Više o XPACK

XPACK Informacije o cijeni

XPACK Bijela knjiga

XPACK Službena web stranica

XPACK Tokenomija

XPACK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

xPACK Logotip

xPACK Cijena (XPACK)

Neuvršten

1 XPACK u USD cijena uživo:

$0.02511667
$0.02511667$0.02511667
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena xPACK (XPACK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:12:58 (UTC+8)

xPACK (XPACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667
24-satna najniža cijena
$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667
24-satna najviša cijena

$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667

$ 0.02511667
$ 0.02511667$ 0.02511667

$ 0.02555685
$ 0.02555685$ 0.02555685

$ 0.02251504
$ 0.02251504$ 0.02251504

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

xPACK (XPACK) cijena u stvarnom vremenu je $0.02511667. Tijekom protekla 24 sata, XPACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02511667 i najviše cijene $ 0.02511667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XPACK je $ 0.02555685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02251504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XPACK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xPACK (XPACK)

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

135.36M
135.36M 135.36M

135,360,143.136823
135,360,143.136823 135,360,143.136823

Trenutačna tržišna kapitalizacija xPACK je $ 3.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XPACK je 135.36M, s ukupnom količinom od 135360143.136823. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.40M.

xPACK (XPACK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz xPACK u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz xPACK u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz xPACK u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz xPACK u USD iznosila je $ -0.000000001376001685.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ 0.00000000000.00%
90 dana$ -0.000000001376001685-0.00%

Što je xPACK (XPACK)

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

xPACK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će xPACK (XPACK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših xPACK (XPACK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za xPACK.

Provjerite xPACK predviđanje cijene sada!

XPACK u lokalnim valutama

xPACK (XPACK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike xPACK (XPACK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XPACK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o xPACK (XPACK)

Koliko xPACK (XPACK) vrijedi danas?
Cijena XPACK uživo u USD je 0.02511667 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XPACK u USD?
Trenutačna cijena XPACK u USD je $ 0.02511667. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija xPACK?
Tržišna kapitalizacija za XPACK je $ 3.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XPACK?
Količina u optjecaju za XPACK je 135.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XPACK?
XPACK je postigao ATH cijenu od 0.02555685 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XPACK?
XPACK je vidio ATL cijenu od 0.02251504 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XPACK?
24-satni obujam trgovanja za XPACK je -- USD.
Hoće li XPACK još narasti ove godine?
XPACK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XPACK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:12:58 (UTC+8)

xPACK (XPACK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.