Trenutačna cijena ZooKeeper (ZOO) danas je $ 0.00040715, s promjenom od 7.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZOO u USD je $ 0.00040715 po ZOO.

ZooKeeper trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 191,614, s količinom u optjecaju od 470.68M ZOO. Tijekom posljednja 24 sata, ZOO trgovao je između $ 0.00040628 (niska) i $ 0.00044259 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.39793, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00035067.

U kratkoročnim performansama, ZOO se kretao -0.09% u posljednjem satu i +0.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZooKeeper (ZOO)

Tržišna kapitalizacija $ 191.61K$ 191.61K $ 191.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 197.76K$ 197.76K $ 197.76K Količina u optjecaju 470.68M 470.68M 470.68M Ukupna količina 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

