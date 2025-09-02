XBorg (XBG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.076086 24-satna najviša cijena $ 0.079165 Najviša cijena ikada $ 0.41625 Najniža cijena $ 0.04681858 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) -16.56%

XBorg (XBG) cijena u stvarnom vremenu je $0.078869. Tijekom protekla 24 sata, XBGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.076086 i najviše cijene $ 0.079165, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XBG je $ 0.41625, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04681858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XBG se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -16.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XBorg (XBG)

Tržišna kapitalizacija $ 16.96M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.87M Količina u optjecaju 215.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XBorg je $ 16.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XBG je 215.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.87M.