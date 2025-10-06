TőzsdeDEX+
A(z) élő PlaysOut ár ma 0.02503 USD. Kövesd nyomon a(z) PLAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.02503
+3.81%1D
USD
PlaysOut (PLAY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:23 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02339
24h alacsony
$ 0.0258
24h magas

$ 0.02339
$ 0.0258
--
--
-1.58%

+3.81%

-13.78%

-13.78%

PlaysOut (PLAY) valós idejű ár: $ 0.02503. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLAY legalacsonyabb ára $ 0.02339, legmagasabb ára pedig $ 0.0258 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLAY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLAY változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, +3.81% az elmúlt 24 órában, és -13.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PlaysOut (PLAY) piaci információk

--
$ 94.88K
$ 125.15M
--
5,000,000,000
BASE

A(z) PlaysOut jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 94.88K. A(z) PLAY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 5000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.15M.

PlaysOut (PLAY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PlaysOut mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0009186+3.81%
30 nap$ -0.02074-45.32%
60 nap$ -0.01258-33.45%
90 nap$ -0.00849-25.33%
PlaysOut árváltozása ma

A mai napon a(z) PLAY ára $ +0.0009186 (+3.81%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PlaysOut 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02074 (-45.32%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PlaysOut 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PLAY ára $ -0.01258 (-33.45%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PlaysOut 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00849 (-25.33%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PlaysOut (PLAY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PlaysOut árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PlaysOut befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PLAY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PlaysOut a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PlaysOut vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PlaysOut árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PlaysOut (PLAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PlaysOut (PLAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PlaysOut rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PlaysOut árelőrejelzését most!

PlaysOut (PLAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PlaysOut (PLAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PLAY token kapcsán!

Hogyan vásárolj PlaysOut (PLAY)

A következőt szeretnél vásárolni: PlaysOut? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PlaysOut eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PLAY helyi valutákra

