YieldMachine by Virtuals (YMACH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00681425$ 0.00681425 $ 0.00681425 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) -5.83% Promjena cijene (7D) -5.83%

YieldMachine by Virtuals (YMACH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, YMACHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YMACH je $ 0.00681425, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YMACH se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YieldMachine by Virtuals (YMACH)

Tržišna kapitalizacija $ 30.52K$ 30.52K $ 30.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.52K$ 30.52K $ 30.52K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija YieldMachine by Virtuals je $ 30.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YMACH je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.52K.