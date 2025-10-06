TőzsdeDEX+
A(z) élő NRABBIT ár ma -- USD. Kövesd nyomon a(z) NRABBIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NRABBIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NRABBIT

NRABBIT árinformációk

Mi a(z) NRABBIT

NRABBIT tokenomikai adatai

NRABBIT árelőrejelzés

NRABBIT Logó

NRABBIT árfolyam(NRABBIT)

Nem listázott

USD
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:59:14 (UTC+8)

NRABBIT (NRABBIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
--
----
24h alacsony
--
----
24h magas

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

NRABBIT (NRABBIT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NRABBIT legalacsonyabb ára --, legmagasabb ára pedig -- volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NRABBIT valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NRABBIT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -- az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NRABBIT (NRABBIT) piaci információk

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

A(z) NRABBIT jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NRABBIT keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

NRABBIT (NRABBIT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a NRABBIT mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
No Data
NRABBIT árváltozása ma

A mai napon a(z) NRABBIT ára -- (--) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

NRABBIT 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) -- (--) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

NRABBIT 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NRABBIT ára -- (--) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

NRABBIT 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár -- (--) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Mi a(z) NRABBIT (NRABBIT)

NRABBIT elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NRABBIT befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NRABBIT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NRABBIT a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NRABBIT vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NRABBIT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NRABBIT (NRABBIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NRABBIT (NRABBIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NRABBIT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NRABBIT árelőrejelzését most!

NRABBIT (NRABBIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NRABBIT (NRABBIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NRABBIT token kapcsán!

Hogyan vásárolj NRABBIT (NRABBIT)

A következőt szeretnél vásárolni: NRABBIT? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NRABBIT eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NRABBIT helyi valutákra

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NRABBIT

Mennyit ér ma a(z) NRABBIT (NRABBIT)?
A(z) élő NRABBIT ár a(z) USD esetében -- USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NRABBIT ára a(z) USD esetében?
A(z) NRABBIT jelenlegi ára a(z) USD esetében --. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NRABBIT piaci plafonja?
A(z) NRABBIT piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NRABBIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NRABBIT keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) NRABBIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NRABBIT mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) NRABBIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NRABBIT mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) NRABBIT kereskedési volumene?
A(z) NRABBIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NRABBIT ára emelkedni fog idén?
A(z) NRABBIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NRABBIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:59:14 (UTC+8)

NRABBIT (NRABBIT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

