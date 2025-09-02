Qubic (QUBIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000228. Tijekom protekla 24 sata, QUBICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000002201 i najviše cijene $ 0.0000025, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUBIC je $ 0.000012442382025341, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000701200267208.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUBIC se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -4.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Qubic (QUBIC)
No.219
$ 284.46M
$ 1.07M
$ 456.00M
124.76T
200,000,000,000,000
156,368,227,036,806
62.38%
QUBIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Qubic je $ 284.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.07M. Količina u optjecaju QUBIC je 124.76T, s ukupnom količinom od 156368227036806. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 456.00M.
Qubic (QUBIC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Qubic za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000016535
-0.72%
30 dana
$ -0.000000209
-8.40%
60 dana
$ +0.000000959
+72.59%
90 dana
$ +0.0000008198
+56.14%
Qubic promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u QUBIC od $ -0.000000016535 (-0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Qubic 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000209 (-8.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Qubic 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QUBIC od $ +0.000000959 (+72.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Qubic 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000008198 (+56.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.
Qubic dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Qubic ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti QUBIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Qubic na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Qubic učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Qubic Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Qubic (QUBIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qubic (QUBIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qubic.
Razumijevanje tokenomike Qubic (QUBIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUBIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Qubic (QUBIC)
Tražiš kako kupiti Qubic? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Qubic na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
