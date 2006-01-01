Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zenko Protocol (ZENKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zenko Protocol (ZENKO) Informacije Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Službena web stranica: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Bijela knjiga: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite Kupi ZENKO odmah!

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zenko Protocol (ZENKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.12M $ 35.12M $ 35.12M Povijesni maksimum: $ 0.076833 $ 0.076833 $ 0.076833 Povijesni minimum: $ 0.03016829 $ 0.03016829 $ 0.03016829 Trenutna cijena: $ 0.0351153 $ 0.0351153 $ 0.0351153 Saznajte više o cijeni Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zenko Protocol (ZENKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZENKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZENKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZENKO tokena, istražite ZENKO cijenu tokena uživo!

