xPACK (XPACK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 24-satna najniža cijena $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02511667$ 0.02511667 $ 0.02511667 24-satna najviša cijena $ 0.02511667$ 0.02511667 $ 0.02511667 Najviša cijena ikada $ 0.02555685$ 0.02555685 $ 0.02555685 Najniža cijena $ 0.02251504$ 0.02251504 $ 0.02251504 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

xPACK (XPACK) cijena u stvarnom vremenu je $0.02511667. Tijekom protekla 24 sata, XPACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02511667 i najviše cijene $ 0.02511667, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XPACK je $ 0.02555685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02251504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XPACK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xPACK (XPACK)

Tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Količina u optjecaju 135.36M 135.36M 135.36M Ukupna količina 135,360,143.136823 135,360,143.136823 135,360,143.136823

Trenutačna tržišna kapitalizacija xPACK je $ 3.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XPACK je 135.36M, s ukupnom količinom od 135360143.136823. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.40M.