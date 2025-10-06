TőzsdeDEX+
A(z) élő Lombard ár ma 0.6759 USD. Kövesd nyomon a(z) BARD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BARD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BARD

BARD árinformációk

Mi a(z) BARD

BARD fehér könyv

BARD hivatalos webhely

BARD tokenomikai adatai

BARD árelőrejelzés

BARD előzmények

BARD Vásárlási útmutató

BARD-fiat valutaváltó

BARD spot

BARD USDT-M futuresügyletek

Lombard Logó

Lombard árfolyam(BARD)

$0.6756
-0.51%1D
USD
Lombard (BARD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:45 (UTC+8)

Lombard (BARD) árinformáció (USD)

$ 0.6646
$ 0.6841
24h magas

+0.82%

-0.51%

+1.21%

+1.21%

Lombard (BARD) valós idejű ár: $ 0.6759. Az elmúlt 24 órában, a(z)BARD legalacsonyabb ára $ 0.6646, legmagasabb ára pedig $ 0.6841 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BARD valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BARD változása a következő volt: +0.82% az elmúlt órában, -0.51% az elmúlt 24 órában, és +1.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lombard (BARD) piaci információk

$ 138.58K
$ 138.58K$ 138.58K

$ 675.90M
$ 675.90M$ 675.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A(z) Lombard jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 138.58K. A(z) BARD keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 675.90M.

Lombard (BARD) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Lombard mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003463-0.51%
30 nap$ -0.31-31.45%
60 nap$ +0.5559+463.25%
90 nap$ +0.5559+463.25%
Lombard árváltozása ma

A mai napon a(z) BARD ára $ -0.003463 (-0.51%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Lombard 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.31 (-31.45%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Lombard 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BARD ára $ +0.5559 (+463.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Lombard 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.5559 (+463.25%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Lombard (BARD) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Lombard árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Lombard befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BARD a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Lombard a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Lombard vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Lombard árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lombard (BARD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lombard (BARD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lombard rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lombard árelőrejelzését most!

Lombard (BARD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lombard (BARD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BARD token kapcsán!

Hogyan vásárolj Lombard (BARD)

A következőt szeretnél vásárolni: Lombard? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Lombard eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BARD helyi valutákra

