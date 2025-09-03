Zenko Protocol (ZENKO) Informacije o cijeni (USD)

Zenko Protocol (ZENKO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0367755. Tijekom protekla 24 sata, ZENKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0365368 i najviše cijene $ 0.03680886, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZENKO je $ 0.076833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03016829.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZENKO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i +3.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zenko Protocol (ZENKO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zenko Protocol je $ 5.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZENKO je 155.00M, s ukupnom količinom od 999999851.76321. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.78M.