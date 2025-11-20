ZeroTrust Cijena danas

Trenutačna cijena ZeroTrust (ZERØ) danas je $ 0.00310196, s promjenom od 2.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZERØ u USD je $ 0.00310196 po ZERØ.

ZeroTrust trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,135,961, s količinom u optjecaju od 367.74M ZERØ. Tijekom posljednja 24 sata, ZERØ trgovao je između $ 0.00298265 (niska) i $ 0.00328072 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01017111, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00134542.

U kratkoročnim performansama, ZERØ se kretao +0.30% u posljednjem satu i -38.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ZeroTrust (ZERØ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Količina u optjecaju 367.74M 367.74M 367.74M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZeroTrust je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZERØ je 367.74M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.09M.