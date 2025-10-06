TőzsdeDEX+
A(z) élő Naoris Protocol ár ma 0.04545 USD. Kövesd nyomon a(z) NAORIS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NAORIS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NAORIS

NAORIS árinformációk

Mi a(z) NAORIS

NAORIS fehér könyv

NAORIS hivatalos webhely

NAORIS tokenomikai adatai

NAORIS árelőrejelzés

NAORIS előzmények

NAORIS Vásárlási útmutató

NAORIS-fiat valutaváltó

NAORIS spot

NAORIS USDT-M futuresügyletek

Naoris Protocol Logó

Naoris Protocol árfolyam(NAORIS)

1 NAORIS-USD élő ár:

$0.04543
$0.04543$0.04543
+0.48%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:25 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04428
$ 0.04428$ 0.04428
24h alacsony
$ 0.04798
$ 0.04798$ 0.04798
24h magas

$ 0.04428
$ 0.04428$ 0.04428

$ 0.04798
$ 0.04798$ 0.04798

--
----

--
----

-2.45%

+0.48%

-12.72%

-12.72%

Naoris Protocol (NAORIS) valós idejű ár: $ 0.04545. Az elmúlt 24 órában, a(z)NAORIS legalacsonyabb ára $ 0.04428, legmagasabb ára pedig $ 0.04798 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NAORIS valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NAORIS változása a következő volt: -2.45% az elmúlt órában, +0.48% az elmúlt 24 órában, és -12.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Naoris Protocol (NAORIS) piaci információk

--
----

$ 80.79K
$ 80.79K$ 80.79K

$ 181.80M
$ 181.80M$ 181.80M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

A(z) Naoris Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 80.79K. A(z) NAORIS keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 4000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 181.80M.

Naoris Protocol (NAORIS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Naoris Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000217+0.48%
30 nap$ -0.0146-24.32%
60 nap$ +0.02196+93.48%
90 nap$ +0.01018+28.86%
Naoris Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) NAORIS ára $ +0.000217 (+0.48%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Naoris Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0146 (-24.32%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Naoris Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NAORIS ára $ +0.02196 (+93.48%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Naoris Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01018 (+28.86%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Naoris Protocol (NAORIS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Naoris Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Naoris Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Naoris Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NAORIS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Naoris Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Naoris Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Naoris Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Naoris Protocol (NAORIS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Naoris Protocol (NAORIS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Naoris Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Naoris Protocol árelőrejelzését most!

Naoris Protocol (NAORIS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Naoris Protocol (NAORIS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NAORIS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Naoris Protocol (NAORIS)

A következőt szeretnél vásárolni: Naoris Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Naoris Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NAORIS helyi valutákra

