Qubic Logotip

Qubic Cijena(QUBIC)

1 QUBIC u USD cijena uživo:

$0.00000228
$0.00000228$0.00000228
-0.72%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Qubic (QUBIC)
Qubic (QUBIC) Informacije o cijeni (USD)

Qubic (QUBIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000228. Tijekom protekla 24 sata, QUBICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000002201 i najviše cijene $ 0.0000025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUBIC je $ 0.000012442382025341, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000701200267208.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUBIC se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qubic (QUBIC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qubic je $ 284.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.07M. Količina u optjecaju QUBIC je 124.76T, s ukupnom količinom od 156368227036806. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 456.00M.

Qubic (QUBIC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Qubic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000016535-0.72%
30 dana$ -0.000000209-8.40%
60 dana$ +0.000000959+72.59%
90 dana$ +0.0000008198+56.14%
Qubic promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u QUBIC od $ -0.000000016535 (-0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Qubic 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000209 (-8.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Qubic 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QUBIC od $ +0.000000959 (+72.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Qubic 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000008198 (+56.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Qubic (QUBIC)?

Pogledajte Qubic stranicu Povijest cijena sada.

Što je Qubic (QUBIC)

Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.

Qubic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Qubic ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti QUBIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Qubic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Qubic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Qubic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Qubic (QUBIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qubic (QUBIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qubic.

Provjerite Qubic predviđanje cijene sada!

Qubic (QUBIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Qubic (QUBIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUBIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Qubic (QUBIC)

Tražiš kako kupiti Qubic? Proces je jednostavan i bez muke!

Qubic Resurs

Za dublje razumijevanje Qubic, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Qubic web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Qubic

Koliko Qubic (QUBIC) vrijedi danas?
Cijena QUBIC uživo u USD je 0.00000228 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUBIC u USD?
Trenutačna cijena QUBIC u USD je $ 0.00000228. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Qubic?
Tržišna kapitalizacija za QUBIC je $ 284.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUBIC?
Količina u optjecaju za QUBIC je 124.76T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUBIC?
QUBIC je postigao ATH cijenu od 0.000012442382025341 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUBIC?
QUBIC je vidio ATL cijenu od 0.000000701200267208 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUBIC?
24-satni obujam trgovanja za QUBIC je $ 1.07M USD.
Hoće li QUBIC još narasti ove godine?
QUBIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUBIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