1 PlaysOut(PLAY) - VND
658.66445
1 PlaysOut(PLAY) - AUD
A$0.0380456
1 PlaysOut(PLAY) - GBP
0.0190228
1 PlaysOut(PLAY) - EUR
0.0215258
1 PlaysOut(PLAY) - USD
$0.02503
1 PlaysOut(PLAY) - MYR
RM0.1048757
1 PlaysOut(PLAY) - TRY
1.0527618
1 PlaysOut(PLAY) - JPY
¥3.85462
1 PlaysOut(PLAY) - ARS
ARS$36.2752281
1 PlaysOut(PLAY) - RUB
2.0251773
1 PlaysOut(PLAY) - INR
2.2254173
1 PlaysOut(PLAY) - IDR
Rp417.1664998
1 PlaysOut(PLAY) - PHP
1.4732658
1 PlaysOut(PLAY) - EGP
￡E.1.1841693
1 PlaysOut(PLAY) - BRL
R$0.1344111
1 PlaysOut(PLAY) - CAD
C$0.035042
1 PlaysOut(PLAY) - BDT
3.0501558
1 PlaysOut(PLAY) - NGN
36.1703524
1 PlaysOut(PLAY) - COP
$97.0152788
1 PlaysOut(PLAY) - ZAR
R.0.4340202
1 PlaysOut(PLAY) - UAH
1.0460037
1 PlaysOut(PLAY) - TZS
T.Sh.61.3480294
1 PlaysOut(PLAY) - VES
Bs5.53163
1 PlaysOut(PLAY) - CLP
$23.5282
1 PlaysOut(PLAY) - PKR
Rs7.0604624
1 PlaysOut(PLAY) - KZT
13.2153394
1 PlaysOut(PLAY) - THB
฿0.8124738
1 PlaysOut(PLAY) - TWD
NT$0.7704234
1 PlaysOut(PLAY) - AED
د.إ0.0918601
1 PlaysOut(PLAY) - CHF
Fr0.020024
1 PlaysOut(PLAY) - HKD
HK$0.1944831
1 PlaysOut(PLAY) - AMD
֏9.5532001
1 PlaysOut(PLAY) - MAD
.د.م0.2312772
1 PlaysOut(PLAY) - MXN
$0.4645568
1 PlaysOut(PLAY) - SAR
ريال0.0936122
1 PlaysOut(PLAY) - ETB
Br3.8458595
1 PlaysOut(PLAY) - KES
KSh3.2246149
1 PlaysOut(PLAY) - JOD
د.أ0.01774627
1 PlaysOut(PLAY) - PLN
0.0923607
1 PlaysOut(PLAY) - RON
лв0.1103823
1 PlaysOut(PLAY) - SEK
kr0.237785
1 PlaysOut(PLAY) - BGN
лв0.0423007
1 PlaysOut(PLAY) - HUF
Ft8.4245974
1 PlaysOut(PLAY) - CZK
0.5286336
1 PlaysOut(PLAY) - KWD
د.ك0.00765918
1 PlaysOut(PLAY) - ILS
0.0813475
1 PlaysOut(PLAY) - BOB
Bs0.1724567
1 PlaysOut(PLAY) - AZN
0.042551
1 PlaysOut(PLAY) - TJS
SM0.2297754
1 PlaysOut(PLAY) - GEL
0.0678313
1 PlaysOut(PLAY) - AOA
Kz22.9001973
1 PlaysOut(PLAY) - BHD
.د.ب0.00938625
1 PlaysOut(PLAY) - BMD
$0.02503
1 PlaysOut(PLAY) - DKK
kr0.1621944
1 PlaysOut(PLAY) - HNL
L0.6565369
1 PlaysOut(PLAY) - MUR
1.1448722
1 PlaysOut(PLAY) - NAD
$0.4327687
1 PlaysOut(PLAY) - NOK
kr0.2533036
1 PlaysOut(PLAY) - NZD
$0.0435522
1 PlaysOut(PLAY) - PAB
B/.0.02503
1 PlaysOut(PLAY) - PGK
K0.105126
1 PlaysOut(PLAY) - QAR
ر.ق0.0908589
1 PlaysOut(PLAY) - RSD
дин.2.5317845
1 PlaysOut(PLAY) - UZS
soʻm301.5661957
1 PlaysOut(PLAY) - ALL
L2.0897547
1 PlaysOut(PLAY) - ANG
ƒ0.0448037
1 PlaysOut(PLAY) - AWG
ƒ0.0448037
1 PlaysOut(PLAY) - BBD
$0.05006
1 PlaysOut(PLAY) - BAM
KM0.0420504
1 PlaysOut(PLAY) - BIF
Fr73.38796
1 PlaysOut(PLAY) - BND
$0.0322887
1 PlaysOut(PLAY) - BSD
$0.02503
1 PlaysOut(PLAY) - JMD
$4.0060515
1 PlaysOut(PLAY) - KHR
100.12
1 PlaysOut(PLAY) - KMF
Fr10.66278
1 PlaysOut(PLAY) - LAK
544.1304239
1 PlaysOut(PLAY) - LKR
රු7.5986074
1 PlaysOut(PLAY) - MDL
L0.4245088
1 PlaysOut(PLAY) - MGA
Ar112.242029
1 PlaysOut(PLAY) - MOP
P0.1997394
1 PlaysOut(PLAY) - MVR
0.382959
1 PlaysOut(PLAY) - MWK
MK43.304403
1 PlaysOut(PLAY) - MZN
MT1.599417
1 PlaysOut(PLAY) - NPR
रु3.5402432
1 PlaysOut(PLAY) - PYG
176.26126
1 PlaysOut(PLAY) - RWF
Fr36.26847
1 PlaysOut(PLAY) - SBD
$0.2059969
1 PlaysOut(PLAY) - SCR
0.3614332
1 PlaysOut(PLAY) - SRD
$0.963655
1 PlaysOut(PLAY) - SVC
$0.2182616
1 PlaysOut(PLAY) - SZL
L0.4325184
1 PlaysOut(PLAY) - TMT
m0.087605
1 PlaysOut(PLAY) - TND
د.ت0.0735882
1 PlaysOut(PLAY) - TTD
$0.1689525
1 PlaysOut(PLAY) - UGX
Sh86.90416
1 PlaysOut(PLAY) - XAF
Fr14.24207
1 PlaysOut(PLAY) - XCD
$0.067581
1 PlaysOut(PLAY) - XOF
Fr14.24207
1 PlaysOut(PLAY) - XPF
Fr2.57809
1 PlaysOut(PLAY) - BWP
P0.3351517
1 PlaysOut(PLAY) - BZD
$0.05006
1 PlaysOut(PLAY) - CVE
$2.3846081
1 PlaysOut(PLAY) - DJF
Fr4.43031
1 PlaysOut(PLAY) - DOP
$1.6036721
1 PlaysOut(PLAY) - DZD
د.ج3.2426365
1 PlaysOut(PLAY) - FJD
$0.0573187
1 PlaysOut(PLAY) - GNF
Fr217.63585
1 PlaysOut(PLAY) - GTQ
Q0.1912292
1 PlaysOut(PLAY) - GYD
$5.2220089
1 PlaysOut(PLAY) - ISK
kr3.12875

A(z) PlaysOut alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos PlaysOut Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PlaysOut

Mennyit ér ma a(z) PlaysOut (PLAY)?
A(z) élő PLAY ár a(z) USD esetében 0.02503 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PLAY ára a(z) USD esetében?
A(z) PLAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02503. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PlaysOut piaci plafonja?
A(z) PLAY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PLAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PLAY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) PLAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PLAY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) PLAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PLAY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) PLAY kereskedési volumene?
A(z) PLAY élő 24 órás kereskedési volumene $ 94.88K USD.
A(z) PLAY ára emelkedni fog idén?
A(z) PLAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PLAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:17:23 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

