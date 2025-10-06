TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Ai Xovia ár ma 2.171001 USD. Kövesd nyomon a(z) AIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AIX

AIX árinformációk

Mi a(z) AIX

AIX fehér könyv

AIX hivatalos webhely

AIX tokenomikai adatai

AIX árelőrejelzés

AIX előzmények

AIX Vásárlási útmutató

AIX-fiat valutaváltó

AIX spot

Ai Xovia Logó

Ai Xovia árfolyam(AIX)

1 AIX-USD élő ár:

$2.171001
$2.171001$2.171001
-4.31%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:30 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.698908
$ 1.698908$ 1.698908
24h alacsony
$ 3.028524
$ 3.028524$ 3.028524
24h magas

$ 1.698908
$ 1.698908$ 1.698908

$ 3.028524
$ 3.028524$ 3.028524

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.68%

-4.31%

+63.54%

+63.54%

Ai Xovia (AIX) valós idejű ár: $ 2.171001. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIX legalacsonyabb ára $ 1.698908, legmagasabb ára pedig $ 3.028524 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIX valaha volt legmagasabb ára $ 51.257963, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2.6605668343705937 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIX változása a következő volt: +0.68% az elmúlt órában, -4.31% az elmúlt 24 órában, és +63.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ai Xovia (AIX) piaci információk

No.3481

--
----

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

$ 217.10M
$ 217.10M$ 217.10M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

A(z) Ai Xovia jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 3.95M. A(z) AIX keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 99999989.148041565. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 217.10M.

Ai Xovia (AIX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ai Xovia mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.09778466-4.31%
30 nap$ -4.076762-65.26%
60 nap$ -11.227038-83.80%
90 nap$ -30.828998-93.43%
Ai Xovia árváltozása ma

A mai napon a(z) AIX ára $ -0.09778466 (-4.31%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ai Xovia 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -4.076762 (-65.26%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ai Xovia 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AIX ára $ -11.227038 (-83.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ai Xovia 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -30.828998 (-93.43%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ai Xovia (AIX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ai Xovia árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ai Xovia befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AIX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ai Xovia a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ai Xovia vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ai Xovia árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ai Xovia (AIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ai Xovia (AIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ai Xovia rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ai Xovia árelőrejelzését most!

Ai Xovia (AIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ai Xovia (AIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ai Xovia (AIX)

A következőt szeretnél vásárolni: Ai Xovia? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ai Xovia eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AIX helyi valutákra

