A(z) élő Smart Pocket ár ma 0.008257 USD. Kövesd nyomon a(z) SP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SP

SP árinformációk

Mi a(z) SP

SP hivatalos webhely

SP tokenomikai adatai

SP árelőrejelzés

SP előzmények

SP Vásárlási útmutató

SP-fiat valutaváltó

SP spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Smart Pocket Logó

Smart Pocket árfolyam(SP)

1 SP-USD élő ár:

$0.008257
$0.008257
+0.31%1D
USD
Smart Pocket (SP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:54 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.007925
$ 0.007925
24h alacsony
$ 0.009003
$ 0.009003
24h magas

$ 0.007925
$ 0.007925

$ 0.009003
$ 0.009003

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682

-0.70%

+0.31%

-42.76%

-42.76%

Smart Pocket (SP) valós idejű ár: $ 0.008257. Az elmúlt 24 órában, a(z)SP legalacsonyabb ára $ 0.007925, legmagasabb ára pedig $ 0.009003 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SP valaha volt legmagasabb ára $ 0.023315600067172444, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.002919119255657682 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SP változása a következő volt: -0.70% az elmúlt órában, +0.31% az elmúlt 24 órában, és -42.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Smart Pocket (SP) piaci információk

No.1187

$ 8.59M
$ 8.59M

$ 218.51K
$ 218.51K

$ 825.70M
$ 825.70M

1.04B
1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

1.04%

SOL

A(z) Smart Pocket jelenlegi piaci plafonja $ 8.59M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 218.51K. A(z) SP keringésben lévő tokenszáma 1.04B, és a teljes tokenszám 100000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 825.70M.

Smart Pocket (SP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Smart Pocket mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00002552+0.31%
30 nap$ +0.008007+3,202.80%
60 nap$ +0.008007+3,202.80%
90 nap$ +0.008007+3,202.80%
Smart Pocket árváltozása ma

A mai napon a(z) SP ára $ +0.00002552 (+0.31%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Smart Pocket 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.008007 (+3,202.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Smart Pocket 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SP ára $ +0.008007 (+3,202.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Smart Pocket 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.008007 (+3,202.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Smart Pocket (SP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Smart Pocket árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Smart Pocket befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Smart Pocket a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Smart Pocket vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Smart Pocket árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Smart Pocket (SP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Smart Pocket (SP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Smart Pocket rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Smart Pocket árelőrejelzését most!

Smart Pocket (SP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Smart Pocket (SP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Smart Pocket (SP)

A következőt szeretnél vásárolni: Smart Pocket? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Smart Pocket eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SP helyi valutákra