1 Naoris Protocol(NAORIS) - VND
1,196.01675
1 Naoris Protocol(NAORIS) - AUD
A$0.069084
1 Naoris Protocol(NAORIS) - GBP
0.034542
1 Naoris Protocol(NAORIS) - EUR
0.039087
1 Naoris Protocol(NAORIS) - USD
$0.04545
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MYR
RM0.1904355
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TRY
1.911627
1 Naoris Protocol(NAORIS) - JPY
¥6.9993
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ARS
ARS$65.8693215
1 Naoris Protocol(NAORIS) - RUB
3.6773595
1 Naoris Protocol(NAORIS) - INR
4.0409595
1 Naoris Protocol(NAORIS) - IDR
Rp757.499697
1 Naoris Protocol(NAORIS) - PHP
2.675187
1 Naoris Protocol(NAORIS) - EGP
￡E.2.1502395
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BRL
R$0.2440665
1 Naoris Protocol(NAORIS) - CAD
C$0.06363
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BDT
5.538537
1 Naoris Protocol(NAORIS) - NGN
65.678886
1 Naoris Protocol(NAORIS) - COP
$176.162382
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ZAR
R.0.788103
1 Naoris Protocol(NAORIS) - UAH
1.8993555
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TZS
T.Sh.111.397041
1 Naoris Protocol(NAORIS) - VES
Bs10.04445
1 Naoris Protocol(NAORIS) - CLP
$42.723
1 Naoris Protocol(NAORIS) - PKR
Rs12.820536
1 Naoris Protocol(NAORIS) - KZT
23.996691
1 Naoris Protocol(NAORIS) - THB
฿1.475307
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TWD
NT$1.398951
1 Naoris Protocol(NAORIS) - AED
د.إ0.1668015
1 Naoris Protocol(NAORIS) - CHF
Fr0.03636
1 Naoris Protocol(NAORIS) - HKD
HK$0.3531465
1 Naoris Protocol(NAORIS) - AMD
֏17.3469015
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MAD
.د.م0.419958
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MXN
$0.843552
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SAR
ريال0.169983
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ETB
Br6.9833925
1 Naoris Protocol(NAORIS) - KES
KSh5.8553235
1 Naoris Protocol(NAORIS) - JOD
د.أ0.03222405
1 Naoris Protocol(NAORIS) - PLN
0.1677105
1 Naoris Protocol(NAORIS) - RON
лв0.2004345
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SEK
kr0.431775
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BGN
лв0.0768105
1 Naoris Protocol(NAORIS) - HUF
Ft15.297561
1 Naoris Protocol(NAORIS) - CZK
0.959904
1 Naoris Protocol(NAORIS) - KWD
د.ك0.0139077
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ILS
0.1477125
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BOB
Bs0.3131505
1 Naoris Protocol(NAORIS) - AZN
0.077265
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TJS
SM0.417231
1 Naoris Protocol(NAORIS) - GEL
0.1231695
1 Naoris Protocol(NAORIS) - AOA
Kz41.5826595
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BHD
.د.ب0.01704375
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BMD
$0.04545
1 Naoris Protocol(NAORIS) - DKK
kr0.294516
1 Naoris Protocol(NAORIS) - HNL
L1.1921535
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MUR
2.078883
1 Naoris Protocol(NAORIS) - NAD
$0.7858305
1 Naoris Protocol(NAORIS) - NOK
kr0.459954
1 Naoris Protocol(NAORIS) - NZD
$0.079083
1 Naoris Protocol(NAORIS) - PAB
B/.0.04545
1 Naoris Protocol(NAORIS) - PGK
K0.19089
1 Naoris Protocol(NAORIS) - QAR
ر.ق0.1649835
1 Naoris Protocol(NAORIS) - RSD
дин.4.5972675
1 Naoris Protocol(NAORIS) - UZS
soʻm547.5902355
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ALL
L3.7946205
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ANG
ƒ0.0813555
1 Naoris Protocol(NAORIS) - AWG
ƒ0.0813555
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BBD
$0.0909
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BAM
KM0.076356
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BIF
Fr133.2594
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BND
$0.0586305
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BSD
$0.04545
1 Naoris Protocol(NAORIS) - JMD
$7.2742725
1 Naoris Protocol(NAORIS) - KHR
181.8
1 Naoris Protocol(NAORIS) - KMF
Fr19.3617
1 Naoris Protocol(NAORIS) - LAK
988.0434585
1 Naoris Protocol(NAORIS) - LKR
රු13.797711
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MDL
L0.770832
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MGA
Ar203.811435
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MOP
P0.362691
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MVR
0.695385
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MWK
MK78.633045
1 Naoris Protocol(NAORIS) - MZN
MT2.904255
1 Naoris Protocol(NAORIS) - NPR
रु6.428448
1 Naoris Protocol(NAORIS) - PYG
320.0589
1 Naoris Protocol(NAORIS) - RWF
Fr65.85705
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SBD
$0.3740535
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SCR
0.656298
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SRD
$1.749825
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SVC
$0.396324
1 Naoris Protocol(NAORIS) - SZL
L0.785376
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TMT
m0.159075
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TND
د.ت0.133623
1 Naoris Protocol(NAORIS) - TTD
$0.3067875
1 Naoris Protocol(NAORIS) - UGX
Sh157.8024
1 Naoris Protocol(NAORIS) - XAF
Fr25.86105
1 Naoris Protocol(NAORIS) - XCD
$0.122715
1 Naoris Protocol(NAORIS) - XOF
Fr25.86105
1 Naoris Protocol(NAORIS) - XPF
Fr4.68135
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BWP
P0.6085755
1 Naoris Protocol(NAORIS) - BZD
$0.0909
1 Naoris Protocol(NAORIS) - CVE
$4.3300215
1 Naoris Protocol(NAORIS) - DJF
Fr8.04465
1 Naoris Protocol(NAORIS) - DOP
$2.9119815
1 Naoris Protocol(NAORIS) - DZD
د.ج5.8880475
1 Naoris Protocol(NAORIS) - FJD
$0.1040805
1 Naoris Protocol(NAORIS) - GNF
Fr395.18775
1 Naoris Protocol(NAORIS) - GTQ
Q0.347238
1 Naoris Protocol(NAORIS) - GYD
$9.4822335
1 Naoris Protocol(NAORIS) - ISK
kr5.68125

Naoris Protocol Forrás

A(z) Naoris Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Naoris Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Naoris Protocol

Mennyit ér ma a(z) Naoris Protocol (NAORIS)?
A(z) élő NAORIS ár a(z) USD esetében 0.04545 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NAORIS ára a(z) USD esetében?
A(z) NAORIS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04545. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Naoris Protocol piaci plafonja?
A(z) NAORIS piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NAORIS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NAORIS keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) NAORIS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NAORIS mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) NAORIS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NAORIS mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) NAORIS kereskedési volumene?
A(z) NAORIS élő 24 órás kereskedési volumene $ 80.79K USD.
A(z) NAORIS ára emelkedni fog idén?
A(z) NAORIS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NAORIS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:12:25 (UTC+8)

Naoris Protocol (NAORIS) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

NAORIS-USD kalkulátor

Összeg

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.04545 USD

NAORIS kereskedés

NAORIS/USDT
$0.04543
$0.04543$0.04543
+0.53%