1 Ai Xovia(AIX) - VND
57,129.891315
1 Ai Xovia(AIX) - AUD
A$3.29992152
1 Ai Xovia(AIX) - GBP
1.64996076
1 Ai Xovia(AIX) - EUR
1.86706086
1 Ai Xovia(AIX) - USD
$2.171001
1 Ai Xovia(AIX) - MYR
RM9.09649419
1 Ai Xovia(AIX) - TRY
91.31230206
1 Ai Xovia(AIX) - JPY
¥334.334154
1 Ai Xovia(AIX) - ARS
ARS$3,141.80751717
1 Ai Xovia(AIX) - RUB
175.59056088
1 Ai Xovia(AIX) - INR
192.74146878
1 Ai Xovia(AIX) - IDR
Rp36,183.33552666
1 Ai Xovia(AIX) - PHP
127.4377587
1 Ai Xovia(AIX) - EGP
￡E.102.64492728
1 Ai Xovia(AIX) - BRL
R$11.65827537
1 Ai Xovia(AIX) - CAD
C$3.0394014
1 Ai Xovia(AIX) - BDT
264.55818186
1 Ai Xovia(AIX) - NGN
3,137.27012508
1 Ai Xovia(AIX) - COP
$8,414.71303596
1 Ai Xovia(AIX) - ZAR
R.37.58002731
1 Ai Xovia(AIX) - UAH
90.72613179
1 Ai Xovia(AIX) - TZS
T.Sh.5,334.149457
1 Ai Xovia(AIX) - VES
Bs479.791221
1 Ai Xovia(AIX) - CLP
$2,045.082942
1 Ai Xovia(AIX) - PKR
Rs612.39596208
1 Ai Xovia(AIX) - KZT
1,146.24510798
1 Ai Xovia(AIX) - THB
฿70.36214241
1 Ai Xovia(AIX) - TWD
NT$66.84512079
1 Ai Xovia(AIX) - AED
د.إ7.96757367
1 Ai Xovia(AIX) - CHF
Fr1.7368008
1 Ai Xovia(AIX) - HKD
HK$16.86867777
1 Ai Xovia(AIX) - AMD
֏828.60595167
1 Ai Xovia(AIX) - MAD
.د.م20.06004924
1 Ai Xovia(AIX) - MXN
$40.27206855
1 Ai Xovia(AIX) - SAR
ريال8.11954374
1 Ai Xovia(AIX) - ETB
Br333.57430365
1 Ai Xovia(AIX) - KES
KSh279.86373891
1 Ai Xovia(AIX) - JOD
د.أ1.539239709
1 Ai Xovia(AIX) - PLN
8.01099369
1 Ai Xovia(AIX) - RON
лв9.57411441
1 Ai Xovia(AIX) - SEK
kr20.60279949
1 Ai Xovia(AIX) - BGN
лв3.66899169
1 Ai Xovia(AIX) - HUF
Ft730.71551658
1 Ai Xovia(AIX) - CZK
45.8081211
1 Ai Xovia(AIX) - KWD
د.ك0.664326306
1 Ai Xovia(AIX) - ILS
7.05575325
1 Ai Xovia(AIX) - BOB
Bs14.95819689
1 Ai Xovia(AIX) - AZN
3.6907017
1 Ai Xovia(AIX) - TJS
SM19.92978918
1 Ai Xovia(AIX) - GEL
5.88341271
1 Ai Xovia(AIX) - AOA
Kz1,986.27052491
1 Ai Xovia(AIX) - BHD
.د.ب0.814125375
1 Ai Xovia(AIX) - BMD
$2.171001
1 Ai Xovia(AIX) - DKK
kr14.04637647
1 Ai Xovia(AIX) - HNL
L56.94535623
1 Ai Xovia(AIX) - MUR
99.30158574
1 Ai Xovia(AIX) - NAD
$37.53660729
1 Ai Xovia(AIX) - NOK
kr21.97053012
1 Ai Xovia(AIX) - NZD
$3.77754174
1 Ai Xovia(AIX) - PAB
B/.2.171001
1 Ai Xovia(AIX) - PGK
K9.1182042
1 Ai Xovia(AIX) - QAR
ر.ق7.88073363
1 Ai Xovia(AIX) - RSD
дин.219.59675115
1 Ai Xovia(AIX) - UZS
soʻm26,156.63253819
1 Ai Xovia(AIX) - ALL
L181.25687349
1 Ai Xovia(AIX) - ANG
ƒ3.88609179
1 Ai Xovia(AIX) - AWG
ƒ3.88609179
1 Ai Xovia(AIX) - BBD
$4.342002
1 Ai Xovia(AIX) - BAM
KM3.64728168
1 Ai Xovia(AIX) - BIF
Fr6,365.374932
1 Ai Xovia(AIX) - BND
$2.80059129
1 Ai Xovia(AIX) - BSD
$2.171001
1 Ai Xovia(AIX) - JMD
$347.46871005
1 Ai Xovia(AIX) - KHR
8,684.004
1 Ai Xovia(AIX) - KMF
Fr924.846426
1 Ai Xovia(AIX) - LAK
47,195.67296913
1 Ai Xovia(AIX) - LKR
රු659.07248358
1 Ai Xovia(AIX) - MDL
L36.82017696
1 Ai Xovia(AIX) - MGA
Ar9,735.4197843
1 Ai Xovia(AIX) - MOP
P17.32458798
1 Ai Xovia(AIX) - MVR
33.2163153
1 Ai Xovia(AIX) - MWK
MK3,756.0488301
1 Ai Xovia(AIX) - MZN
MT138.7269639
1 Ai Xovia(AIX) - NPR
रु307.06638144
1 Ai Xovia(AIX) - PYG
15,288.189042
1 Ai Xovia(AIX) - RWF
Fr3,145.780449
1 Ai Xovia(AIX) - SBD
$17.86733823
1 Ai Xovia(AIX) - SCR
31.34925444
1 Ai Xovia(AIX) - SRD
$83.5835385
1 Ai Xovia(AIX) - SVC
$18.93112872
1 Ai Xovia(AIX) - SZL
L37.51489728
1 Ai Xovia(AIX) - TMT
m7.5985035
1 Ai Xovia(AIX) - TND
د.ت6.38274294
1 Ai Xovia(AIX) - TTD
$14.65425675
1 Ai Xovia(AIX) - UGX
Sh7,537.715472
1 Ai Xovia(AIX) - XAF
Fr1,233.128568
1 Ai Xovia(AIX) - XCD
$5.8617027
1 Ai Xovia(AIX) - XOF
Fr1,233.128568
1 Ai Xovia(AIX) - XPF
Fr223.613103
1 Ai Xovia(AIX) - BWP
P29.06970339
1 Ai Xovia(AIX) - BZD
$4.342002
1 Ai Xovia(AIX) - CVE
$206.83126527
1 Ai Xovia(AIX) - DJF
Fr384.267177
1 Ai Xovia(AIX) - DOP
$139.09603407
1 Ai Xovia(AIX) - DZD
د.ج281.25317955
1 Ai Xovia(AIX) - FJD
$4.97159229
1 Ai Xovia(AIX) - GNF
Fr18,876.853695
1 Ai Xovia(AIX) - GTQ
Q16.58644764
1 Ai Xovia(AIX) - GYD
$452.93593863
1 Ai Xovia(AIX) - ISK
kr271.375125

Ai Xovia Forrás

A(z) Ai Xovia alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Ai Xovia Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ai Xovia

Mennyit ér ma a(z) Ai Xovia (AIX)?
A(z) élő AIX ár a(z) USD esetében 2.171001 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIX ára a(z) USD esetében?
A(z) AIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.171001. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ai Xovia piaci plafonja?
A(z) AIX piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIX keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) AIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIX mindenkori legmagasabb ára 51.257963 USD.
Mi volt a(z) AIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIX mindenkori legalacsonyabb ára 2.6605668343705937 USD.
Mekkora a(z) AIX kereskedési volumene?
A(z) AIX élő 24 órás kereskedési volumene $ 3.95M USD.
A(z) AIX ára emelkedni fog idén?
A(z) AIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:40:30 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AIX-USD kalkulátor

Összeg

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.171001 USD

AIX kereskedés

AIX/USDT
$2.171001
$2.171001$2.171001
-4.29%