1 Smart Pocket(SP) - VND
217.282955
1 Smart Pocket(SP) - AUD
A$0.01255064
1 Smart Pocket(SP) - GBP
0.00627532
1 Smart Pocket(SP) - EUR
0.00710102
1 Smart Pocket(SP) - USD
$0.008257
1 Smart Pocket(SP) - MYR
RM0.03459683
1 Smart Pocket(SP) - TRY
0.34728942
1 Smart Pocket(SP) - JPY
¥1.271578
1 Smart Pocket(SP) - ARS
ARS$11.96662239
1 Smart Pocket(SP) - RUB
0.66807387
1 Smart Pocket(SP) - INR
0.73412987
1 Smart Pocket(SP) - IDR
Rp137.61661162
1 Smart Pocket(SP) - PHP
0.48600702
1 Smart Pocket(SP) - EGP
￡E.0.39063867
1 Smart Pocket(SP) - BRL
R$0.04434009
1 Smart Pocket(SP) - CAD
C$0.0115598
1 Smart Pocket(SP) - BDT
1.00619802
1 Smart Pocket(SP) - NGN
11.93202556
1 Smart Pocket(SP) - COP
$32.00380172
1 Smart Pocket(SP) - ZAR
R.0.14317638
1 Smart Pocket(SP) - UAH
0.34506003
1 Smart Pocket(SP) - TZS
T.Sh.20.23774186
1 Smart Pocket(SP) - VES
Bs1.824797
1 Smart Pocket(SP) - CLP
$7.76158
1 Smart Pocket(SP) - PKR
Rs2.32913456
1 Smart Pocket(SP) - KZT
4.35953086
1 Smart Pocket(SP) - THB
฿0.26802222
1 Smart Pocket(SP) - TWD
NT$0.25415046
1 Smart Pocket(SP) - AED
د.إ0.03030319
1 Smart Pocket(SP) - CHF
Fr0.0066056
1 Smart Pocket(SP) - HKD
HK$0.06415689
1 Smart Pocket(SP) - AMD
֏3.15144919
1 Smart Pocket(SP) - MAD
.د.م0.07629468
1 Smart Pocket(SP) - MXN
$0.15324992
1 Smart Pocket(SP) - SAR
ريال0.03088118
1 Smart Pocket(SP) - ETB
Br1.26868805
1 Smart Pocket(SP) - KES
KSh1.06374931
1 Smart Pocket(SP) - JOD
د.أ0.005854213
1 Smart Pocket(SP) - PLN
0.03046833
1 Smart Pocket(SP) - RON
лв0.03641337
1 Smart Pocket(SP) - SEK
kr0.0784415
1 Smart Pocket(SP) - BGN
лв0.01395433
1 Smart Pocket(SP) - HUF
Ft2.77914106
1 Smart Pocket(SP) - CZK
0.17438784
1 Smart Pocket(SP) - KWD
د.ك0.002526642
1 Smart Pocket(SP) - ILS
0.02683525
1 Smart Pocket(SP) - BOB
Bs0.05689073
1 Smart Pocket(SP) - AZN
0.0140369
1 Smart Pocket(SP) - TJS
SM0.07579926
1 Smart Pocket(SP) - GEL
0.02237647
1 Smart Pocket(SP) - AOA
Kz7.55441187
1 Smart Pocket(SP) - BHD
.د.ب0.003096375
1 Smart Pocket(SP) - BMD
$0.008257
1 Smart Pocket(SP) - DKK
kr0.05350536
1 Smart Pocket(SP) - HNL
L0.21658111
1 Smart Pocket(SP) - MUR
0.37767518
1 Smart Pocket(SP) - NAD
$0.14276353
1 Smart Pocket(SP) - NOK
kr0.08356084
1 Smart Pocket(SP) - NZD
$0.01436718
1 Smart Pocket(SP) - PAB
B/.0.008257
1 Smart Pocket(SP) - PGK
K0.0346794
1 Smart Pocket(SP) - QAR
ر.ق0.02997291
1 Smart Pocket(SP) - RSD
дин.0.83519555
1 Smart Pocket(SP) - UZS
soʻm99.48190483
1 Smart Pocket(SP) - ALL
L0.68937693
1 Smart Pocket(SP) - ANG
ƒ0.01478003
1 Smart Pocket(SP) - AWG
ƒ0.01478003
1 Smart Pocket(SP) - BBD
$0.016514
1 Smart Pocket(SP) - BAM
KM0.01387176
1 Smart Pocket(SP) - BIF
Fr24.209524
1 Smart Pocket(SP) - BND
$0.01065153
1 Smart Pocket(SP) - BSD
$0.008257
1 Smart Pocket(SP) - JMD
$1.32153285
1 Smart Pocket(SP) - KHR
33.028
1 Smart Pocket(SP) - KMF
Fr3.517482
1 Smart Pocket(SP) - LAK
179.49999641
1 Smart Pocket(SP) - LKR
රු2.50666006
1 Smart Pocket(SP) - MDL
L0.14003872
1 Smart Pocket(SP) - MGA
Ar37.0268651
1 Smart Pocket(SP) - MOP
P0.06589086
1 Smart Pocket(SP) - MVR
0.1263321
1 Smart Pocket(SP) - MWK
MK14.2854357
1 Smart Pocket(SP) - MZN
MT0.5276223
1 Smart Pocket(SP) - NPR
रु1.16787008
1 Smart Pocket(SP) - PYG
58.145794
1 Smart Pocket(SP) - RWF
Fr11.964393
1 Smart Pocket(SP) - SBD
$0.06795511
1 Smart Pocket(SP) - SCR
0.11923108
1 Smart Pocket(SP) - SRD
$0.3178945
1 Smart Pocket(SP) - SVC
$0.07200104
1 Smart Pocket(SP) - SZL
L0.14268096
1 Smart Pocket(SP) - TMT
m0.0288995
1 Smart Pocket(SP) - TND
د.ت0.02427558
1 Smart Pocket(SP) - TTD
$0.05573475
1 Smart Pocket(SP) - UGX
Sh28.668304
1 Smart Pocket(SP) - XAF
Fr4.698233
1 Smart Pocket(SP) - XCD
$0.0222939
1 Smart Pocket(SP) - XOF
Fr4.698233
1 Smart Pocket(SP) - XPF
Fr0.850471
1 Smart Pocket(SP) - BWP
P0.11056123
1 Smart Pocket(SP) - BZD
$0.016514
1 Smart Pocket(SP) - CVE
$0.78664439
1 Smart Pocket(SP) - DJF
Fr1.461489
1 Smart Pocket(SP) - DOP
$0.52902599
1 Smart Pocket(SP) - DZD
د.ج1.06969435
1 Smart Pocket(SP) - FJD
$0.01890853
1 Smart Pocket(SP) - GNF
Fr71.794615
1 Smart Pocket(SP) - GTQ
Q0.06308348
1 Smart Pocket(SP) - GYD
$1.72265791
1 Smart Pocket(SP) - ISK
kr1.032125

Smart Pocket Forrás

A(z) Smart Pocket alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Smart Pocket Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Smart Pocket

Mennyit ér ma a(z) Smart Pocket (SP)?
A(z) élő SP ár a(z) USD esetében 0.008257 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SP ára a(z) USD esetében?
A(z) SP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.008257. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Smart Pocket piaci plafonja?
A(z) SP piaci plafonja $ 8.59M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SP keringésben lévő tokenszáma 1.04B USD.
Mi volt a(z) SP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SP mindenkori legmagasabb ára 0.023315600067172444 USD.
Mi volt a(z) SP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SP mindenkori legalacsonyabb ára 0.002919119255657682 USD.
Mekkora a(z) SP kereskedési volumene?
A(z) SP élő 24 órás kereskedési volumene $ 218.51K USD.
A(z) SP ára emelkedni fog idén?
A(z) SP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:54 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SP-USD kalkulátor

Összeg

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.008257 USD

SP kereskedés

SP/USDT
$0.008257
$0.008257
+0.31%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,580.02

$3,851.06

$0.02505

$1.1952

$186.34

$109,580.02

$3,851.06

$186.34

$91.13

$2.4927

$0.00000

$0.00000

$0.0371

$0.05581

$0.09293

$0.000000001989

$0.0000483

$0.00006889

$0.01435

$0.000000000612

