCN(UCN) - TTD
$9,808.155
1 UCN(UCN) - UGX
Sh5,045,024.32
1 UCN(UCN) - XAF
Fr826,791.14
1 UCN(UCN) - XCD
$3,923.262
1 UCN(UCN) - XOF
Fr826,791.14
1 UCN(UCN) - XPF
Fr149,665.18
1 UCN(UCN) - BWP
P19,456.4734
1 UCN(UCN) - BZD
$2,906.12
1 UCN(UCN) - CVE
$138,433.0262
1 UCN(UCN) - DJF
Fr257,191.62
1 UCN(UCN) - DOP
$93,097.5542
1 UCN(UCN) - DZD
د.ج188,243.923
1 UCN(UCN) - FJD
$3,327.5074
1 UCN(UCN) - GNF
Fr12,634,356.7
1 UCN(UCN) - GTQ
Q11,101.3784
1 UCN(UCN) - GYD
$303,151.9078
1 UCN(UCN) - ISK
kr181,632.5

UCN Forrás

A(z) UCN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos UCN Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések UCN

Mennyit ér ma a(z) UCN (UCN)?
A(z) élő UCN ár a(z) USD esetében 1,453.06 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UCN ára a(z) USD esetében?
A(z) UCN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1,453.06. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UCN piaci plafonja?
A(z) UCN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UCN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UCN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) UCN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UCN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) UCN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UCN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) UCN kereskedési volumene?
A(z) UCN élő 24 órás kereskedési volumene $ 3.82M USD.
A(z) UCN ára emelkedni fog idén?
A(z) UCN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UCN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:13 (UTC+8)

UCN (UCN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

UCN-USD kalkulátor

Összeg

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,453.06 USD

UCN kereskedés

UCN/USDT
$1,453.06
$1,453.06$1,453.06
-0.11%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,651.28
$109,651.28$109,651.28

-0.41%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,848.70
$3,848.70$3,848.70

-0.11%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-3.11%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1932
$1.1932$1.1932

-5.44%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

+1.50%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,651.28
$109,651.28$109,651.28

-0.41%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,848.70
$3,848.70$3,848.70

-0.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

+1.50%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.83
$90.83$90.83

+2.51%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4930
$2.4930$2.4930

-0.27%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0325
$0.0325$0.0325

-35.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05674
$0.05674$0.05674

+183.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09284
$0.09284$0.09284

+12.38%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002295
$0.000000002295$0.000000002295

+427.58%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02400
$0.02400$0.02400

+200.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007062
$0.00007062$0.00007062

+92.89%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000617
$0.000000000617$0.000000000617

+58.61%