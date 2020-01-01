xPACK (XPACK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u xPACK (XPACK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

xPACK (XPACK) Informacije HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Službena web stranica: https://www.hashpack.app/ Bijela knjiga: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Kupi XPACK odmah!

xPACK (XPACK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za xPACK (XPACK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Ukupna količina: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M Količina u optjecaju: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Povijesni maksimum: $ 0.02555685 $ 0.02555685 $ 0.02555685 Povijesni minimum: $ 0.02251504 $ 0.02251504 $ 0.02251504 Trenutna cijena: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 Saznajte više o cijeni xPACK (XPACK)

xPACK (XPACK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike xPACK (XPACK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XPACK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XPACK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XPACK tokena, istražite XPACK cijenu tokena uživo!