1 Lombard(BARD) - VND
17,786.3085
1 Lombard(BARD) - AUD
A$1.027368
1 Lombard(BARD) - GBP
0.513684
1 Lombard(BARD) - EUR
0.581274
1 Lombard(BARD) - USD
$0.6759
1 Lombard(BARD) - MYR
RM2.832021
1 Lombard(BARD) - TRY
28.428354
1 Lombard(BARD) - JPY
¥104.0886
1 Lombard(BARD) - ARS
ARS$978.142203
1 Lombard(BARD) - RUB
54.666792
1 Lombard(BARD) - INR
60.006402
1 Lombard(BARD) - IDR
Rp11,264.995494
1 Lombard(BARD) - PHP
39.67533
1 Lombard(BARD) - EGP
￡E.31.956552
1 Lombard(BARD) - BRL
R$3.629583
1 Lombard(BARD) - CAD
C$0.94626
1 Lombard(BARD) - BDT
82.365174
1 Lombard(BARD) - NGN
976.729572
1 Lombard(BARD) - COP
$2,619.761364
1 Lombard(BARD) - ZAR
R.11.699829
1 Lombard(BARD) - UAH
28.245861
1 Lombard(BARD) - TZS
T.Sh.1,660.6863
1 Lombard(BARD) - VES
Bs149.3739
1 Lombard(BARD) - CLP
$636.6978
1 Lombard(BARD) - PKR
Rs190.657872
1 Lombard(BARD) - KZT
356.861682
1 Lombard(BARD) - THB
฿21.905919
1 Lombard(BARD) - TWD
NT$20.810961
1 Lombard(BARD) - AED
د.إ2.480553
1 Lombard(BARD) - CHF
Fr0.54072
1 Lombard(BARD) - HKD
HK$5.251743
1 Lombard(BARD) - AMD
֏257.970753
1 Lombard(BARD) - MAD
.د.م6.245316
1 Lombard(BARD) - MXN
$12.537945
1 Lombard(BARD) - SAR
ريال2.527866
1 Lombard(BARD) - ETB
Br103.852035
1 Lombard(BARD) - KES
KSh87.130269
1 Lombard(BARD) - JOD
د.أ0.4792131
1 Lombard(BARD) - PLN
2.494071
1 Lombard(BARD) - RON
лв2.980719
1 Lombard(BARD) - SEK
kr6.414291
1 Lombard(BARD) - BGN
лв1.142271
1 Lombard(BARD) - HUF
Ft227.494422
1 Lombard(BARD) - CZK
14.26149
1 Lombard(BARD) - KWD
د.ك0.2068254
1 Lombard(BARD) - ILS
2.196675
1 Lombard(BARD) - BOB
Bs4.656951
1 Lombard(BARD) - AZN
1.14903
1 Lombard(BARD) - TJS
SM6.204762
1 Lombard(BARD) - GEL
1.831689
1 Lombard(BARD) - AOA
Kz618.387669
1 Lombard(BARD) - BHD
.د.ب0.2534625
1 Lombard(BARD) - BMD
$0.6759
1 Lombard(BARD) - DKK
kr4.373073
1 Lombard(BARD) - HNL
L17.728857
1 Lombard(BARD) - MUR
30.915666
1 Lombard(BARD) - NAD
$11.686311
1 Lombard(BARD) - NOK
kr6.840108
1 Lombard(BARD) - NZD
$1.176066
1 Lombard(BARD) - PAB
B/.0.6759
1 Lombard(BARD) - PGK
K2.83878
1 Lombard(BARD) - QAR
ر.ق2.453517
1 Lombard(BARD) - RSD
дин.68.367285
1 Lombard(BARD) - UZS
soʻm8,143.371621
1 Lombard(BARD) - ALL
L56.430891
1 Lombard(BARD) - ANG
ƒ1.209861
1 Lombard(BARD) - AWG
ƒ1.209861
1 Lombard(BARD) - BBD
$1.3518
1 Lombard(BARD) - BAM
KM1.135512
1 Lombard(BARD) - BIF
Fr1,981.7388
1 Lombard(BARD) - BND
$0.871911
1 Lombard(BARD) - BSD
$0.6759
1 Lombard(BARD) - JMD
$108.177795
1 Lombard(BARD) - KHR
2,703.6
1 Lombard(BARD) - KMF
Fr287.9334
1 Lombard(BARD) - LAK
14,693.477967
1 Lombard(BARD) - LKR
රු205.189722
1 Lombard(BARD) - MDL
L11.463264
1 Lombard(BARD) - MGA
Ar3,030.93837
1 Lombard(BARD) - MOP
P5.393682
1 Lombard(BARD) - MVR
10.34127
1 Lombard(BARD) - MWK
MK1,169.37459
1 Lombard(BARD) - MZN
MT43.19001
1 Lombard(BARD) - NPR
रु95.599296
1 Lombard(BARD) - PYG
4,759.6878
1 Lombard(BARD) - RWF
Fr979.3791
1 Lombard(BARD) - SBD
$5.562657
1 Lombard(BARD) - SCR
9.759996
1 Lombard(BARD) - SRD
$26.02215
1 Lombard(BARD) - SVC
$5.893848
1 Lombard(BARD) - SZL
L11.679552
1 Lombard(BARD) - TMT
m2.36565
1 Lombard(BARD) - TND
د.ت1.987146
1 Lombard(BARD) - TTD
$4.562325
1 Lombard(BARD) - UGX
Sh2,346.7248
1 Lombard(BARD) - XAF
Fr383.9112
1 Lombard(BARD) - XCD
$1.82493
1 Lombard(BARD) - XOF
Fr383.9112
1 Lombard(BARD) - XPF
Fr69.6177
1 Lombard(BARD) - BWP
P9.050301
1 Lombard(BARD) - BZD
$1.3518
1 Lombard(BARD) - CVE
$64.392993
1 Lombard(BARD) - DJF
Fr119.6343
1 Lombard(BARD) - DOP
$43.304913
1 Lombard(BARD) - DZD
د.ج87.562845
1 Lombard(BARD) - FJD
$1.547811
1 Lombard(BARD) - GNF
Fr5,876.9505
1 Lombard(BARD) - GTQ
Q5.163876
1 Lombard(BARD) - GYD
$141.013017
1 Lombard(BARD) - ISK
kr84.4875

A(z) Lombard alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Lombard Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Lombard

Mennyit ér ma a(z) Lombard (BARD)?
A(z) élő BARD ár a(z) USD esetében 0.6759 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BARD ára a(z) USD esetében?
A(z) BARD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.6759. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lombard piaci plafonja?
A(z) BARD piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BARD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BARD keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BARD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BARD mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) BARD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BARD mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) BARD kereskedési volumene?
A(z) BARD élő 24 órás kereskedési volumene $ 138.58K USD.
A(z) BARD ára emelkedni fog idén?
A(z) BARD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BARD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:45 (UTC+8)

Lombard (BARD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BARD-USD kalkulátor

Összeg

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.6758 USD

BARD kereskedés

BARD/USDC
$0.6758
$0.6758$0.6758
-0.42%
BARD/USDT
$0.6756
$0.6756$0.6756
-0.51%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

